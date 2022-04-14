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Данілов (1259) Зеленський (22448)

Росія планувала встановити маріонетковий уряд в Україні, очолити його мали "люди у великих погонах", - Данілов

оп

Росія планувала знищити президента Зеленського та встановити маріонетковий уряд в Україні.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, кого саме готували в РФ на посаду очільника маріонеткового уряду, він зазначив: "Скажімо так, я розумію, кого вони готували на цю посаду. І це не Медведчук і не Янукович".

Також Данілов заявив, що це не Мураєв і не Царьов.

"Єдине, що я можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах. Це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, у Росії був простий і зухвалий план: перш за все, знищення президента Зеленського.

Також читайте: Данілов відреагував на слова Макрона про "братні народи": "Ну якого біса я маю мати такого брата?"

Автор: 
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Топ коментарі
+62
Якийсь брєд...
Люди в великих погонах - і хто це такі ?
Взяв обісрав армійців і в кущі.
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14.04.2022 19:27
+41
На кой чёрт эти рассказы о том чего не произошло и не будет? Люди в погонах ...трали-вали...жили-были.. Что мешает фамилии назвать? Тайны следствия? Болтовня пустопорожняя.
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14.04.2022 19:28
+29
Очередное фуфло от зебилов. Поди Муженко и Полторак.
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14.04.2022 19:28
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Невже лейтенант Б...?
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14.04.2022 20:28 Відповісти
Зачем вообще печатать этот бред? Конкретики - ноль, плюс ещё к этому он сам же и говорит, что это его предположение.
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14.04.2022 20:29 Відповісти
Данилов готовиться к полномасштабному
вторжению РФ в Украину.
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14.04.2022 20:34 Відповісти
навіть не дав собі клопоту придумати що брехати цей данилов. Уся ця шобла виїхала тільки на героїзмі військових та народному опору. Та власне так було й до цього майже завжди 2004 та 2014. На жаль з народом в нас все добре а от з владою як не срачка так болячка
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14.04.2022 20:40 Відповісти
Так і скажи ОП - офіс пагонів, він же офіс пуйловців, також зерадників. Хоча щось я багато хочу від зеленого вєжлівого чєловєчка.
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14.04.2022 21:11 Відповісти
якісь бушні, наприклад Кузьмук чи щось накшталт цього
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14.04.2022 21:14 Відповісти
Давай ще,про стопісят замахів на найвеличнішого !!!
Переплюнемо Кастро !😬
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14.04.2022 21:16 Відповісти
ЛЯ-ЛЯ -ЛЯ три рубля ! Ни разу, то что говорил не свершилось !
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14.04.2022 21:23 Відповісти
Ну, сказал -А, говори уже и - Б, а то, как-то нескладно получается, а то лишь - люди в больших погонах, ну что это за ответ, если не в курсе -промолчи совсем, гораздо лучше было бы.
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14.04.2022 21:42 Відповісти
а чого не деркач
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14.04.2022 22:00 Відповісти
что он несет этот доунилов
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14.04.2022 22:00 Відповісти
У железнодорожников есть погоны..... я понял! это Лещенко )))))
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14.04.2022 22:07 Відповісти
Все эти говорящие головы сидящие на высоких должностях и не менее высоких зарплатах, которые платятся им из кармана налогоплательщиков, имей они хоть грамм чести и совести, должны были подать в отставку после своих предвоенных заявлений о "сил для полномасштабного вторжения недостаточно, мы готовы к любым сценариям, Лукашенко заверил нас, что с территории Беларуси нападения не будет". Но они продолжают лить нам дерьмо в уши, пытаясь отбелить себя и своего предводителя.
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14.04.2022 22:19 Відповісти
Практика показує, що керманичами стають такі собі Гіві, Захарченки або Пушиліни. Тобто взагалі випадкові люди аби були керовані людьми у пагонах, бо люди у пагонах працювати навряд чи будуть
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14.04.2022 22:27 Відповісти
в той час як напулеон боневтік сидів у теплому бункері за трьома ешелонами охорони і сцявся від міфологічних кадировців і вагнерівців, які мали його "вбити" - справжні кадирівці і вагнерівці за якихось 10-20 км від вовиного бункера вбивали, гвалтували, грабували українцв!
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14.04.2022 22:29 Відповісти
О Боже, як же ми жили без зеленського. До нього і країни ніякої не існувало! Що ж ми будемо без нього робити.... Що за дічь несуть ці недоумки. Вони зовсім тупенькі. З москалів приклад беруть, тільки весь час забувають- українці, не москалі.
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14.04.2022 22:33 Відповісти
Великі пого-они. Так-так-так. Значить ге-не-ра-лі-сі-мус. Хто ж у нас генералісімус ? Ад'ютанта я знаю і всі знають. А хто з двох генералісімус ?
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14.04.2022 22:50 Відповісти
верно сказал.
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15.04.2022 02:14 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5028 Дмитро "Каленчук" Вовнянко: "БИТВА" НА БАНКОВІЙ, БРЕХНЯ ДАНІЛОВА (скрін за ссиллю)

