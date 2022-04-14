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членство в НАТО (1649) Швеція (915) Лінде Анн (56)

Глава МЗС Швеції каже, що остаточного рішення про вступ до НАТО ще немає

швеция

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заперечує чутки про те, що в уряді нібито вже прийняли рішення на користь членства країни у НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У середу 13 квітня ЗМІ повідомили, що лідери соціал-демократичної партії вже прийняли рішення і прем'єрка Магдалена Андерссон поставила за ціль для країни подати заявку про членство у червні.

"Не думаю, що буде доцільно вже зараз казати, що "усе ясно" - тому що це не так", - прокоментувала Анн Лінде.

Серед партій шведського парламенту немає єдності щодо того, скільки голосів буде потрібно на підтримку подачі заявки на членство у НАТО. Поміркована партія вважає, що достатньо простої більшості, тобто більше 50% голосів. Соціал-демократи, навпаки, вважають, що ця пропозиція має набрати 75% голосів у Риксдагу.

Читайте також: Швеція та Фінляндія самі вирішать, чи вступати до НАТО. Погрози РФ неприпустимі, - глава МЗС Швеції Лінде
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Топ коментарі
+12
Дивіться, дівчатка, щоб не запізднілися...
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14.04.2022 19:52
+9
Пока будете жевать сопли станете шведской народной республикой.
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14.04.2022 19:57
+7
Блин, сейчас такой момент, что рашка сильно занята. Почему вы тормозите? Если сейчас шведы и фины быстро вступят в НАТО, пока Украина будет успешно сопротивляться, поддержка ***** опустится ниже плинтуса! Это будет такой удар по параше, который сопоставим с уроном, который нанесет Украина в боях, расплачиваясь кровью. Вы это можете сделать легко и бесплатно. Что тут думать?
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14.04.2022 20:07
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Що засьцяли злякалися Пу???
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14.04.2022 19:50 Відповісти
там самі жінки в уряді
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14.04.2022 19:58 Відповісти
Точно. От уже більше двохсот років бункерне пу бояться.
У Швеції вся політика і економіка побудована саме на позаблоковому статусі.
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14.04.2022 20:24 Відповісти
Просто не приняли решение о конкретной дате вступления. А в Украине кто-то выдаёт желаемое за настоящее.
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14.04.2022 20:26 Відповісти
Бьем вражеский флот дальше. Не расслабляемся. Еще сколько там, 80 лоханок?
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14.04.2022 19:51 Відповісти
Дивіться, дівчатка, щоб не запізднілися...
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14.04.2022 19:52 Відповісти
Та вони дивляться на то всьо і думають - може вже і не потрібно....яка там на рабсії армія лишиться...
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14.04.2022 19:53 Відповісти
На жаль,помаленьку дають задню .
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14.04.2022 19:52 Відповісти
А що НАТО вже не боїться розізлити рашку? Нам 5 років впарювали що не потрібно злити п"дорашку! П"дорашка ж пригрозила ядерною зброєю якщо Швеція й Фінляндія захочуть вступити в НАТО.
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14.04.2022 19:53 Відповісти
НАТО боялось разозлить парашу только в больном воображении местных идиотов.
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14.04.2022 20:11 Відповісти
Коли Россія окупує Готланд за для "перемоги", буде запіздно. Росіїї "западло" програвати Україні. Потрібен конфлікт й в одночас наїзд на Європу. Від НАТО можно запросто отгребти. А от Готланд саме те - стратегічне місце Балтійського моря. Мало заселений. Країна не входить в НАТО. Шведи відбити не зможуть. Гарна "предьява" Європі.
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14.04.2022 19:53 Відповісти
Засцяли недолугого *****?
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14.04.2022 19:54 Відповісти
Пока будете жевать сопли станете шведской народной республикой.
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14.04.2022 19:57 Відповісти
Швеція має армію значно сильнішу ніж рашка
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14.04.2022 20:42 Відповісти
от тільки Полтава далеко
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14.04.2022 20:47 Відповісти
"Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Швеции и Экс-президент РФ заявил, что если страны вступят в Альянс, то "в России станет больше официально зарегистрированных противников".-и Швеция типа не все так однозначно-нахрена оправдываться и посылать сигнал стране-гопнику который воспримит как:-ааа зассали
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14.04.2022 19:57 Відповісти
В Кремле напрашивается, чтобы все страны НАТО одновременно прислали открытки с тем же предложением: "Пошли на*уй!".
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14.04.2022 20:28 Відповісти
Ну и ссыте дальше.
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14.04.2022 19:58 Відповісти
Жуем сопли дальше
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14.04.2022 20:02 Відповісти
*не провокуйте, а мєдвєдєв нападе* десь ми вже подібне чули...
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14.04.2022 20:02 Відповісти
гей гей - ніхт тормозитен...
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14.04.2022 20:02 Відповісти
Блин, сейчас такой момент, что рашка сильно занята. Почему вы тормозите? Если сейчас шведы и фины быстро вступят в НАТО, пока Украина будет успешно сопротивляться, поддержка ***** опустится ниже плинтуса! Это будет такой удар по параше, который сопоставим с уроном, который нанесет Украина в боях, расплачиваясь кровью. Вы это можете сделать легко и бесплатно. Что тут думать?
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14.04.2022 20:07 Відповісти
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14.04.2022 20:23 Відповісти
Как будкт стокгольм на истинно скрепном?
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14.04.2022 20:31 Відповісти
Всцялися?
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14.04.2022 20:32 Відповісти
Русские немного побряцали оружием, бравые викинги засцали.
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14.04.2022 20:32 Відповісти
Дело в том что НАТО это не только помощь но и обязанность помогать согласно 5 статье. В Украине часто ставиться вопрос о получении помощи и практически никогда о предоставлении. Такая потребительская позиция выглядит мягко скажем некорректно. Надо помнить что в мире не одина только Россия дестабилизирует обстановку.
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14.04.2022 20:38 Відповісти
Такеші-так як парашка-ніхто в світі
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14.04.2022 20:48 Відповісти
И тут соцдеки, підвищують барьєр. Як писав володька Ульянов - кто такие соцдеки и как они далеки от народа. Рузге прибрежному морі їх уже десятиліттями тероризує, а ці ми не згіднгі з 50 відсотками давай 75. У німців такі ж особи теж саме говорять.
Грушко описав у своїй книзі, а він був спец по Північній Європі, як соціал-демократи Норвегії, Швеції, Данії натовпами відвідували всі міроприємства СРСР, вели задушевні розмови про мир у всьому світі, так звануполітику неприєднання. А його синок викачував(зам коняри) всім країнам -здавайтесь, вашу мать.... Із НАТО строем всі разом. А вони напужались .....
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14.04.2022 20:56 Відповісти
пока будете думать кацапы придут к вам домой!
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14.04.2022 21:05 Відповісти
Новая украина с отставанием 25 лет
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15.04.2022 00:33 Відповісти
 
 