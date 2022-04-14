Данілов відреагував на слова Макрона про "братні народи": "Ну якого біса я маю мати такого брата?"
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що Україна та Росія "братні народи".
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Пан Макрон - такий самий, як і решта росіян. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша.
Ну якого біса я маю мати такого брата? Нащо він мені потрібен? Брати ж не вбивають.
І коли Макрон через свої вибори починає загравати… Не треба так робити. Ми різні. І це велика помилка, коли "великі політики" починають нас єднати", - зазначив секретар РНБО.
Топ коментарі
+43 Ksenia VB
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+32 Paul Foxen
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+28 Перехватчик
показати весь коментар14.04.2022 19:07
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Хоча б хоч історійку почитав про нашу братність, скільки крові випила паРаша з України!
Але не можна зліпити наддержаву із купи лайна.
А ще йому варто сходити до окуліста і подивитися на фото вузькооких тварин, які гвалтували і вбивали наших жінок. Невже вони схожі на українців?!