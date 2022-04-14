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ВР (14832) геноцид (307)

Рада визнала дії армії РФ на території України геноцидом українського народу

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Верховна Рада визнала дії російських окупантів на території України геноцидом українського народу.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Також Верховна Рада направить звернення до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

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Топ коментарі
+13
Немає жоднгого сумніву що це саме геноцид проти української незламної нації...
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14.04.2022 18:30
+5
Русифікація, яка перетворювала українців на здеградоване російськомовне населення, є таким самим геноцидом
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14.04.2022 18:38
+3
Так він ************! В нього за пуйловські гроши 2-й тур 26 апреля. Далі буде казати що, звісно, геноцид.
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14.04.2022 18:37
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Немає жоднгого сумніву що це саме геноцид проти української незламної нації...
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14.04.2022 18:30 Відповісти
то б то, війни нема ? з цього виходить, що військовополонених нема, тільки терористи
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14.04.2022 20:53 Відповісти
а макарон каже ні
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14.04.2022 18:34 Відповісти
Так він ************! В нього за пуйловські гроши 2-й тур 26 апреля. Далі буде казати що, звісно, геноцид.
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14.04.2022 18:37 Відповісти
У макарона вибори і він відтягує електорат самі знаєте кого.
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14.04.2022 18:40 Відповісти
Русифікація, яка перетворювала українців на здеградоване російськомовне населення, є таким самим геноцидом
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14.04.2022 18:38 Відповісти
Так!
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14.04.2022 18:48 Відповісти
Макрон, неприклад, наслухавшись ***** повторює за ним слово в слово байку про "братські народи" і вже зробив висновок що на цій підставі що про геноцид не може бути навіть мови. Варто провести міжнародну інформаційну кампанію для спростування саме цього імперського міфу на підставі фактів та історичних джерел.
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14.04.2022 18:41 Відповісти
чергова гнида - https://www.facebook.com/o.gryshyn
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14.04.2022 18:44 Відповісти
Абсолютно правильно называть действия Путина в Украине геноцидом - Трюдо

"Абсолютно правильно», что все больше и больше людей называют действия России и Владимира Путина в Украине "геноцидом", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поддержав выдвинутое президентом США Джо Байденом накануне обвинение.

«Как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово «геноцид » в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», - сказал Трюдо журналистам.

Байден прировнял вторжение в Украину с геноцидом, что стало заметной эскалацией риторики президента. Вместе с тем он добавил, что международным юристам придется решить, соответствовало ли вторжение критериям "геноцида".

Кремль заявил в среду, что категорически не согласен с характеристикой Байдена своих действий как «геноцида» и обвинил Вашингтон в лицемерии.
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14.04.2022 18:52 Відповісти
Главный прокурор Гаагского суда назвал всю Украину «местом преступления»
11:49

Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.

В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.
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14.04.2022 18:54 Відповісти
цікаво, наскільки швидко збереться Генасамблея ООН для розгляду цієї Постанови?
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14.04.2022 18:54 Відповісти
довго ж ви слуги урода думали 50 днів- ви там всі розумово відсталі імбіцили
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14.04.2022 18:57 Відповісти
Треба ще було визнати державою-терористом, щоб решта країн теж так почала визначати кацапію. В чому була проблема?
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14.04.2022 19:01 Відповісти
Покажітб по фракціям та по членам як хто голосував.таємниця бл
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14.04.2022 19:12 Відповісти
 
 