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корабель (1596) США (21024) Чорноморський флот рф (618) Кірбі (522)

Російський крейсер "Москва" залишається на плаву, але сильно пошкоджений, - Пентагон

москва,крейсер

В Пентагоні заявляють, що вибух на борту російського ракетного крейсера "Москва" завдав судну значної шкоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Речник американського оборонного відомства Джон Кірбі 14 квітня заявив, що американські військові "не зовсім упевнені, що тут сталося" – нещасний випадок чи ураження українською ракетою.

"Ми оцінюємо, що корабель здатний пробиватися власним шляхом, і він це робить; ми думаємо, що він рухається до сходу. Ми думаємо, що його, ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт, але ми не знаємо, що саме стало причиною цього", – додав Кірбі.

Речник Пентагону сказав, що корабель з кількома іншими російськими суднами перебував приблизно за 60 миль (близько 96 кілометрів) на південь від Одеси.

Також читайте: Після влучання ракет Нептун крейсер "Москва" перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь"

Тим часом радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що судно було серйозно пошкоджене 13 квітня в результаті "некомпетентності" або успішної атаки українців.

"Протягом ночі ми зв’язалися з українцями, які сказали, що вразили корабель протикорабельними ракетами. Наразі в нас немає можливостей для незалежної перевірки, але, безумовно, те, як це розгорталося, є великим ударом для Росії. Це їхній флагман "Москва", і тепер вони змушені визнати, що він сильно пошкоджений. І їм довелося обирати між двома історіями. Одна історія – це просто некомпетентність, а інша – що вони потрапили під удар. І те й інше не є для них особливо хорошим результатом", – сказав Салліван.

Також читайте: Виведення з ладу крейсера "Москва" зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ з 72 до 56, - журналіст Клименко

Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

Автор: 
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Топ коментарі
+82
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14.04.2022 19:25
+71
статья с рашсского телегр.канала
...........
Путин уверенно говорил 12 апреля, что «спецоперация идет по плану».
С тех пор прошло два дня.
За это время украинские войска успели взорвать (а не слегка повредить, как сообщали белгородские власти) мост возле Шебекино, серьезно повредить ракетный крейсер «Москва» и обстрелять три воинские части и базу средств связи на российской территории.

Если у Путина такой ПЛАН,
То может пора уже перестать
его Курить?
🤣🤣🤣
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14.04.2022 19:22
+59
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14.04.2022 19:20
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Дуже можливо.

Юлия Латынина / Илларионов / 13.04.2022/ LatyninaTV /
https://www.youtube.com/watch?v=1dOUqwQc8OE
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15.04.2022 00:00 Відповісти
Москва на дні - дуже символічно! Добити б для повної деморалізації особового складу ВМФ ********** на Чорному морі...
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14.04.2022 20:02 Відповісти
Море добило!!! Уже на дні.
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15.04.2022 00:39 Відповісти
Что, жалко запустить над ним простенький дешёвый дрон
и передать фото - ну такой случай, ну поймите же и нас . . ..
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14.04.2022 20:03 Відповісти
елена мелкина, снабжает сепаров и рашистов из севастополя через перешеек в оккупированные территории. Напишите ей пару "ласковых"
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14.04.2022 20:04 Відповісти
Если он тащится, якобы своим ходом, что мешает его утопить, или может наши военные предпочитают, чтобы Путляндия несколько лет тратила деньги на ремонт этого утиля?
Практицизм - хорошо, но для украинцев приятней было бы его дотопить, пусть и непрактично.
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14.04.2022 20:05 Відповісти
Крейсер не боеспособен, тратится на ремонт 40-летнего корабля никто не будет. Все).
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14.04.2022 20:08 Відповісти
Утонул/не утонул - оба варианта одинаково хороши. Если на плаву, так даже интересней, можно посмотреть на останки мацквы. Да и кацапам демотивация и памятник их поражения. Когда вернем крым (скоро), надо будет притопить останки масквы где то на мелководье, на память и для красоты. Каждому украинцу будет приятно посмотреть в крыму на сгоревшую мацкву.
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14.04.2022 20:10 Відповісти
Нравіцца-нє нравіцца, - тєрьпі, "МаZква"-краZавіца.
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14.04.2022 21:08 Відповісти
Какого х....лапшу вешали что накренился и утонул? Сколько еще ******* в Телеграм каналах?
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14.04.2022 20:11 Відповісти
рашенские сми и власти вечно врут
с чего они скажут правду теперь?))
а пентагон может вечно играть в игру "знаем не знаем"
это не меняет ничего
они не политики, политики в белом доме сидят

в какой то мере это даже выгодно не говорить
может фотки с спутника подкинут где видно будет
хотя сомнительно
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14.04.2022 20:24 Відповісти
А він як гівно в ополонці - то нирне, то винирне )))
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14.04.2022 20:33 Відповісти
Фото сисра. ПС. С лакаторов исчез, но исчё плывет апосся взрыва боекомплекта.
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14.04.2022 20:12 Відповісти
а с каких кораблей запускают калибры?
их эти ракеты достать могут?