Прочитав. Замислився...
Розумієте, історично так сталося, що я маю багато знайомців у 206-му батальйоні тероборони і сам не раз бував на його базі. Це недалеко від урядового кварталу. Від бази батальйону до ОП пішки - біля 40 хв. Я маю чимало знайомих які як раз 25-го цілу добу перебували на базі батальйону, стояли в караулах і в нарядах тощо.
І от жоден з тих, з ким я вже добу списуюся НЕ чув 25 лютого бою протягом всієї доби. Так, бувало пострілювали - невідомо хто і звідки. День був нервовий, всі чекали ворожих ДРГ, а бички все ще намагалися бикувати, тому у повітря солдати палили не замислюючись. Так, розповідали про стрільбу вночі - про яку президентська охорона не повідомила нікому нічого. Але аби бій протягом доби...
Я опускаю, які картинки мені малює фантазія коли я намагаюся уявити бій протягом доби в урядовому кварталі. Це мінімум мав бути батальйон командос посилений танками, з постійним забезпеченням та прикриттям з повітря. Хто бачив урядовий квартал в ті дні - збагне чому. Не буду розповідати деталей. Очевидно нічого такого там не було й близько.
Про що це говорить?
Про одне з трьох. Або в ОП вирішили з метою піару послуговуватися правилом "чим більш жахлива брехня тим більше в неї вірять". і підключили до свого піару Данілова аби розповідав про "бій протягом доби".
До речі, можете оцінити чого після таких заяв варті просторікування Данілова про заслуги Зеленського в програмі ракет "Нептун", яку як раз за Зеленського намагалися заморозити.
Друга припущення - Данілов анонсує вихід четвертого сезону серіалу "Слуга народу", де обірваний і закопчений Зеленський на руїнах Офісу президента піднімає в атаку останній загін УДО, підбивши перед тим останнім Нлоу останній російський танк. Зняти можна все що завгодно - мікросхеми все терпітимуть.
Третє припущення - Данілов не має уявлення що відбувалося 25 лютого й тому верзе те, що йому сказали але не розтлумачили. Бо самого Данілова 25 лютого в Києві не було. Як і Кирила Тимошенко. Як і багатьох нардепів "Слуги народу". Бо_втекли.
Сказати на таке можна одне. Хлопці, краще б ви піарилися привезенням гуманітарки в Чернігів та на ЧАЕС, і закупівлею кулеметів для ЗСУ. Як Петро Порошенко. До такого принаймні, питань не виникає. Порошенка на евакуації мирних людей з Ірпеня, на блокпостах, на базах батальйонів тероборони та в зруйнованих містах бачили дуже багато людей. А Битву на Банковій....
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15.04.2022 14:33 Відповісти
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