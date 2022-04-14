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житло (1014) майно (318) пошкодження (160) Дія (1066)

Українці подали в "Дії" майже 77 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна

війна

Оприлюднено проміжні дані збору інформації про зруйноване чи пошкоджене внаслідок воєнного вторгнення Росії майно українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram-каналі депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Понад 76700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через "Дію". Загальна площа збитків — більше 5,3 мільйонів кв.м. На сьогодні рашисти вже позбавили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини", – написала вона.

Народна депутатка додала, що заявки продовжують надходити. Наразі фахівці не беруться прогнозувати, якими будуть фінальні цифри втрат після завершення війни.

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"Інформаційні заявки продовжують надходити і боляче уявити цифри, які матимемо в кінцевому підсумку після нашої перемоги. Ми знаємо, що воюємо з кровожерливим злом, яке прагне знищити нашу країну, тому готові до таких матеріальних втрат і з холодним розумом напрацьовуємо стратегії відновлення України. Головне зараз — зберегти життя наших людей. Волю, гідність та незалежність у нас не забрати. А Україну відбудуємо! Вона буде ще кращою, аніж була до цього", - наголосила Олена Шуляк.

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И значительная часть инфы вранье. Также как беженцы, которые сбежали из Западной Украины на пособие, а сами посдавали свои квартиры в три дорога. На войне всегда воруют. Особенно если давать поводы.
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14.04.2022 19:09 Відповісти
Ну у меня одно майно наверняка знищено, второе не знаю. Но я туда пока боюсь появляться. Слишком рискованно. А у людей которые ещё ближе к окружной расхерачено всё и они не могут подать заявки бо туда вобще не пропускают. Там идут бои. Фотодоказы не предоставишь.Так шо они будут в лучшем случае в последних рядах.
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14.04.2022 19:12 Відповісти
Уряду України треба розробити програму викупу квартир і будинків з ринку нерухомості після війни. Це набагато швидше і дешевше ніж будувати з нуля. Але звісно так бабло не вкрадеш, тому подивимося...
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14.04.2022 19:30 Відповісти
А можно якось без довбаної дії, скільки вже піару навіть під час війни
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14.04.2022 19:31 Відповісти
 
 