Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів в Україні, - прокурор Міжнародного кримінального суду Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявляє про необхідність перевірки нової інформації щодо скоєння воєнних злочинів на території України.

"Ми бачимо, що ці злочини є реальними, вони не є фейком", - сказав Хан на спільному з генеральним прокурором Іриною Венедіктовою брифінгу у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що ситуація не покращується. Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів. Наше завдання – перевірити достовірність цих заяв і з професійної точки зору оцінити, чи вони відповідають стандартам прийнятності (розгляду МКС)", - наголосив він.

Водночас прокурор МКС не став прогнозувати, яким буде розгляд у МКС. "42 країни подали заяви в МКС... нашим завданням є отримання та збереження всіх можливих доказів, які можна зібрати... Не гадатиму, що буде надалі. Докази говоритимуть самі про себе", - додав Хан.

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