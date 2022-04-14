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обстріл (27098) ракети (3928) Чернігівщина (1581)

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

Попередньо, сьогоднішній удар окупантів в районі Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 01

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння.

Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 02
Удар по Городні на Чернігівщині був завданий з тактичного ракетного комплексу Точка-У, - ОК Північ 03

Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був завданий з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Городню на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+25
Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
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14.04.2022 18:30
+15
Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
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14.04.2022 18:42
+7
сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
все вже - ненавість зашкалює....
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14.04.2022 18:35
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Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
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14.04.2022 18:30 Відповісти
сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
все вже - ненавість зашкалює....
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14.04.2022 18:35 Відповісти
Хоч і стара гіфка, але актуальна, як ніколи!

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14.04.2022 20:19 Відповісти
Коли ж ці мордорні матрьошкойо6и повиздихають
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14.04.2022 18:35 Відповісти
Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
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14.04.2022 18:42 Відповісти
Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper, - Forbes Сообщается, что они могут изменить баланс в российско-украинской войне, поскольку они ещё боеспособнее, чем уже прославившийся "Байрактар". Отмечается, что они могут быть переданы уже за считанные дни.
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14.04.2022 18:42 Відповісти
оно конечно бы да, хотелось бы, но как-то не верится насчет риперов. Даже на счёт предаторов. Скорее ATACMS дадут, чем БПЛА HALE.
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14.04.2022 19:12 Відповісти
Вряд ли это правда. Они дороже Сушек будут. Очень дорогие, здоровые и видимые для ПВО. Хорошая техника, если есть еще что-то, но сами по себе они погоды нам не сделают.
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14.04.2022 19:14 Відповісти
Такое ощущение, что кацапы нажрались и пуляют куда получится. Воистину обезъяны с гранатами.
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14.04.2022 18:44 Відповісти
А за огород бабы Мани вы еще ответите.
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14.04.2022 18:45 Відповісти
так а куда целили то???? сколько та У стоит? дибилы ***...
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14.04.2022 18:47 Відповісти
она им бесплатно от совка досталась.
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14.04.2022 18:55 Відповісти
хто б сумнівався, що бібізяни
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14.04.2022 18:49 Відповісти
***** розлютилося, а вкусити себе за дупу не може.

Це ж треба мільйон баксів (чи скільки та ракете коштує?) бухнуть по сараю за 10 тисяч! Ну ще стільки ж за ремонт будинку та паркану. Добре, що загиблих немає. Неадекват, що "злетів з катушок", або просто, як казав Нєвзоров, "********"
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14.04.2022 18:49 Відповісти
"*******" о ***** говорил Немцов. Те ракеты им ничего не стоят. Ничего. Ни копеечки. За это давно заплатил совок - делали вместо колбасы, мебели, автомобилей
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14.04.2022 19:01 Відповісти
На щастя, лише по сараю, навіть не по худобі. Але це все-одно злочин. Фіксувати
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14.04.2022 18:52 Відповісти
Осколково-фугасна боєголовка "Точки-У" (чи що б цю воронку не залишило) заборонена "міжнародним правом"? Кацапам би будь-яку зброю заборонити міжнародним правом, але все ж.
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14.04.2022 18:57 Відповісти
Бачив воронку від Калібра, подібна.
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14.04.2022 19:08 Відповісти
Наскільки мені про них відомо, осколково-фугасні "Калібр", "Іскандер" (в т.ч. у варіанті "Кинджал"), "Точка-У", Х-101, ну й ФАБ-500 по потужності вибуху можна віднести до однієї категорії, плюс-мінус.
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14.04.2022 19:49 Відповісти
Безпорадні рашисти б'ють вже по сараях...
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14.04.2022 18:57 Відповісти
Я думав Точка У залишає сильно більший котлован.
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14.04.2022 19:11 Відповісти
 
 