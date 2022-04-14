Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО
Попередньо, сьогоднішній удар окупантів в районі Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.
Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Dr. Liwsy 361dd057
показати весь коментар14.04.2022 18:30
+15 растуди
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+7 Ronald af397bdf
показати весь коментар14.04.2022 18:35
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все вже - ненавість зашкалює....
Це ж треба мільйон баксів (чи скільки та ракете коштує?) бухнуть по сараю за 10 тисяч! Ну ще стільки ж за ремонт будинку та паркану. Добре, що загиблих немає. Неадекват, що "злетів з катушок", або просто, як казав Нєвзоров, "********"