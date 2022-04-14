Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"
Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.
В цьому контексті Зеленський згадав Німеччину та Угорщину, звинувативши їх у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія цього року може отримати до 326 мільярдів доларів.
"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу і грошей", - зазначив він та додав, що "це питання виживання".
Топ коментарі
+17 Юрий Бойко 6bf70126
показати весь коментар14.04.2022 20:24
+14 SANDY
показати весь коментар14.04.2022 20:25
+9 Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар14.04.2022 20:34
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Будь ласка, зачекайте...
критиканлідер **********, йому можна...
Коли вже ви припинете цей срач?..