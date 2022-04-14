Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав умову, за якої санкції проти Росії можуть послабити. Він підкреслив, що це не відбудеться "через голову українців".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не збираємося через голову українців укладати угоду, за якою отримаємо купу послаблень щодо Росії", - цитує видання заяву Саллівана.

За його словами, рішення про послаблення санкцій залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа. При цьому Салліван зазначив, що укладення угоди не гарантує зниження санкційного тиску на Москву.

Радник президента США додав, що застосування Росією зброї масового ураження матиме серйозні наслідки для Москви.

Дивіться також: "Те, що відбувається в Україні - це геноцид", - Трамп. ВIДЕО