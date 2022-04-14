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Кожної години знищується до 2 окупантів, - звернення Азова на 50-й день війни. ВIДЕО
Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, друг Калина, виступив із зверненням на 50-й день оборони Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ звернення оприлюднено у офіційному твіттері Азову.
‼️Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (1 частина)👇🏼 pic.twitter.com/MRF4Tru7i7— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022
👆🏼Звернення від заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара, друга Калини, з Маріуполя (2 частина) pic.twitter.com/jAvY7nC6IW— АЗОВ (@Polk_Azov) April 14, 2022
Топ коментарі
+43 Саша Пончик
показати весь коментар14.04.2022 20:50
+36 Alex Sav 8157c114
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+35 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.04.2022 20:51
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Азов- це звучить ГОРДО!
https://www.rbc.ua/rus/news/sevastopol-privezli-14-moryakov-kreysera-1649956639.html В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков, среди которых и начальник медицинской службы корабля. Отмечается, что судьба остальных, 496 членов экипажа неизвестна.
може й Гарпуном гахнули, але яка різниця, важливий результат
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
Слава героям!
Ви - зразок для усіх поколінь українців, вашими прізвищами завжди будуть гордитися наша країна, ваші діти, світ, людство.
Ми молимося за вас кожен день. Тримайтесь, любі наші.