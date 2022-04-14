Блінкен і Кулеба обговорили новий пакет військової допомоги Україні та посилення антиросійських санкцій
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"У нашій новій телефонній розмові із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ми обговорили наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій, які будуть запроваджені проти Росії. Вдячний США за їхню непохитну підтримку та репутацію єдності з Україною.
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krot_lub
показати весь коментар14.04.2022 22:53 Відповісти Мені подобається 0
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