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росія (63594)

РФ повідомляє про "обстріл" села у Бєлгородській області з боку України

рф,журавлівка

У Росії заявили про обстріл нібито Україною села Журавлівка Бєлгородської області.

Про це у Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Був обстріл із боку України нашого села Журавлівка. Є ушкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих немає. У цьому селі вже було оголошено режим НС, і людей вивезено за його межі. Докладніша інформація буде після детального обстеження території, - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Нічого нового", - Литва прокоментувала погрози Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику

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Топ коментарі
+28
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14.04.2022 20:20
+24
Зараз заридаю.
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14.04.2022 20:12
+21
Интересно, а как кацапы определяют, обстреляно ихнее село или нет? Как они отличают разрушение в результате обстрела от разрухи "стабильности"?
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14.04.2022 20:16
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Зараз заридаю.
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14.04.2022 20:12 Відповісти
Это все делают их же войска, которые находятся в с. Стрелечье {4 км до журавлевки с нашей стороны}
Информация из инсайда!
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14.04.2022 20:24 Відповісти
Та хотьби й наші! Вонючі кацапсини стільки горя принесли на нашу землю то за це їх треба нищити де тільки можна. В нас війна з ордою і чим більше кацапів здохне тим земля буде чистіше!
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14.04.2022 20:58 Відповісти
А навіщо про це писати повторюючи рашистські фейки?
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14.04.2022 20:13 Відповісти
Я сам не зрозумів чого це в москалів село там робить, а як же руськая деревня?
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14.04.2022 20:14 Відповісти
👍
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14.04.2022 22:35 Відповісти
и шо?! если это так, то не только ж кацапстану обстреливать Украину! вот ВСУ потихоньку переносит войну на территорию агрессора. как там говорил недавно ******: "все идет по плану". шо ж, план, таки удался . Слава ЗСУ!
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14.04.2022 20:14 Відповісти
Этонемы
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14.04.2022 20:15 Відповісти
Не миттям так катанням , хйлобад такий *******
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Щось якось натужно, неприродно, без запалу працюють пропагандони.
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Интересно, а как кацапы определяют, обстреляно ихнее село или нет? Как они отличают разрушение в результате обстрела от разрухи "стабильности"?
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Тю....село обстріляли....нехай краще москву обстріляють - тоді точно повірять, що це українці
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14.04.2022 20:16 Відповісти
Чем плять, куем?
Туда 40 кил от линии боёв.
И весь промежуток забит росвойсками.
Ничего шоб могло долететь на такое расстояние тут нет.
А если и есть то это такая ценность шо куячить просто по селу никто не станет.
Подкормка для местных ватанов.
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14.04.2022 20:16 Відповісти
"смерч", 2С7"пион"
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14.04.2022 20:22 Відповісти
Рогатка
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14.04.2022 21:25 Відповісти
Дєрєвня Дураков грає мелодія в голові, чи не так?))
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14.04.2022 20:17 Відповісти
Та кацапське село зараз хто завгодно може обстріляти- он вони скільки людей по всьому світу розізлили.
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14.04.2022 20:18 Відповісти
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14.04.2022 20:20 Відповісти
Дебилы. Всё население Параши - дебилы.
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14.04.2022 20:29 Відповісти
Останнє речення - "чистая правда"
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14.04.2022 20:59 Відповісти
Кто бы сомневался. У касапов эта методичка на каждую деревню распечатана.
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14.04.2022 20:21 Відповісти
После того как Украина нанесла удар по кораблю Москва, в кремле началась настоящая паника. Сегодня зафиксировано необычайное движение правительственных спецбортов которые массово покидают Москву. В Кремле надеялись что Украина не располагает ранее заявленными ракетами которые были на вооружении ВСУ но после того как Украина утопила крейсер Москва, они с ужасом поняли - если есть Нептун, значит есть и ракеты Гром кторые спокойно достанут до Москвы.
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14.04.2022 20:21 Відповісти
Так ермаки отчитались шо там всё нормуль, плюшки за это получили, а тут такой нежданчик.
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14.04.2022 20:49 Відповісти
Літаки, скоріше за все везуть в парашу кацапських дипломатів, яких вигнали з країн Європи.
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14.04.2022 21:15 Відповісти
Воронежські багатоповерхівки зачекалися вже
Бо пусті села взагалі ні про що
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14.04.2022 20:21 Відповісти
Я уверен, что украинцы то село не обстреливали. Но от того что творили и обстреливали в Украине кацапы, то Украина имеет право обстреливать любые кацапские города и села.
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14.04.2022 20:23 Відповісти
Скоро, скоро гряне смута. Все починається з брянщини та білгородчини. Можливо ще підключаться курщина і вороніжчина. Демонтаж рфії почався і не Криму а зі сходу. Чимось Херсон і Миколаїв не підійшли великим дядям. Вирішили довірити справу переносу війни на територію рфії Харкову, Сумам та Чернігову. Всіх поздоровляю з цим фактом.
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14.04.2022 20:26 Відповісти
кацапська лажа й брехня... навіщо нам обстрілювати село засноване українцями й населене українцями(хоч і зденаціоналізованими), якщо бити з нашої території, то тільки по інфраструктурним об,єктам... - це дешева кацапська провокація й туфта для виправдань ракетних атак по Україні.
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14.04.2022 20:26 Відповісти
Собственно да. Больше 90 % сёл в белгородской обл украинские и разговаривают на украинском суржике.
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14.04.2022 20:51 Відповісти
Этонемы, авыдокажите
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14.04.2022 20:27 Відповісти
Не інакше як бойові гуси
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14.04.2022 20:28 Відповісти
Який же це обстрі? Це звичний ареал існування мокшанського насЕленія.
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14.04.2022 20:28 Відповісти
А ...." нас там нет "

