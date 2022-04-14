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Данілов (1259) Макрон Емманюель (1326)

Данілов відреагував на слова Макрона про "братні народи": "Ну якого біса я маю мати такого брата?"

макрон

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що Україна та Росія "братні народи".

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Пан Макрон - такий самий, як і решта росіян. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша.

Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають.

І коли Макрон через свої вибори починає загравати… Не треба так робити. Ми різні. І це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати", - зазначив секретар РНБО.

Також читайте: Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братні народи": Обов'язково обговорю з ним це питання

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Топ коментарі
+43
Скажіть Макрону, що за братські народи в нас можна отримати по морді.
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14.04.2022 19:07
+32
Французи і ІГІЛ братні народи, давайте їм побажаємо міцної братської любові, у всех позах
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14.04.2022 19:07
+28
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14.04.2022 19:07
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Французи і ІГІЛ братні народи, давайте їм побажаємо міцної братської любові, у всех позах
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14.04.2022 19:07 Відповісти
Макрон должен знать ,что он ИДИОТ ..а может он и знает ,а если не знает то надо ему об этом сказать ...
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14.04.2022 19:07 Відповісти
ЗНОВУ МАКРОША ТУХЛИХ ЖАБ НАЖЕРСЯ І НЕСЕ ПУРГУ
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14.04.2022 20:55 Відповісти
Скажіть Макрону, що за братські народи в нас можна отримати по морді.
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14.04.2022 19:07 Відповісти
Йому треба зібрати голоси виборців Меланшона, які наполовину ватні.
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14.04.2022 19:10 Відповісти
Скажите это данилову!
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14.04.2022 19:13 Відповісти
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14.04.2022 19:07 Відповісти
Реально хочу
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14.04.2022 19:51 Відповісти
Немцы с Французами - братские народы, но никак не Украинцы с русскими дикарями.
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14.04.2022 19:10 Відповісти
Французы и англичане лучше.
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14.04.2022 19:23 Відповісти
Французи з італійцями.
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14.04.2022 22:12 Відповісти
Макрон-тамбовскій волк тєбє брат...
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14.04.2022 19:10 Відповісти
Приїдеш у Київ, жаб для тебе не наловимо, будеш жерти кацапські щі, смак у якого хоч хер полощи.
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14.04.2022 19:11 Відповісти
англичане и французы братские народы
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14.04.2022 19:11 Відповісти
Макарон и не такое прокукарекает за то, чтобы ***** дало денежек ему на выборы.
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14.04.2022 19:12 Відповісти
он такой мудак что хуже его только орбан и сребы
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14.04.2022 22:33 Відповісти
гірше Макрона Ле Пен, не дай бог вона переможе. Ось тоді буде справді біда, Макрон-то ще квіточки.
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15.04.2022 01:23 Відповісти
Хранцузи і чорні з арабами - то ж взагалі один братній народ, одна культура.... хай живуть разом дружньо, щастливо!
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14.04.2022 19:12 Відповісти
Міг просто сказати , що сумнівається що макрон таке казав , бо тільки кончений дібіл , дегенерат і виродок міг таке сказати . І оцінку б дав і дипломатичність була б дотримана .
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14.04.2022 19:13 Відповісти
Макрон сказал, что война и прочее, но разве может так братский народ поступать? Короче, он сказал по факту, но приправил демагогией. Типа и нашим, и вашим.
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14.04.2022 19:22 Відповісти
С таким братом как касап и врагов не надо.
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14.04.2022 19:13 Відповісти
Нєеее, деякі макарони таки точно із-за вугла мішком!
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14.04.2022 19:14 Відповісти
А тут Данілову хвала!
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14.04.2022 19:15 Відповісти
