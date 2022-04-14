УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 002 6
поховання (188) волонтери (1310)

На Рівненщині попрощалися з волонтером Михайлом Супруном, який загинув від рук російських окупантів

супрун

У селищі Квасилів на Рівненщині попрощалися з волонтером Михайлом Супруном.

Про це повідомив у Facebook Олександр Швець, інформує Цензор.НЕТ.

Його з середини березня вважали зниклим безвісти, згодом чоловіка знайшли вбитого біля села Мирча Київської області, це поблизу Гостомеля.

Як з'ясувалося, волонтер та його автомобіль були спалені рашистами. Місцеві мешканці поховали останки тіла Михайла на околиці села. Про це повідомив товариш убитого Тарас Луцюк.

У Михайла Супруна залишилося сім дітей віком від двох до 15 років та дружина Оксана. Вдова розповідає: її чоловік встиг здійснити один рейс, вивіз з міста Бородянка 14 людей, у тому числі двох немовлят, які тільки народилися.

Також читайте: Кладовища прямо в містах, прийде час - зробимо все по-людськи, - Гайдай про те, як на Луганщині у війну ховають вбитих мирних мешканців. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:22 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І СЛАВА.
показати весь коментар
14.04.2022 18:22 Відповісти
Нема слів...Тільки сльози...
показати весь коментар
14.04.2022 18:33 Відповісти
жах, за шо це нам
показати весь коментар
14.04.2022 18:38 Відповісти
Вічна Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показати весь коментар
14.04.2022 18:44 Відповісти
Дети будут гордиться своим отцом. Жене мужества и терпения, надеюсь, государство не оставит ее в беде.
показати весь коментар
14.04.2022 21:04 Відповісти
 
 