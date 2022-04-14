На Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки - знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 14 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – 30; танків – 2; МТЛБ – 1; артилерійських систем – 1".
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