Росія планувала встановити маріонетковий уряд в Україні, очолити його мали "люди у великих погонах", - Данілов
Росія планувала знищити президента Зеленського та встановити маріонетковий уряд в Україні.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, кого саме готували в РФ на посаду очільника маріонеткового уряду, він зазначив: "Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук і не Янукович".
Також Данілов заявив, що це не Мураєв і не Царьов.
"Єдине, що я можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах. Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - додав секретар РНБО.
За словами Данілова, у Росії був простий і зухвалий план: перш за все, знищення президента Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
вторжению РФ в Украину.
Переплюнемо Кастро !😬
Прочитав. Замислився...
Розумієте, історично так сталося, що я маю багато знайомців у 206-му батальйоні тероборони і сам не раз бував на його базі. Це недалеко від урядового кварталу. Від бази батальйону до ОП пішки - біля 40 хв. Я маю чимало знайомих які як раз 25-го цілу добу перебували на базі батальйону, стояли в караулах і в нарядах тощо.
І от жоден з тих, з ким я вже добу списуюся НЕ чув 25 лютого бою протягом всієї доби. Так, бувало пострілювали - невідомо хто і звідки. День був нервовий, всі чекали ворожих ДРГ, а бички все ще намагалися бикувати, тому у повітря солдати палили не замислюючись. Так, розповідали про стрільбу вночі - про яку президентська охорона не повідомила нікому нічого. Але аби бій протягом доби...
Я опускаю, які картинки мені малює фантазія коли я намагаюся уявити бій протягом доби в урядовому кварталі. Це мінімум мав бути батальйон командос посилений танками, з постійним забезпеченням та прикриттям з повітря. Хто бачив урядовий квартал в ті дні - збагне чому. Не буду розповідати деталей. Очевидно нічого такого там не було й близько.
Про що це говорить?
Про одне з трьох. Або в ОП вирішили з метою піару послуговуватися правилом "чим більш жахлива брехня тим більше в неї вірять". і підключили до свого піару Данілова аби розповідав про "бій протягом доби".
До речі, можете оцінити чого після таких заяв варті просторікування Данілова про заслуги Зеленського в програмі ракет "Нептун", яку як раз за Зеленського намагалися заморозити.
Друга припущення - Данілов анонсує вихід четвертого сезону серіалу "Слуга народу", де обірваний і закопчений Зеленський на руїнах Офісу президента піднімає в атаку останній загін УДО, підбивши перед тим останнім Нлоу останній російський танк. Зняти можна все що завгодно - мікросхеми все терпітимуть.
Третє припущення - Данілов не має уявлення що відбувалося 25 лютого й тому верзе те, що йому сказали але не розтлумачили. Бо самого Данілова 25 лютого в Києві не було. Як і Кирила Тимошенко. Як і багатьох нардепів "Слуги народу". Бо_втекли.
Сказати на таке можна одне. Хлопці, краще б ви піарилися привезенням гуманітарки в Чернігів та на ЧАЕС, і закупівлею кулеметів для ЗСУ. Як Петро Порошенко. До такого принаймні, питань не виникає. Порошенка на евакуації мирних людей з Ірпеня, на блокпостах, на базах батальйонів тероборони та в зруйнованих містах бачили дуже багато людей. А Битву на Банковій....