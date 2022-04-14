РФ повідомляє про "обстріл" села у Бєлгородській області з боку України
У Росії заявили про обстріл нібито Україною села Журавлівка Бєлгородської області.
Про це у Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Був обстріл із боку України нашого села Журавлівка. Є ушкодження житлових будинків, соціальних об'єктів. Інформації про жертв та постраждалих немає. У цьому селі вже було оголошено режим НС, і людей вивезено за його межі. Докладніша інформація буде після детального обстеження території, - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Агамемнон
показати весь коментар14.04.2022 20:20
+24 vitaliymkua
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+21 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.04.2022 20:16
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Информация из инсайда!
Туда 40 кил от линии боёв.
И весь промежуток забит росвойсками.
Ничего шоб могло долететь на такое расстояние тут нет.
А если и есть то это такая ценность шо куячить просто по селу никто не станет.
Подкормка для местных ватанов.
Бо пусті села взагалі ні про що
Отак.
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.Слава нації
Смерть москалям
А потім на готовеньке заліз і собі поживитися краденим.