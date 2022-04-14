14 квітня евакуйовано понад 2,5 тис. осіб, зокрема з Маріуполя - 289 людей, - Верещук
2 557 осіб вдалося евакуювати 14 квітня. Російські окупанти знову не забезпечили режим тиші.
Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"За сьогодні евакуйовано 2 557 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2332 людини. З них:
- 289 осіб – з Маріуполя;
- 2043 особи – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь)", - йдеться в повідомленні.
Також з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було.
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