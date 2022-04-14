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Новини Війна
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Данілов (1259)

Вторгнення РФ до України мало відбутись 22-го лютого, ми до цього готувались, - Данілов

війна,зсу

Українська влада володіла інформацією, що Росія готує вторгнення до України 22 лютого.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.

Єдине, чого ми не очікували, - це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося", - пояснив він.

За словами Данілова, доказом того, що Україна готувалась до нападу є те, що вже 50-й день країна тримає оборону.

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"Жодна розвідка світу не давала нашій країні більше, ніж 21 день. Керівник французької розвідки 31 березня пішов у відставку, оскільки не прогнозував те, що відбулося. Починаючи з жовтня-листопада у цьому приміщенні ми спілкувалися з великою кількістю делегацій - зі США, Великої Британії, інших країн - і я їм пояснював, чого вони не враховують.

Вони рахували танки, гармати, інші речі, а я казав: у нас є та зброя, про яку мало хто знає. Це - воля нашого народу до свободи. Ми боротимемося до останнього, але нікуди звідси не підемо, бо це наша земля", - зазначив секретар РНБО.

"І звинувачувати нас, що ми не готувалися, - абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не причетна до вибухів у російському Бєлгороді, - Данілов

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Топ коментарі
+85
Точно, так готовились, что мосты в Херсоне даже не заминировали. Если бы их подорвали, то хер бы новоордынцам, а не Херсон бы достался. Готувальныки хреновы!
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14.04.2022 19:03
+63
Разборки о вашей 3-х летней "подготовке" к войне уже будут после войны Данилов. Сейчас не до этого
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14.04.2022 19:04
+62
так завзято готувалися що навіть кримський перешийок розмінували
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14.04.2022 19:04
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Все вірно в коментах написано. Кожне слово.
Єдина ***** - 73%. Спілкуюсь із сусідами, які голосували за Зелю, вони кажуть: "А шо, Арестовіч все правильно каже, Данілов все правильно каже...".
Клініка, ****...
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14.04.2022 22:37 Відповісти
Маленьке уточнення. Не 73%, бо тоді все було би абсолютно безнадійно. А 73% від 43% прийшовших на вибори і вкинувших бюлетень в урну. Отже, за боневтіка проголо сувало 31,39% населення України. Приблизно як за макарона. Так що не все так печально, є ще надія на здорове суспільство
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15.04.2022 10:16 Відповісти
Данілов. Будь ласка по пунктах, конкретно, як готувались, що , де, коли ? Про дороги для швидкого просування рашистів ми знаємо, можеш не розказувати. Що ще наробили ?
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14.04.2022 23:13 Відповісти
Очевидно готувалися морально, бо ніякої іншої підготовки не відбулося
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14.04.2022 23:21 Відповісти
ПРО ДОРОГИ ЦЕ ТОЧНО. ЩО ГОТУВАЛИСЬ!! КРАЛИ ЯК МОГЛИ! З 2019 ПО 2022 ВАРТІСТЬ КІЛОМЕТРУ ЗРОСЛА ВІД 7 МЛН. ГРН ДО 29 !!! Ну щоб рос танкам зручно було добиратись, то ще й лісом прокладали дороги за 29 млн. грн.
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15.04.2022 09:11 Відповісти
Данілов впав до рівня арестовича і прочої зеленої плісняви
Одна мета - відмитися від зради та недбалості, а для цього - брехати, брехати, брехати ....
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15.04.2022 10:55 Відповісти
*********!
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15.04.2022 19:39 Відповісти
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