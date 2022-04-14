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Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів в Україні, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

мкс,хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявляє про необхідність перевірки нової інформації щодо скоєння воєнних злочинів на території України.

"Ми бачимо, що ці злочини є реальними, вони не є фейком", - сказав Хан на спільному з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою брифінгу у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що ситуація не покращується. Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів. Наше завдання – перевірити достовірність цих заяв і з професійної точки зору оцінити, чи вони відповідають стандартам прийнятності (розгляду МКС)", - наголосив він.

Водночас прокурор МКС не став прогнозувати, яким буде розгляд у МКС. "42 країни подали заяви в МКС... нашим завданням є отримання та збереження всіх можливих доказів, які можна зібрати... Не гадатиму, що буде надалі. Докази говоритимуть самі про себе", - додав Хан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна є місцем злочину, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан в Бучі. ФОТО

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Вже Шоу знімають..

Бо Уиллимон, сценарист "Карточного домика", трудится со своей командой над документальным сериалом о зверствах и преступлениях российских оккупантов в Киевской области.

Об этом автор грядущей ленты рассказал в комментариях порталу https://news.obozrevatel.com/ukr/kino/nikoli-ranishe-ya-sche-ne-buv-do-vijni-tak-blizko-intervyu-z-rezhiserom-kartkovogo-budinku-yakij-priihav-pidtrimati-ukrainu.htm obozrevatel.com .
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14.04.2022 19:48 Відповісти
Правильно робить. Про ці звірства потрібно кричати усіма можливими способами
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14.04.2022 21:03 Відповісти
Про звірства, воєнні злочини та геноцид - повинні знати всі країни світу, щоб кожного ранку це було в них перед очима.
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15.04.2022 00:54 Відповісти
 
 