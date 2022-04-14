Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав умову, за якої санкції проти Росії можуть послабити. Він підкреслив, що це не відбудеться "через голову українців".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми не збираємося через голову українців укладати угоду, за якою отримаємо купу послаблень щодо Росії", - цитує видання заяву Саллівана.
За його словами, рішення про послаблення санкцій залежить від підсумків переговорів України з Росією і змісту підсумкового документа. При цьому Салліван зазначив, що укладення угоди не гарантує зниження санкційного тиску на Москву.
Радник президента США додав, що застосування Росією зброї масового ураження матиме серйозні наслідки для Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Пішов за кацапським кораблем!
скабєївой.
"Санкції проти Росії можуть послабити"
Ще треба добиватися виконання санкцій ? Чи послаблювати?
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Напочатку вторгнення українське політичне керівництво усвідомило міру власної компетентності й дозволило армії воювати без жодного політичного втручання в роботу генштабу.
Головною функцією президента й офісу було демонструвати народу і союзникам впевненість і віру в перемогу. І це було добре.
Але нині великою небезпекою є запаморочення від успіхів. Офіс може почати втручатися в дії ЗСУ, рулити генералами, вдаватися до кадрових перестановок в армії виходячи з політичної, а не з військової доцільності. Сподіваємося, цього не станеться.
У зовнішній політиці є неприємний дзвіночок - сварка з німцями щодо Штайнмаєра.
Штайнмаєр негідник, але Німеччина для нас є важливою. Німці платять багатьом країнам за утримання наших біженців, а там де не надають озброєнь, готові надавати гроші на озброєння. Вони є учасниками санкцій.
Будемо сподіватися на те, що вторгнення, яке змінило націю, остаточно змінило також Зеленського та його оточення, а головне - наповниши наші серця гордістю за Вітчизну, завдало удар по гордині, яка була притаманна більшості мешканців України, особливо мешканцям вулиці Банкової.