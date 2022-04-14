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евакуація (2246) Верещук (674)

14 квітня евакуйовано понад 2,5 тис. осіб, зокрема з Маріуполя - 289 людей, - Верещук

евакуація

2 557 осіб вдалося евакуювати 14 квітня. Російські окупанти знову не забезпечили режим тиші.

Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогодні евакуйовано 2 557 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. З них:

289 осіб – з Маріуполя;
2043 особи – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь)", - йдеться в повідомленні.

Також з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було.

Також читайте: Відбувся черговий обмін полоненими, додому повертаються 22 військовослужбовці та 8 цивільних громадян України, – Верещук

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