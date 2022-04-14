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атака (315) ЗСУ (7201)

На Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки - знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Протягом доби, 14 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Тривають бої. Українські захисники знищили: особового складу – 30; танків – 2; МТЛБ – 1; артилерійських систем – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 10 рашистів, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"

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Слава українському народові! Слава ЗСУ!
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14.04.2022 21:11 Відповісти
Дякую ЗСУ за дохлих кацапів! 👍
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14.04.2022 21:16 Відповісти
Є підозра,що завтра кацапня попре.
Надзвичайна активність спецбортів
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14.04.2022 21:16 Відповісти
ЗСУ відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 50 кілометрів
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14.04.2022 21:23 Відповісти
 
 