и вроде этот крейсер на верфях в николаеве собирали еще в ссср
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14.04.2022 20:20 Відповісти
На плаву килем вверх.
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14.04.2022 20:24 Відповісти
Пусть тянут. После войны будет хорошей мишенью/целью для испытания новых модификаций наших пкр.
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14.04.2022 20:29 Відповісти
А в смі тринділи що потонув! Що беремо приклад із руснявих брехунів? Як тепер можна вірити у інші повідомленняб про збиті літаки наприклад.
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14.04.2022 20:33 Відповісти
Та не верь ...реально задолбали такие высеры прикацапленные...
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14.04.2022 20:36 Відповісти
Кстати,можешь все свои претензии адресовать к министру обороны Литвы -это его версию подхватили наши СМИ
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14.04.2022 20:44 Відповісти
А ось тепер точно потонув, коли русня пробувала його буксирувати. пішов на корм бичкам як то кажуть
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14.04.2022 23:27 Відповісти
нигде фотки нет....
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15.04.2022 00:34 Відповісти
Усиго 14 ушкуев с мааацквы доставили у ссывастополь.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/14/463553/
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14.04.2022 20:33 Відповісти
Самое главное,что на этом корыте было ПВО , которое прикрывало корыта поменьше ...теперь у козломордых лоханок защиты нет)
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14.04.2022 20:34 Відповісти
Если бы он был на плаву, наши его бы сфотографировали.
А если фото нет - то фотографировать уже нечего.
Он на перископной глубине.
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14.04.2022 20:39 Відповісти
Ракетный удар по крейсеру "Москва": при попытке РФ потушить пожар затонуло второе судно - СМИ
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14.04.2022 20:41 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата ! Это российская стратегия.
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14.04.2022 20:57 Відповісти
Абсолютно логично.
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14.04.2022 21:01 Відповісти
Утонул-а Черное море, Вам не жалко?Больной-ну хрен с ним.
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14.04.2022 20:44 Відповісти
Териіново потрібен ще один Нептун
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14.04.2022 20:46 Відповісти
або цигани
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14.04.2022 21:14 Відповісти
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14.04.2022 20:56 Відповісти
Между ног зажата античная амфора, а то скорость была бы выше.
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14.04.2022 20:58 Відповісти
пациент скорее мертв,чем жив))))))
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14.04.2022 21:03 Відповісти
Ну це стаття з CNN, яка вже там давно, і там просто навели дві погляди, руську та московську. Своїх данних вони не кажуть.
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14.04.2022 21:04 Відповісти
Притянут, чтобы выяснить - чем стреляли и снимут, что уцелело. Потом притопят.
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14.04.2022 21:21 Відповісти
каЦАПСЬКI матроси бiжать з з підбит-ОЙ ''МАЦкви''
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14.04.2022 21:24 Відповісти
ну так ****** еще раз чего ждем
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14.04.2022 21:41 Відповісти
Ворованный ,,Кузя,, сосет деньги парашки как не в себя ,еще один пылесос для лаптестанского бюджета намечается.
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14.04.2022 21:42 Відповісти
Нихера в Севастополе его не «отремонтируют» - он уже не подлежит восстановлению после детонации боезапаса. Там стоят наши николаевские газовые турбины, которым капец. В Николаеве стоит недострой - такой же класс крейсер «Украина» - четвертый в серии этих крейсеров.
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14.04.2022 21:52 Відповісти
а на якій глибині він чи вона плаває???
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14.04.2022 21:52 Відповісти
шо то они опять памперсы нацепили и включили заднюю передачку
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14.04.2022 21:59 Відповісти
Это кажется переименованный крейсер СЛАВА Еще один подобный под названием ЧЕРВОНА УКРАИНА более новый но при разделе флота Черноморского был угнан на Тихоокеанский флот Раньше в Севастополе был только вертолетоносец МОСКВА (тоже очень старый) предшественник этих крейсеров был крейсер КЕРЧ участвовавший в Карибском кризисе все они способны нести ядерное оружие Иначе Хрущев эту Керч туда бы не посылал. СЛАВА УКРАИНЕ ! Наконец то дождались адекватного ответа А то стрелять с гранатомета по кораблям как то непривычно
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14.04.2022 22:12 Відповісти
В ЖОПУ ПУТИНУ НОГУ МЕДВЕДЧУКА !)
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14.04.2022 22:13 Відповісти
ПЛОХО. ЭТОТ МЕТАЛОБРУХТ ДОЛЖЕН ОТДЫХАТЬ НА ДНЕ.
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14.04.2022 22:39 Відповісти
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