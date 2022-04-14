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діти (4938) Краматорськ (606) обстріл (27098)

10-річна Яна втратила маму і залишилася без ніг унаслідок обстрілу військами РФ вокзалу у Краматорську

10-річна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу російськими окупантами вокзалу у Краматорську, втратила матір та залишилася без ніг.

Про це у Facebook повідомила Тетяна Козирєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Яні лише 10 років від народження. Після обстрілів залізничної станції Краматорська вона втратила обидві ноги і маму", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 59: у лікарні померли дві дитини, - міськрада

10-річна Яна втратила маму і залишилася без ніг унаслідок обстрілу військами РФ вокзалу у Краматорську 01

Автор: 
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Топ коментарі
+47
Хіба це можна читати без сліз, Господи, допоможи цій дитині.
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14.04.2022 19:15
+40
Кацапам горіти в пеклі...
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14.04.2022 19:15
+28
Їбана кацапня не має права на існування вже хоча б тільки через скалічені життя наших дітей.
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14.04.2022 19:18
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Кацапам горіти в пеклі...
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14.04.2022 19:15 Відповісти
Береги тебя Господь, девочка.
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14.04.2022 20:53 Відповісти
Хіба це можна читати без сліз, Господи, допоможи цій дитині.
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14.04.2022 19:15 Відповісти
Бедное дитё.
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14.04.2022 19:15 Відповісти
Їбана кацапня не має права на існування вже хоча б тільки через скалічені життя наших дітей.
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14.04.2022 19:18 Відповісти
Кацапаноиды Вас
Уже Заждались
в другом мире 👹☠️👹
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14.04.2022 19:19 Відповісти
В пеклі
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14.04.2022 20:11 Відповісти
Кацапи с*ки прокляті. Генетичні виродки.
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14.04.2022 19:23 Відповісти
Треба сформувати спеціальний фонд. Як тільки відпразнуємогу перемогу і отримаємо репарції, всім понівеченим потрібно поставити найтехнологічніші протези, провести пластичні операції в кращих клініках світу
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14.04.2022 19:38 Відповісти
Сколько эта Тварь горя принесла ,будь проклят *****.
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14.04.2022 19:45 Відповісти
Просмотрел кучу роликов судя по ним там вся расия кровожадные убийцы.
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14.04.2022 19:53 Відповісти
Это то что остаётся в генетической памяти на столетия
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14.04.2022 19:45 Відповісти
жах
покажіть це макрону нехай розкаже про братні народи
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14.04.2022 19:51 Відповісти
Не мислимо , Господи допоможи цій дитинці і подаруй добру долю
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14.04.2022 19:54 Відповісти
Тут реквізити для допомоги: https://svoi.city/articles/206411/postradavshie-ot-obstrela-v-kramatorske
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14.04.2022 20:11 Відповісти
Господи, це за гранню добра і зла вже... Бідна дитина...
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14.04.2022 21:01 Відповісти
Підкажіть будь ласка як знайти цю дівчину?
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28.04.2022 23:44 Відповісти
 
 