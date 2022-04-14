УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5436 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
9 615 37
США (21024) Салліван Джейк (290)

Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван

джейк,салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав умову, за якої санкції проти Росії можуть послабити. Він підкреслив, що це не відбудеться "через голову українців".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не збираємося через голову українців укладати угоду, за якою отримаємо купу послаблень щодо Росії", - цитує видання заяву Саллівана.

За його словами, рішення про послаблення санкцій залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа. При цьому Салліван зазначив, що укладення угоди не гарантує зниження санкційного тиску на Москву.

Радник президента США додав, що застосування Росією зброї масового ураження матиме серйозні наслідки для Москви.

Дивіться також: "Те, що відбувається в Україні - це геноцид", - Трамп. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
"залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа" -отже слідкуйте за АраХаміями і Подоляками щоб нічого не підписали бо і санкції снімуть і репарацій не буде скажуть Україна сама добровільно підписала
показати весь коментар
14.04.2022 18:25
+11
Підсумки переговорів = ноль.
Пішов за кацапським кораблем!
показати весь коментар
14.04.2022 18:23
+10
?????.....
показати весь коментар
14.04.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
?????.....
показати весь коментар
14.04.2022 18:22 Відповісти
Коротше після "мирної угоди" Зеленського, якій "нема альтернативи". Та яку пропихує фсб через Єрмака.
показати весь коментар
14.04.2022 21:29 Відповісти
То бишь не ослабят НИКОГДА !
показати весь коментар
14.04.2022 18:22 Відповісти
Скжи шо мы братья еще ватный мудак
показати весь коментар
14.04.2022 18:23 Відповісти
При цьому Салліван зазначив, що укладення угоди не гарантує зниження санкційного тиску на Москву. Джерело:
показати весь коментар
14.04.2022 19:23 Відповісти
Підсумки переговорів = ноль.
Пішов за кацапським кораблем!
показати весь коментар
14.04.2022 18:23 Відповісти
что же ты скатина ******* мелеш???!!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:24 Відповісти
Це Єрьмак по американські!
показати весь коментар
14.04.2022 18:38 Відповісти
"залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа" -отже слідкуйте за АраХаміями і Подоляками щоб нічого не підписали бо і санкції снімуть і репарацій не буде скажуть Україна сама добровільно підписала
показати весь коментар
14.04.2022 18:25 Відповісти
Ох, доиграются "миротворцы" до порванной жОПы...
показати весь коментар
14.04.2022 19:11 Відповісти
Так їх кацапи хвалять і говорять що вони миротворці. В програмі
скабєївой.
показати весь коментар
14.04.2022 19:28 Відповісти
радник-Зрадник...
показати весь коментар
14.04.2022 18:28 Відповісти
Як про це взагалі можна балакати?
показати весь коментар
14.04.2022 18:29 Відповісти
Саліван ви краще боєголовки приготуйте,бо ***** щось недобре задумало вже в світовому маштабі,і треба щоб ви вдарили першими інакше буде пізно!!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:32 Відповісти
Пока в 3/14дерации на "уроках труда" не начнут преподавать "как добыть огонь двумя палками" - ХЕР ИМ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ, а не "послабления"!!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:32 Відповісти
Ну видно араХАМии достали...
показати весь коментар
14.04.2022 18:33 Відповісти
Эта пророссийская падлюка пусть идет за кораблем.
показати весь коментар
14.04.2022 18:37 Відповісти
абрамовіча осінь ценний пірігаворщік...
показати весь коментар
14.04.2022 18:40 Відповісти
Це проросійський радник в оточенні Байдена, тож не дивуйтесь його заявам.
показати весь коментар
14.04.2022 18:47 Відповісти
А когда Россия снова решит на кого-то напасть, то типа снова прикинетесь валянками и скажете что не догадывались, что финансируете их наступательное оружие?
показати весь коментар
14.04.2022 18:57 Відповісти
Чутно дзвін газпромівських *********...
показати весь коментар
14.04.2022 18:57 Відповісти
" Не нравится мне этот гусь" (с)
показати весь коментар
14.04.2022 18:57 Відповісти
Салліван-слаба ланка в американському політикумі,про це ствержують багато фахівців в т.ч.і їхніх.
показати весь коментар
14.04.2022 19:34 Відповісти
санкціі на пользу- хто ж откажеться от пользи???
показати весь коментар
14.04.2022 18:59 Відповісти
"Влада США вважає, що вже запровадила основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їхнього виконання".

