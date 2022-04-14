Глава МЗС Швеції каже, що остаточного рішення про вступ до НАТО ще немає
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заперечує чутки про те, що в уряді нібито вже прийняли рішення на користь членства країни у НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
У середу 13 квітня ЗМІ повідомили, що лідери соціал-демократичної партії вже прийняли рішення і прем'єрка Магдалена Андерссон поставила за ціль для країни подати заявку про членство у червні.
"Не думаю, що буде доцільно вже зараз казати, що "усе ясно" - тому що це не так", - прокоментувала Анн Лінде.
Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдагу.
Будь ласка, зачекайте...
У Швеції вся політика і економіка побудована саме на позаблоковому статусі.
Грушко описав у своїй книзі, а він був спец по Північній Європі, як соціал-демократи Норвегії, Швеції, Данії натовпами відвідували всі міроприємства СРСР, вели задушевні розмови про мир у всьому світі, так звануполітику неприєднання. А його синок викачував(зам коняри) всім країнам -здавайтесь, вашу мать.... Із НАТО строем всі разом. А вони напужались .....