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14.04.2022 19:16 Відповісти
А МАКРОНИ ЦЕ ЯКІ МАКАРОНИ? ВЕРМІШЕЛЬ ЧИ РАКУШКИ?
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14.04.2022 19:16 Відповісти
аля мушля
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14.04.2022 19:38 Відповісти
Макрон знову напевно )(уйлу звонив
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14.04.2022 19:17 Відповісти
А Макрон таки точно баболюб, якщо не сказати бабой...б!
Хоча б хоч історійку почитав про нашу братність, скільки крові випила паРаша з України!
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14.04.2022 19:18 Відповісти
І чим Макрон відрізняється від Штайнмайєра? Тільки тим, що його ще не тицьнули писком у власне лайно. Та вже почали підготовку.
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14.04.2022 19:19 Відповісти
МЗС Франції обложалось - саме там мають готувати довідник для президента з питань міжнародних стосунків. У Макрона яскраво виражений "франкоцентризм" який він вимагає пропагувати своїм дипломатам. Звідси, можливо, йому "і кобила нєвєста" і "руzкій брат".
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14.04.2022 19:22 Відповісти
Там ще Папа Римський незабаром "сестринствоватиме" незрозумілою українкою та "нєтакою" кацапкою. Хто б йому ще мізки вправив
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14.04.2022 19:23 Відповісти
Де Голь намагався створити країну, яка буде знаходитися на одному рівні з США.
Але не можна зліпити наддержаву із купи лайна.
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14.04.2022 19:27 Відповісти
Данилов, заткнись..или ты с Лепенихой хочешь общаться?.. и если у тебя есть хоть чуть мозгов( в чем я сомневаюсь) просто помолчи
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14.04.2022 19:28 Відповісти
Украинцы - не русские (фрагмент из фильма Перевозчик 3) https://www.youtube.com/watch?v=igPyZuPfASw
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14.04.2022 19:47 Відповісти
Прорашистські шлюхи всюди видають себе .І не має значення ,чи то вони з Франції, чи то з Німечини ,або й з Ватікану .Суть одна і та ж. Данілов поставив французьского рашистського срак,,,,лиза на місце.І правильно зробив . Українці самі розберуться хто є братами і зараз саме той момент,коли куйло рашистське на весь світ підтвердило , що рабсія тисячі років ніколи не була "братнім народом" Україні.
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14.04.2022 19:50 Відповісти
Може Макрон вважає себе братом з алжирцями, але українці з народами Пуйлостану - калмиками, бурятами, кадирівцями, дагестанцями, якутами, татарами, тувинцями, мордвою, ерзею і іншими які навіть не є слов'янами нічого спільного, а тим більше братнього, не мають.
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14.04.2022 20:02 Відповісти
От нахера було йому щось говорити? Деколи промовчати краще впливає на твою репутацію, аніж щось пиз...ти, а потім на цілий світ розказувати-я не то мав на увазі. Короче-нафуй...
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14.04.2022 20:04 Відповісти
елена мелкина, снабжает сепаров и рашистов из севастополя через перешеек в оккупированные территории. Напишите ей пару "ласковых"
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14.04.2022 20:05 Відповісти
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14.04.2022 20:06 Відповісти
Це мають коментувати дипломати, і так щоб олень зрозумів що олень, але щоб далі допомагав нам перемогти рфію... усім хто не дипломат краще помовчати. На даний момент перемога Макрона на виборах у Франції нам дуже важлива...
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Кліщі та теплокровні - братні істоти!
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14.04.2022 20:53 Відповісти
Мало кого там криваві маніяки з ********** рахують за братів, ми їх братами не вважаємо.
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14.04.2022 21:00 Відповісти
Давай профукаємо західну підтримку, спочатку Німеччина, потім Франція, далі хто? Треба бути дипломатом, а не бикуватим бидлом.
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14.04.2022 21:03 Відповісти
жабоїди шо й досі нічого не догнали???? та в гробах ми бачили таких "братів" і чим гробів більше тим краще!!!!!
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14.04.2022 21:22 Відповісти
Макрон погано вчив свою власну історію. Французькі і англійські королі 14 століття були кровними родичами, але це завадило їм розвязати Столітню війну. Тому не потрібно спекулювати цими словами.

А ще йому варто сходити до окуліста і подивитися на фото вузькооких тварин, які гвалтували і вбивали наших жінок. Невже вони схожі на українців?!
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14.04.2022 23:05 Відповісти
 
 