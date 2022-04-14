Російський крейсер "Москва" залишається на плаву, але сильно пошкоджений, - Пентагон

В Пентагоні заявляють, що вибух на борту російського ракетного крейсера "Москва" завдав судну значної шкоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Речник американського оборонного відомства Джон Кірбі 14 квітня заявив, що американські військові "не зовсім упевнені, що тут сталося" – нещасний випадок чи ураження українською ракетою.

"Ми оцінюємо, що корабель здатний пробиватися власним шляхом, і він це робить; ми думаємо, що він рухається до сходу. Ми думаємо, що його, ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт, але ми не знаємо, що саме стало причиною цього", – додав Кірбі.

Речник Пентагону сказав, що корабель з кількома іншими російськими суднами перебував приблизно за 60 миль (близько 96 кілометрів) на південь від Одеси.

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Тим часом радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив 14 квітня, що судно було серйозно пошкоджене 13 квітня в результаті "некомпетентності" або успішної атаки українців.

"Протягом ночі ми зв’язалися з українцями, які сказали, що вразили корабель протикорабельними ракетами. Наразі в нас немає можливостей для незалежної перевірки, але, безумовно, те, як це розгорталося, є великим ударом для Росії. Це їхній флагман "Москва", і тепер вони змушені визнати, що він сильно пошкоджений. І їм довелося обирати між двома історіями. Одна історія – це просто некомпетентність, а інша – що вони потрапили під удар. І те й інше не є для них особливо хорошим результатом", – сказав Салліван.

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Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".