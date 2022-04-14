Українці подали в "Дії" майже 77 тисяч заявок про знищення та пошкодження майна

Оприлюднено проміжні дані збору інформації про зруйноване чи пошкоджене внаслідок воєнного вторгнення Росії майно українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram-каналі депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Понад 76700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через "Дію". Загальна площа збитків — більше 5,3 мільйонів кв.м. На сьогодні рашисти вже позбавили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини", – написала вона.

Народна депутатка додала, що заявки продовжують надходити. Наразі фахівці не беруться прогнозувати, якими будуть фінальні цифри втрат після завершення війни.

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"Інформаційні заявки продовжують надходити і боляче уявити цифри, які матимемо в кінцевому підсумку після нашої перемоги. Ми знаємо, що воюємо з кровожерливим злом, яке прагне знищити нашу країну, тому готові до таких матеріальних втрат і з холодним розумом напрацьовуємо стратегії відновлення України. Головне зараз — зберегти життя наших людей. Волю, гідність та незалежність у нас не забрати. А Україну відбудуємо! Вона буде ще кращою, аніж була до цього", - наголосила Олена Шуляк.

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