Війська РФ повністю заходять в Олешки на Херсонщині, на мерії вивісили триколор, - мер
Місто Олешки на Херсонщині потрапило в окупацію військами РФ.
Про це повідомив мер Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Знаємо, що в нас на адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять у місто, на жаль. Сьогодні у нас піднялось питання патрулювання велиць. Патрулі наші не працюватимуть. Зараз росіяни самі патрулюватимуть вулиці.
Комунальні служби поки що працюватимуть", - зазначив він.
Топ коментарі
+28 Vasilcovich
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Як і сьогодні самі ж себе і обстріляли!
Але не на часі , скотина яка розмінувала перешийок потім буде на нарах , а зараз запаковуємо 155 і звільняємо від біосміття свої землі
Юрий Швец -- официальный канал.
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147 https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
щоб у орків було світло і тепла вода?
було явно що Олешки здаєм (тимчасово)
чому не було евакуації всіх.
пусті, холодні та голодні міста потрібно залишати.
ми пишаємось що окупанти (основний постачальник техніки) ....для ЗСУ
а ми в таких випадках є забезпеченням продовольства та відпочинку для орків