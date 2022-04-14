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ЄС планує поетапно відмовлятись від російської нафти, - The New York Times

нафта

Євросоюз планує поетапно відмовлятись від імпорту російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомили європейські дипломати та чиновники.

"Союз зараз рухається у напряму такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками", - пише видання.

Раніше цього місяця ЄС застосував аналогічний підхід, коли заборонив російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Видання також зазначає, що тему заборони на постачання нафти не винесуть на обговорення серед ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалене з метою "переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Емманюеля Макрона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібне нафтове ембарго, ЄС має припинити спонсорувати російську воєнну машину, - Зеленський

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Топ коментарі
+8
Это значит что касапский скот поэтапно будет насаживаться на бутылку.
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14.04.2022 21:13
+6
останню серію сватів не дивився?
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14.04.2022 21:18
+4
Цим курвам гроші та політика важливіші за смерті українців!
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14.04.2022 21:14
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Это значит что касапский скот поэтапно будет насаживаться на бутылку.
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14.04.2022 21:13 Відповісти
Це значить, що рашка на війну кожного місяця від ЕС отримуватиме 35 млрд долларів- ось що це означатиме!
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14.04.2022 21:15 Відповісти
Це не зовсім так. Вони дійсно отримують 35 млрд. але всі гроші на армію вони не можуть спустити. Крім того що вони з цими грошима зроблять, ніхто нічого їм не продасть. Все це йде на зарплати, економіку і тупо крадуть.
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14.04.2022 21:18 Відповісти
НА ВІЙНУ! Крапка.
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14.04.2022 21:23 Відповісти
"дороґи, це нас турбуе" - не армія ні...
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14.04.2022 21:26 Відповісти
Если поэтапное уменьшение то не будут столько получать. Более того кацапы уже где-то три дня назад сообщили, что доходы от нефти на 48 процентов упали
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14.04.2022 21:18 Відповісти
Цим курвам гроші та політика важливіші за смерті українців!
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14.04.2022 21:14 Відповісти
останню серію сватів не дивився?
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14.04.2022 21:18 Відповісти
А де брати паливо для ЗСУ, як підвозити озброєння країн НАТО, чи просто разом припинити, щоб українське бидло сказало - о клас?
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15.04.2022 07:08 Відповісти
Україні потрібно поетапно посилати слідом за рашистським кораблем європейских поетапних покупців рашистського мазуту, а особливо Німеччину і Францію.
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14.04.2022 21:19 Відповісти
зобідили саніка крещатика, напісяли в технолоґічний планшет студента леши.. - ужос що робиться....
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15.04.2022 16:22 Відповісти
 
 