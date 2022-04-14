Вторгнення РФ до України мало відбутись 22-го лютого, ми до цього готувались, - Данілов
Українська влада володіла інформацією, що Росія готує вторгнення до України 22 лютого.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз.
Єдине, чого ми не очікували, - це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося", - пояснив він.
За словами Данілова, доказом того, що Україна готувалась до нападу є те, що вже 50-й день країна тримає оборону.
"Жодна розвідка світу не давала нашій країні більше, ніж 21 день. Керівник французької розвідки 31 березня пішов у відставку, оскільки не прогнозував те, що відбулося. Починаючи з жовтня-листопада у цьому приміщенні ми спілкувалися з великою кількістю делегацій - зі США, Великої Британії, інших країн - і я їм пояснював, чого вони не враховують.
Вони рахували танки, гармати, інші речі, а я казав: у нас є та зброя, про яку мало хто знає. Це - воля нашого народу до свободи. Ми боротимемося до останнього, але нікуди звідси не підемо, бо це наша земля", - зазначив секретар РНБО.
"І звинувачувати нас, що ми не готувалися, - абсолютно некоректно. Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися", - підсумував він.
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