Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску звинуватив Російську Федерацію у спробі вербування громадян Молдови на війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", - заявив міністр.
Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії й що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.
Також зазначається, що МЗС Росії поки що не прокоментувало цю ситуацію.
Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.04.2022 19:19
+8 mrSmith
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+5 Bob Fayn
показати весь коментар14.04.2022 19:20
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Бурятію списали, вона не годна нікуди. їй подобається бути попихачем у рашистів.
Шльондра-європа, от і вся відповідь. Без сорому, без гордості. Сосе у того, хто дає бабло. От така історична правда.
Тому, якщо вони не контролюють "свою" територію і звідти існує пряма загроза нашій безпеці - на цю територію зайде наша армія. Тим більше що Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків і досі заселена українцями. Доречі, свого часу з Тирасполя йшли неодноразово сигнали на Банкову про повернення Лівобережжя до складу України.