У Відні українські активісти протистояли російській пропаганді під час заходів з нагоди визволення міста. ФОТО

У Відні відбулись пам'ятні заходи з нагоди визволення міста Червоною армією. Українські активісти протистояли російській пропаганді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У річницю визволення Відня активісти на Шварценбергплац звернули увагу на історичну роль українських воїнів. Своїм цілоденним заходом українська громада вкотре показала свою присутність на символічній площі у Відні. На середу 13 квітня українці підготували невелику музичну програму та імпровізовану виставку, яка включає фотографії, на яких зображено Бучу та інші міста, зруйновані російською армією. Віденський славіст Міхаель Мозер прочитав коротку лекцію з питань української ідентичності.

Українські дипломати рано вранці поклали три вінки до підніжжя пам’ятника Героям Червоної Армії. Через деякий час, коли свої вінки покладали дипломати з Росії, Вірменії, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану, два з трьох українських вінків були відсунуті на другий план. Під час перебування на площі російських дипломатів ширша територія навколо пам’ятника була оточена поліцією. Посол Росії Дмитро Любинський написав у Facebook про "посилені заходи безпеки".

Те, що присутність українських активістів на місці традиційної російської церемонії покладання вінків до річниці визволення Відня може бути вибухонебезпечною, стало зрозуміло напередодні під час переговорів між українськими організаторами та віденською поліцією. Насправді він хотів зареєструвати мітинг у середу для більшої частини віденської площі Шварценбергплац, повідомив співорганізатор Андрій Каріоті.

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Але в понеділок поліція повідомила йому, що до пам’ятника потрібно допустити росіян, а українцям за цей час відійти від пам’ятника. Він зрозумів, що інакше український мітинг був би заборонений.

Також розгорнулася дискусія, принаймні в російській громаді, про приватну стіну за пам’ятником, яку родина Шварценбергів доручила пофарбувати в українські національні кольори 1 березня, через кілька днів після початку війни. На вихідних до колишнього міністра закордонних справ Чехії Карела Шварценберга звернулася Координаційна рада організацій російських співвітчизників в Австрії.

У цьому відкритому листі говорилося про "невдоволені скарги" і критику стосовно того, що картина є "викривленням історичної правди" та "знущанням над загиблими громадянами Радянського Союзу в боротьбі за визволення Європи та Австрії від фашизму".

"Немає розуміння того, як поточні події пов'язані з цією великою і священною пам'яттю", - написав російський керівний орган. На запитання голова координаційної ради Дмитро Єрохін повідомив, що особисто отримав десятки скарг щодо "українського" розпису стіни за пам’ятником, інші скарги надійшли до підорганізацій. Водночас він запевнив, що відкритий лист Шварценбергу не узгоджували з посольством Росії у Відні.

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Звільнення Відня здійснювали війська з українського фронту, в якому було багато українців, прокоментував цю критику Карел Шварценберг у телефонній розмові в середу ввечері. "Тому я вважаю, що важливо, щоб були українські кольори. Це не антиросійське, а проукраїнське".

Колишній політик зізнався, що пофарбувати стіну в синьо-жовтий колір вирішив його син Йоганнес, який управляє цією нерухомістю. "Але з моєї згоди. Йшлося про те, щоб чітко показати наші симпатії до атакованої України", – пояснив він.