"Санкції проти Росії можуть послабити"

Ще треба добиватися виконання санкцій ? Чи послаблювати?
показати весь коментар
14.04.2022 19:04 Відповісти
Які питання? Все зрозуміло! Найкращий спосіб добиватися виконання санкцій - це поступово їх (санкції) послабляти!
показати весь коментар
14.04.2022 19:51 Відповісти
Навіть якщо рашисти завтра виведуть війська і погодяться на репарації, то зроблять вони це тільки з одною ціллю, щоб урахувати помилки, накопити озброєння та вдарити ще раз. Чи американці настільки тупі, та досвід 2014-2015 року їх нічому не навчив? «Міньскі угоди» був лише спосіб накопичити сили та вдарити по нас, якби тоді наклали такі санкції, то вони б уже розвалилися, та ніколи ні на кого не напали.
показати весь коментар
14.04.2022 19:04 Відповісти
Послабити??? Санкції все зе ніякі, куди там послабляти, якщо раші кожного дня за газ та нафту міліарди перераховують???
показати весь коментар
14.04.2022 19:05 Відповісти
Саліван завжди був саме тим, хто склоняв американців до миру з росіянами. Це не дивина. Але зараз в фаворі у Байдена інші радники, і слава Богу
показати весь коментар
14.04.2022 19:06 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXmYEqNr0UDYGQZTts0AMbDBWEmIaK3aB1Vug4xbyUl4KoPY0Wci2az_NMtNcygOBFm4DR0lLyxONNMHksKHNGOPmS5aVkn-nZpn4cL25_7pvWCSyPHGIiQFlB4_g7bwJk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5022644124467746?__cft__[0]=AZXmYEqNr0UDYGQZTts0AMbDBWEmIaK3aB1Vug4xbyUl4KoPY0Wci2az_NMtNcygOBFm4DR0lLyxONNMHksKHNGOPmS5aVkn-nZpn4cL25_7pvWCSyPHGIiQFlB4_g7bwJk&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·



Напочатку вторгнення українське політичне керівництво усвідомило міру власної компетентності й дозволило армії воювати без жодного політичного втручання в роботу генштабу.

Головною функцією президента й офісу було демонструвати народу і союзникам впевненість і віру в перемогу. І це було добре.

Але нині великою небезпекою є запаморочення від успіхів. Офіс може почати втручатися в дії ЗСУ, рулити генералами, вдаватися до кадрових перестановок в армії виходячи з політичної, а не з військової доцільності. Сподіваємося, цього не станеться.

У зовнішній політиці є неприємний дзвіночок - сварка з німцями щодо Штайнмаєра.

Штайнмаєр негідник, але Німеччина для нас є важливою. Німці платять багатьом країнам за утримання наших біженців, а там де не надають озброєнь, готові надавати гроші на озброєння. Вони є учасниками санкцій.

Будемо сподіватися на те, що вторгнення, яке змінило націю, остаточно змінило також Зеленського та його оточення, а головне - наповниши наші серця гордістю за Вітчизну, завдало удар по гордині, яка була притаманна більшості мешканців України, особливо мешканцям вулиці Банкової.
показати весь коментар
14.04.2022 19:08 Відповісти
за 50 діб .вже змучились
показати весь коментар
14.04.2022 19:13 Відповісти
те шо я говорив про три складові війни..Україна-рашисти..Україна-Світ..і Міжнародні справи, окремо ві д України
показати весь коментар
14.04.2022 19:16 Відповісти
Мдааа, вже пішла риторика про послаблення санкцій....🤔😔
показати весь коментар
14.04.2022 19:30 Відповісти
Голова українців тут не дуже надійна ланка...
показати весь коментар
14.04.2022 19:44 Відповісти
и это во время войны то, байден во всей красе
показати весь коментар
14.04.2022 20:07 Відповісти
Агрохімія головний? Сотні тисяч вбитих, тисячі знищених будинків, розвалена інфраструктура, репарації на триліони доларів.
показати весь коментар
14.04.2022 20:28 Відповісти
 
 