Отак.
.
.Слава нації
Смерть москалям
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14.04.2022 20:28 Відповісти
Сволота готує підгрунтя для завдання по Україні тактичного ядерного удару. Світ має не говорити, а кричати про це.
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14.04.2022 20:30 Відповісти
Для накрутки "насєлєнія" потрібен удар з багатьма жертвами. От коли московити запустять ракету по якомусь свому місту (робити "жертвопріношеніє" вони мастаки) - тоді вже точно слід очікувати від них "неприємностей".
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14.04.2022 21:32 Відповісти
Трусіться і гавкайте. Далі буде.
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14.04.2022 20:30 Відповісти
Агрессор в лице рашки хочет выставить себя жертвой агрессии - это тоже старая и рабочая тактика кремля. Поэтому, вполне возможно что они сами на себя начнут наступать. Тут нужно еще пересмотреть из за чего ВМВ началась.
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14.04.2022 20:30 Відповісти
що там переглядати, якщо брати напад на Польшу, як начало 2 Світової, то по договору коричневих фашистів з червоними фашистами напад на Польшу повинен здійснюватись синхронно... але сталін, істота була дуже сциклива, особливо після викидання совка з Ліги Націй... і вирішив поглянути що з того вийде... коли побачив успіх коричневих повірив і в свої "сили"... вина на 2 Світовій однакова, як совка так і німеччини. без згоди і домовленності з совком і німці на Польшу не нападали б.
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14.04.2022 21:30 Відповісти
Падлюка Сталін 17 днів чекав, поки вермахт не перемеле основні сили оборони Польщі.
А потім на готовеньке заліз і собі поживитися краденим.

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14.04.2022 23:27 Відповісти
И что, если это даже правда? ВСУ проводит спецоперацию по дерашизации Раши.
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14.04.2022 20:30 Відповісти
Так то фейк британских спецслужб, неужели не ясно?
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14.04.2022 20:30 Відповісти
Ложь на лоха. Некуда нам больше снаряды девать, как стрелять по кацапским задрыщенскам, мухосранскам и **************. Это все курам насмех в сравнении с тем что ******** сделала в Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Харькове, Чернигове, Суммах, Николаеве, Мариуполе и других городах нашей Великой Украины.
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14.04.2022 20:31 Відповісти
хфейк нах кому треба той мухосранськ-кацапинськ шоб його обстрілювали хай краще ******* по кремлю ото буде норм
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14.04.2022 20:35 Відповісти
Так это ани сами... заблудились. Ани же с логистикой не дружат
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14.04.2022 20:47 Відповісти
Это для своих, никто кроме ваты в это не поверит,в принципе для них это и рассказывают, вчера только угрожали а сегодня уже случилось.
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14.04.2022 20:48 Відповісти
ну раз там сёла, значит это бывшая украинская территория. В России сёл нет, там деревни, а на казачьих территориях станицы.
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14.04.2022 20:48 Відповісти
убить москаля не грех.. Бог на Пасху разрешает
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14.04.2022 20:48 Відповісти
***** вспомнил про Рязанский сахар. Так пусть сразу делает ковровую бомбардировку Воронежа - чего там мелочится.
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14.04.2022 20:52 Відповісти
опять провокацию сделали чтобы иметь основания для своих преступлений!
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14.04.2022 21:02 Відповісти
і шо нам тепер робить????
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14.04.2022 21:09 Відповісти
Якщо це правда, то давно треба було це робити.Доки бойові дії не перейдуть на територію ворога, війна не закінчеться.
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14.04.2022 21:58 Відповісти
 
 