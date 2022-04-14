10-річна Яна втратила маму і залишилася без ніг унаслідок обстрілу військами РФ вокзалу у Краматорську

10-річна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу російськими окупантами вокзалу у Краматорську, втратила матір та залишилася без ніг.

Про це у Facebook повідомила Тетяна Козирєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Яні лише 10 років від народження. Після обстрілів залізничної станції Краматорська вона втратила обидві ноги і маму", - йдеться в повідомленні.

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