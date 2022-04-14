Рада визнала дії армії РФ на території України геноцидом українського народу
Верховна Рада визнала дії російських окупантів на території України геноцидом українського народу.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Також Верховна Рада направить звернення до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.
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"Абсолютно правильно», что все больше и больше людей называют действия России и Владимира Путина в Украине "геноцидом", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поддержав выдвинутое президентом США Джо Байденом накануне обвинение.
«Как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово «геноцид » в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», - сказал Трюдо журналистам.
Байден прировнял вторжение в Украину с геноцидом, что стало заметной эскалацией риторики президента. Вместе с тем он добавил, что международным юристам придется решить, соответствовало ли вторжение критериям "геноцида".
Кремль заявил в среду, что категорически не согласен с характеристикой Байдена своих действий как «геноцида» и обвинил Вашингтон в лицемерии.
11:49
Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.
В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.