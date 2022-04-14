США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім
Влада США вважає, що вже запровадила основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їхнього виконання.
Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їх дії", - пояснив він.
За його словами, у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає РФ обійти санкції, впроваджені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України і через агресію російських військ, що шокує світ.
"Я гадаю, у найближчі один-два тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій і в Росії, і за її межами", - додав Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Это 4* Hôtel Le Grand Cœur & Spa в Мерибеле и 5* Hôtel Le Club de Cavalière & Spa на берегу залива Анс де Кавальер, пишет ТГ-канал ЧТД (https://t.me/chtede/46767). Франция заморозила их активы из-за санкций. Роскошные отели официально принадлежат жене миллиардера Тимченко, гражданке Финляндии Елене Ерамковой - у нее 55% акций компании Murgier Sports.
Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .
По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.
"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.
MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.
Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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Defense Express: На крейсере "Москва" могут быть ядерные боеголовки
Издание Defense Express со ссылкой на оценки специалистов https://defence-ua.com/minds_and_ideas/na_raketnomu_krejseri_moskva_jakij_tone_pislja_udaru_neptuna_mozhut_buti_jaderni_bojepripasi_opituvannja_fahivtsiv-6946.html сообщает , что на российском крейсере "Москва", который подбили украинские военные, могли быть ядерные боеголовки.
16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью с мощностью 350 кт или обычной 500-кг фугасно-кумулятивной, пишет издание. Отмечается, что соотношение обычных и ядерных боеприпасов, которые используются на ракетных крейсерах РФ, неизвестно.
19:38
Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper («Жнец»), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Согласно сообщению, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома. «При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни», - заявил Forbes представитель компании.
MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса «воздух - земля», или до 8 в модификации MQ-9A, или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
Спитайте у Білгородців, вони підтвердять!
- а Салліван каже, що санкції проти Росії можуть послабити, Джерело:
- А насправді, - санкції енастільки "нищівні", що російськитй рубль зростає і укріплюється
, як і індекс московської біржі
-Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання Україні озброєння середньої дальності, яке здатне завдавати ударів по аеродромах на території Росії.
-В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM та новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.
-Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні
-Словаччина отримала згоду США на надання Україні винищувачів МіГ-29
-Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію, що 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.
-ЗСУ знищили колону російської військової техніки
А знаєте, зачим він це робить, окрім намагань показати, що їм начхати на санкції?
А тому, що всі отримувачі валюти з-за кордону зобов'язані продавати її. Тож за 79 фублів долари вигідніше скуповувати, ніж за 200, як в обмінниках, чи не так?