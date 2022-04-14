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Успіх "Нептуна" довів, що український ВПК здатен випускати зброю світового рівня, - Порошенко

порошенко

Успішний запуск ракет "Нептун", які вразили російський крейсер "Москва" – це свято всього оборонного комплексу України. Вітчизняні виробники довели, що здатні випускати ракети світового рівня.

Про це сказав журналістам Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У 2014-му році, коли ми започатковували ракетну програму, ніхто не вірив. Казали, що потрібні десятиріччя для того, щоб виробити власну ракетну технологію. Ми з 2014 по 2019 змогли це зробити. Ми провели випробування. Продемонстрували точність, відстані, технології виготовлення", – нагадав п’ятий Президент.

"Ми маємо сьогодні два результата. Перший – це двома ракетами був потоплений флагман чорноморського флоту росії. А ви подумайте, скільки ракет було на його борту? І скільки смертей українців було у цих ракетах? На щастя, ці ракети сьогодні пішли на дно, "Москва" пішла на дно. Українські життя були врятовані. Хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ", – констатував Порошенко.

"А по-друге, я хочу подякувати нашим представникам оборонки, яких незаслужено шельмували декілька років. Вони довели, що вміють випускати кораблі, які дають відсіч російському флоту, випускати ракети, випускати броньовану техніку, яка краща за іноземну. І вони заслужили слова подяки результативністю своїх дій. Сьогодні ваше свято, дорогі оборонці і називається це свято День "Нептуна", – резюмував політик.

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Топ коментарі
+94
хоч одна нормальна людина. Петре Олексійович
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14.04.2022 19:34
+87
Спасибо Порошенко за Нептун. Ну тут без вариантов он молодец, а ЗЕ со своей квартальной командой ермака многое похерили. Им наверно русские за красивые дороги спасибо говорят, передвигаться удобно. Хотя дорога при Порошенко возле моего города построена... Без каких-либо понтов.
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14.04.2022 19:36
+80
А также то, что те, кто поменяли ракеты на асфальт- предатели Украины.
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14.04.2022 19:34
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За часи Петра, Нептуни розробляли. А бюджетом 20 року мали бути запущені в серію.
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14.04.2022 23:23 Відповісти
'кровавый пастор сделал свое доброе дело'
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15.04.2022 00:19 Відповісти
Ещё раз для непонятливых. Это был не Нептун. Матросы покурили неудачно. А вот уже после войны будем срывать покрова и заваливать КБ Луч государственными и иностранными заказами !)
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15.04.2022 09:47 Відповісти
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