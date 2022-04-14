УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5591 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 213 22
Зеленський (22448) нафта (5322)

Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

В цьому контексті Зеленський згадав Німеччину та Угорщину, звинувативши їх у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія цього року може отримати до 326 мільярдів доларів.

"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу і грошей", - зазначив він та додав, що "це питання виживання".

Також читайте: Росія планувала встановити маріонетковий уряд в Україні, очолити його мали "люди у великих погонах", - Данілов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
показати весь коментар
14.04.2022 20:24
+14
а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
показати весь коментар
14.04.2022 20:25
+9
Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
показати весь коментар
14.04.2022 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
показати весь коментар
14.04.2022 20:24 Відповісти
А ****, все таки найвеличнівшивий критикан лідер **********, йому можна...
показати весь коментар
14.04.2022 21:04 Відповісти
а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
показати весь коментар
14.04.2022 20:25 Відповісти
Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
показати весь коментар
14.04.2022 20:34 Відповісти
Україна купувала майже весь дизель у кацапів і бензин бульбасраких
показати весь коментар
14.04.2022 21:07 Відповісти
Гдето я это слышал уже в 2019 году, он думает, что на европейцев сработает этот бред?
показати весь коментар
14.04.2022 20:37 Відповісти
он просто больной на голову - все кто мог и хотел санкции уже ввели - дальше только Американцы могут давить, а на вопли зеленского уже никто обращать внимания не будет
показати весь коментар
14.04.2022 21:03 Відповісти
тобто їм треба тупо взяти і померти? не у всіх є порти з терміналами,куди причалить танкер,так ще той танкер треба зафрахтувати,то звідки їм брати нафту? літаками возити?
показати весь коментар
14.04.2022 20:37 Відповісти
а на бітумі? асфальті можна??? на щебенці?
показати весь коментар
14.04.2022 20:40 Відповісти
хтось скажіть Президенту, шо чим "більше обсіраешь Захід тим більше він допомогає" - не робить....
показати весь коментар
14.04.2022 20:45 Відповісти
Кто там громче всех кричит "Держи вора"?)
показати весь коментар
14.04.2022 20:51 Відповісти
Надо перечислить все эти страны, агентов Кремля.
показати весь коментар
14.04.2022 21:00 Відповісти
Украина транзитирует кацапский газ и зарабатывает на этом миллиарды тем самым помогает и агрессору зарабатывать, студия квартал 95 зеленского зарабатывает в россии и получает деньги на крови за свои сериалы
показати весь коментар
14.04.2022 21:05 Відповісти
Шарманка - нє іграй
показати весь коментар
14.04.2022 21:06 Відповісти
и это говорит тот, который до последнего дня перед войной закупал в россии асфальт... позорище
показати весь коментар
14.04.2022 22:23 Відповісти
Перекидати вину на європейців класно, лохи схавають. А що робила наша влада коли у Верховну Раду приїздив представник влади Литви і просив не купувати електроенергію у білорусів? Нічого, купували, як приказав великий Беня, а свої АЕС і сонячні електростанції зупиняли, закривали свої шахти і купували вугілля на росії. А хто купував у росіян і білорусів дорожний бітум замість того, щоб будувати "Нептуни"?
показати весь коментар
14.04.2022 22:59 Відповісти
Надо всех, кто финансирует терроризм рабсии, обязать выплачивать репарации Украине (на сумму полученного дохода). Надо сделать это не выгодным.
показати весь коментар
14.04.2022 23:04 Відповісти
Там еще финансирование геноцида, военных преступлений...
показати весь коментар
14.04.2022 23:06 Відповісти
тоді почнемо з тих, хто купував у них дорожний бітум і вугілля?
показати весь коментар
15.04.2022 00:30 Відповісти
Ось якби ""Заробляють на чужій крові" сказав Порошенко, були б зовсім інші коментарі.
Коли вже ви припинете цей срач?..
показати весь коментар
15.04.2022 08:46 Відповісти
 
 