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податки (3734) ПДВ (617)

У держави є інструменти для того, щоб якомога швидше відшкодувати ПДВ підприємцям, які поновлюють виробництво, — економіст

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Відшкодувати ПДВ та забезпечити підприємства оборотними коштами зараз надзвичайно важливо, адже відновлення виробництва наразі — це не тільки збережені робочі місця, але й податки, які надходять до державного бюджету.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим підприємствам у промисловості або ж у аграрному секторі, які мають накопичений невішкодований ПДВ, держава повинна відшкодувати ПДВ у повному обсязі. Це надзвичайно важливо — не тільки з точки зору робочих місць, але й податків, які вони сплачують", - наголосив економіст.

Він зазначив, що наразі у держави є всі інструменти, які необхідні для відновлення роботи української економіки.

"Наприклад, Національний банк може викупити у уряду облігації державної внутрішьої позики, і за рахунок цього може відбутися відшкодування ПДВ тим підприємцям, які зобов"язуються відновити виробничу діяльність", - підкреслив він.

Також читайте: Відновлення роботи промисловості неможливе через брак оборотних коштів, спричинених зупинкою відшкодування ПДВ, - Європейська бізнес-асоціація

Нагадаємо, раніше підприємства-члени Європейської бізнес асоціації звернулися з листом до міністра фінансів Марченка з проханням розблокувати відшкодування ПДВ. Як сказано у листі, експортні галузі не можуть відновити виробництво через брак коштів, що виник у зв’язку з зупинкою відшкодування ПДВ.

Як пояснили у ЕВА, якщо проблему не буде вирішено найближчим часом, підприємства будуть змушені скоротити виробництво, що призведе до скорочень персоналу, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.

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що ж ти товчешь воду в ступі?? перднув? нюхнув? заслужений ікономіст.. шмарклі це скажи
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14.04.2022 20:45 Відповісти
Пдв-це шахрайство у особливо великих розмірах
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14.04.2022 22:54 Відповісти
Пока Гетьманцев ещё при должности - них не будет.
Там ещё в окружении Зеленского много старых крыс.
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15.04.2022 04:11 Відповісти
Роботи в Києві геть зовсім нема...
Тільки водії з власним транспортом та вантажники потрібні
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15.04.2022 07:01 Відповісти
 
 