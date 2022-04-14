США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім

Влада США вважає, що вже запровадила основну частину санкцій проти РФ, і тепер необхідно добиватися їхнього виконання.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їх дії", - пояснив він.

За його словами, у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає РФ обійти санкції, впроваджені через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України і через агресію російських військ, що шокує світ.

"Я гадаю, у найближчі один-два тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій і в Росії, і за її межами", - додав Салліван.

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