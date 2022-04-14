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Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні

попеску

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску звинуватив Російську Федерацію у спробі вербування громадян Молдови на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі є дуже небезпечними, і їх необхідно зупинити", - заявив міністр.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії й що позиція Молдови з цього питання гранично чітка.

Також зазначається, що МЗС Росії поки що не прокоментувало цю ситуацію.

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Топ коментарі
+8
тут не звинувачуваты кого-то надо а идти давать по морде пмровцам, пока есть такое окно возможностей. и гнать нахер это говно на расею. как они будут добираться, то уже проблемы пмровцев!!!
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14.04.2022 19:19
+8
А ви ще їх у сраку лизніть, може допоможе!
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14.04.2022 19:23
+5
молдавани теж напевно )(уйлу звонять,як і Макрон
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14.04.2022 19:20
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тут не звинувачуваты кого-то надо а идти давать по морде пмровцам, пока есть такое окно возможностей. и гнать нахер это говно на расею. как они будут добираться, то уже проблемы пмровцев!!!
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14.04.2022 19:19 Відповісти
Сейчас, если бы Молдова с Румынией присоединились к Украине, то был бы реальный шанс вернуть территории, захваченные 14й армией мордора. Учитывая нынешнюю мощь ВСУ, эту армию с двух сторон мы бы разъе.али за несколько дней.
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14.04.2022 19:23 Відповісти
Если бы Молдова отвоевала свою землю, то для нас это то же был бы успех. Как минимум сняла бы часть напряженности на Одесском направлении
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14.04.2022 19:27 Відповісти
Там просто баба у руля. А вы сами знаете, мы бабы, мы за мир, плак-плак, нам бы детей рожать, плак-плак. Воевать за Молдову мы не должны, у нас своих проблем вагон, но в случае чаго - помогли бы, пусть только начнут. Хотя за нас никто не впрягается - можно было б сделать прицедент... и втянуть Молдован в 3ю мировую
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14.04.2022 19:31 Відповісти
молдавани теж напевно )(уйлу звонять,як і Макрон
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14.04.2022 19:20 Відповісти
Якщо ***** гарматне м'ясо шукає аж в Молдові, то спєцопєрация точно йде за планом. Тільки за нашим.
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14.04.2022 19:49 Відповісти
Молдоване все норовят то Гитлеру, то Пуйлу угодить.
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14.04.2022 19:20 Відповісти
Что вы говорите. Уже и вас коснулось. Ты погляди.
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14.04.2022 19:20 Відповісти
Дотен пула руский корабль.
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14.04.2022 19:22 Відповісти
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14.04.2022 22:23 Відповісти
Ми багато мрієм..Японії --острови, Китаю -Сибір..Молдові -Придністров'я.Грузії-Абхазію та Осетію.Фінам-Карелію...і так далі...АЛЕ реальність така .яка є
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14.04.2022 19:22 Відповісти
Значить Молдові те Придністров"я гне дуже і потрібно!?? То заберем собі, ми ж їм пропонували!??
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14.04.2022 19:25 Відповісти
Ну, так. Нажаль, у світі сміливими залишився тільки народ України, та його незламне ЗСУ. Всі інші - обісрані тварі, що прогнулися під *****.
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14.04.2022 19:25 Відповісти
Татарстану і Башкирії, а також ще багатьом - незалежність
Бурятію списали, вона не годна нікуди. їй подобається бути попихачем у рашистів.
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14.04.2022 19:26 Відповісти
А ви ще їх у сраку лизніть, може допоможе!
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14.04.2022 19:23 Відповісти
Мда Грузини і Молдавани (держави) опинились слабаками!
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14.04.2022 19:26 Відповісти
Я думаю, всі, хто давно вже не міг зрозуміти, як так вийшло, що у другій світовій війні гітлер наробив так багато і ніхто його не зупиняв так довго - більше не задають таких дурних питань.
Шльондра-європа, от і вся відповідь. Без сорому, без гордості. Сосе у того, хто дає бабло. От така історична правда.
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14.04.2022 19:29 Відповісти
а там еще расказуют какой штангерцыркуль класный мужик и шо зебил должен был его встречать
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14.04.2022 19:33 Відповісти
Якщо ***** гарматне м'ясо шукає аж молдавії, то спєцопєрация точно йде за планом.
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14.04.2022 19:50 Відповісти
Для молдаванів: спроба всидіти одною сракою на двох базарах завжди закінчувалася падінням мордою у гівно.
Тому, якщо вони не контролюють "свою" територію і звідти існує пряма загроза нашій безпеці - на цю територію зайде наша армія. Тим більше що Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків і досі заселена українцями. Доречі, свого часу з Тирасполя йшли неодноразово сигнали на Банкову про повернення Лівобережжя до складу України.
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14.04.2022 19:51 Відповісти
 
 