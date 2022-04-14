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Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1150)

Блінкен і Кулеба обговорили новий пакет військової допомоги Україні та посилення антиросійських санкцій

кулеба,блінкен

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"У нашій новій телефонній розмові із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ми обговорили наступний пакет військової допомоги для України та узгодили позиції щодо подальших санкцій, які будуть запроваджені проти Росії. Вдячний США за їхню непохитну підтримку та репутацію єдності з Україною. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN

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Ще десять років назад ніхто не міг собі уявити що начальник генштабу України вільно дзвонить в Пентагон до свого колеги, прем'єр-міністр великої Британії приїзджає в Київ і гуляє з нашим президентом, президент США хоче приїхати в Київ, а президента Німеччини не хочуть тут бачити.
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14.04.2022 22:53 Відповісти
 
 