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Маріуполь (3207) Азов (752)

Кожної години знищується до 2 окупантів, - звернення Азова на 50-й день війни. ВIДЕО

Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, друг Калина, виступив із зверненням на 50-й день оборони Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ звернення оприлюднено у офіційному твіттері Азову. 

‼️Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (1 частина)👇🏼 pic.twitter.com/MRF4Tru7i7

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022

👆🏼Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (2 частина) pic.twitter.com/jAvY7nC6IW

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командири "Азову" та морпіхів в Маріуполі записали спільне звернення: "Наш моральний дух сильний, ми знаємо, що робимо і для чого ми тут". ВIДЕО

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Топ коментарі
+43
Да парни Герои Украины даже не представляю как вы держитесь.
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14.04.2022 20:50
+36
Азов- це наші українські вельми поважні ВІДВАЖНІ і хоробрі самураї!!
Азов- це звучить ГОРДО!
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14.04.2022 20:50
+35
Таких не здолати,не перемогти.Хай Господь вас береже,ви справжні та найкращі воїни...
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14.04.2022 20:51
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Азов- це наші українські вельми поважні ВІДВАЖНІ і хоробрі самураї!!
Азов- це звучить ГОРДО!
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14.04.2022 20:50 Відповісти
Да парни Герои Украины даже не представляю как вы держитесь.
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14.04.2022 20:50 Відповісти
Таких не здолати,не перемогти.Хай Господь вас береже,ви справжні та найкращі воїни...
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14.04.2022 20:51 Відповісти
Азов лучшие из лучших! Безграничное уважение к вам. Вся росия вас боится, включая государственный апарат!
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14.04.2022 20:54 Відповісти
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14.04.2022 20:55 Відповісти
......Про "Москву".....

https://www.rbc.ua/rus/news/sevastopol-privezli-14-moryakov-kreysera-1649956639.html В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков, среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.
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14.04.2022 20:58 Відповісти
Только что! Ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море, сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко
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14.04.2022 20:59 Відповісти
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14.04.2022 20:58 Відповісти
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14.04.2022 20:59 Відповісти
Бережи Вас Бог!
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14.04.2022 21:13 Відповісти
в мене одного враження, що то був не нептун, а щось ще=))))
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14.04.2022 21:13 Відповісти
офіційно кажуть, що атакували ракети одночасно з Байрактаром

може й Гарпуном гахнули, але яка різниця, важливий результат
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14.04.2022 21:24 Відповісти
Нептун
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14.04.2022 22:11 Відповісти
Рідненькі, бережи вас всіх Господь і Матінка Божа.
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14.04.2022 21:14 Відповісти
Прикро, що ми навіть не почули про хоча б про одну спробу прорватися до Маріуполя !!! Господи, за що ти нас караєш тим недолугим 95 -м кварталом ?! Так просто кинути напризволяще самих боєздатних героїв ? Зелені, це ж буде і ваша могила ! Ненавиджу вас !!!
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14.04.2022 22:06 Відповісти
Ребята,передайте ВСУ .Азову можно и нужно помочь .Помочь оружием,боеприпасами,продуктами и т.д.У нас полно беспилотников,,которые несут не большую бомбу и затем её бросают на цель.В место бомбы можно прикрепить плотный мешок с боеприпасами ( патроны,гранаты,консервы и т.д.).К мешку прикрепить парашют.У нас таких полно на складах,что крепят к авиационной бомбе.Особо взрывоопасных груз можно обмотать 1-2 слоя паралона 5 см.И переправлять нашим бойцам в Мариуполь боеприпасы с продуктами.Так же можно переправлять советские гранатометы.Возможно ПЗРК ,нлоо и т.д.К большим грузам можно крепить по два парашюта с обеих сторон.Со временем можно каждый груз обеспечивать маяком. И так каждую ночь доставлять посылки в Марик.Могут и сбивать ракетами,но ракета стоит в сто раз дороже беспилотника.И от меня не забудьте передать хлопцам домашних пирожков )))
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14.04.2022 22:41 Відповісти
Передав привіт Люсі Арестовичу!
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14.04.2022 22:54 Відповісти
І ці хлопці ще дякують нам за підтримку... Серце розривається
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Искренне жаль ребят,всех обороняющих Мариуполь...Их как раз и нужно ставить Министрами обороны и Нач.Генеральных Штаба,за 1,5 месяца для них не сделано ничего..Наше верховное руководство только тем и занимается что на перегонки интервью дает или что что комментирует....Группа киевских сказочников..Господа хорошие страну освобождать думаете?...Война 8 лет идет,зае....ли
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14.04.2022 23:07 Відповісти
Наші соколи! "Азов" - це конвеєр з утилізації орків.
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14.04.2022 23:33 Відповісти
Бережи Господь! захисників України, Господи! збережи цих мужніх воїнів, постав Свій Захист невидимий , незамінний... Амінь.
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15.04.2022 02:17 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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15.04.2022 02:43 Відповісти
Про цих Героїв про КОЖНОГО мають зняти фільми та написати в підручниках для шкіл
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15.04.2022 06:30 Відповісти
Це просто стало стандартним технологічним процесом з позитивним прогресом.
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15.04.2022 06:52 Відповісти
Сподіваюсь наше керівництво не зрадить наших хлопців і деблокує місто.
Слава героям!
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15.04.2022 08:43 Відповісти
Хлопці. ви - гордість України, ви - герої, ті герої які роблять нашу країну Великою.
Ви - зразок для усіх поколінь українців, вашими прізвищами завжди будуть гордитися наша країна, ваші діти, світ, людство.
Ми молимося за вас кожен день. Тримайтесь, любі наші.
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15.04.2022 08:45 Відповісти
 
 