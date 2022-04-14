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Новини Санкції проти Росії Війна
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санкції (11301) США (21024) Салліван Джейк (290)

США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім

сша,конгрес

Влада США вважає, що вже запровадила основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їхнього виконання.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їх дії", - пояснив він.

За його словами, у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає РФ обійти санкції, впроваджені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України і через агресію російських військ, що шокує світ.

"Я гадаю, у найближчі один-два тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій і в Росії, і за її межами", - додав Салліван.

Також читайте: Санкції проти Росії можуть послабити, але це не відбудеться "через голову українців", - Салліван

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Топ коментарі
+9
Они круче, чем «Байрактар»

Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 18:50
+6
Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
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14.04.2022 18:55
+4
Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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14.04.2022 18:58
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Два отеля супруги Геннадия Тимченко арестованы на Лазурном берегу

Это 4* Hôtel Le Grand Cœur & Spa в Мерибеле и 5* Hôtel Le Club de Cavalière & Spa на берегу залива Анс де Кавальер, пишет ТГ-канал ЧТД (https://t.me/chtede/46767). Франция заморозила их активы из-за санкций. Роскошные отели официально принадлежат жене миллиардера Тимченко, гражданке Финляндии Елене Ерамковой - у нее 55% акций компании Murgier Sports.
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14.04.2022 18:50 Відповісти
Они круче, чем «Байрактар»

Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 18:50 Відповісти
Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
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14.04.2022 18:55 Відповісти
love it!
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14.04.2022 20:00 Відповісти
Піздарадника-зрадника тільки звільніть на...
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14.04.2022 18:51 Відповісти
Новий і дуже тривожний поворот з підбитою "Москвою"
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Defense Express: На крейсере "Москва" могут быть ядерные боеголовки

Издание Defense Express со ссылкой на оценки специалистов https://defence-ua.com/minds_and_ideas/na_raketnomu_krejseri_moskva_jakij_tone_pislja_udaru_neptuna_mozhut_buti_jaderni_bojepripasi_opituvannja_fahivtsiv-6946.html сообщает , что на российском крейсере "Москва", который подбили украинские военные, могли быть ядерные боеголовки.

16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью с мощностью 350 кт или обычной 500-кг фугасно-кумулятивной, пишет издание. Отмечается, что соотношение обычных и ядерных боеприпасов, которые используются на ракетных крейсерах РФ, неизвестно.
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14.04.2022 18:52 Відповісти
Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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14.04.2022 18:58 Відповісти
И шо ты хочешь сказать, мой милый "израэльский друг"?
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14.04.2022 19:04 Відповісти
якщо так, то Залужний не просто герой, а просто БОГ, що таку спецоперацію провів, знищивши маленьку частку але ядерної зброї
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14.04.2022 19:05 Відповісти
Украина получит ударные американские беспилотники
19:38

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper («Жнец»), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.



Согласно сообщению, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома. «При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни», - заявил Forbes представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса «воздух - земля», или до 8 в модификации MQ-9A, или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 19:00 Відповісти
Он стоит 30 млн у.е. без вооружения, здоровый, тяжелый, медленный и видимый для кацапского ПВО (они его неоднократно сбивали даже в Сирии, где ПВО практически нет). Так что если бесплатно - то да, если купить, то вряд ли Байрактар будет хуже. Да, эта птичка может летать до Кремля и обратно, но у москалей есть эшелонированная система ПВО. Так что х.з.
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14.04.2022 19:31 Відповісти
Точно!!!

Спитайте у Білгородців, вони підтвердять!
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14.04.2022 20:14 Відповісти
-США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім Джерело:

- а Салліван каже, що санкції проти Росії можуть послабити, Джерело:

- А насправді, - санкції енастільки "нищівні", що російськитй рубль зростає і укріплюється
, як і індекс московської біржі
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14.04.2022 19:13 Відповісти
Нарешті...

-Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання Україні озброєння середньої дальності, яке здатне завдавати ударів по аеродромах на території Росії.

-В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM та новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.

-Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні

-Словаччина отримала згоду США на надання Україні винищувачів МіГ-29

-Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію, що 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

-ЗСУ знищили колону російської військової техніки
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14.04.2022 19:23 Відповісти
купи на них доллары...)\добрыйсарказм...\
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14.04.2022 19:37 Відповісти
А знаєте, чому зростає? Тому що їхній Нацбанк спалює залишки золотовалютного резерву у спробах підтримати рубль.

А знаєте, зачим він це робить, окрім намагань показати, що їм начхати на санкції?

А тому, що всі отримувачі валюти з-за кордону зобов'язані продавати її. Тож за 79 фублів долари вигідніше скуповувати, ніж за 200, як в обмінниках, чи не так?
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14.04.2022 20:13 Відповісти
"основні санкції" - це повиино було б запрвадити повне торгове ембаргояк до Півничної Кореї. А те що зараз - це очізамилювання.
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14.04.2022 21:22 Відповісти
 
 