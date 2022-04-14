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крейсер (87)

Крейсер "Москва" догорає у Чорному морі, - глава Одеської ОВА Марченко

москва,крейсер

Ракетний крейсер РФ "Москва" наразі догорає у Чорному морі.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу ще раз поділитись радісною новиною. Ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові влучні попадання по російським кораблям", - зазначив він.

Також читайте: Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

Автор: 
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Топ коментарі
+60
Вот ещё одна свежая новость. В Харьковской области уничтожена колонна вражеской техники, двигавшаяся в сторону Изюма, - губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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14.04.2022 21:33
+56
Путин посетил экипаж ракетного крейсера «Москва»...

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14.04.2022 21:26
+48
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14.04.2022 21:31
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я уже прикупил таких марок , красотень !!!!
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14.04.2022 22:49 Відповісти
Кто бы мог подумать. Оказывается , если всем миром послать нах , то это срабатывает.
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14.04.2022 21:59 Відповісти
Тут все набагато серйозніше було.
Цей корабель на о.Зміїном потурбував величний спокій героя нашого Ахіла. Орки погрожували рознести острів корабельними гарматами, але дурнуваті навіть не здогадувались, що острів присвячено Ахілу і там десь є його втаємничена могила. Сакраментальну фразу нашого теперішнього героя-погранця підхопив розлючений дух героя стародавнього Ахіла, підсилив її багатократно - і впало страшне прокляття на ворожі кораблі орків.
І тепер немає для них спасіння - всі підуть на дно. Така вже є епічна сила долі.
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15.04.2022 02:09 Відповісти
На мотив известной песни

Там вдали, на волнах,
Зажигались огни,
В море Черном "Москва" догорала.
Тыща синих яиц
И пятьсот синих лиц
На кормежку бычкам уплывала.
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14.04.2022 22:00 Відповісти
До речі, недобудований крейсер "Україна", той самий проект: це інформація для людей, яки вважали що його потрібно добудувати!
Крім того, що це вже безнадійно застарілий проект, практичний досвід показав, що без величезного ескорту есмінців, корветів та підводних човнів, це просто чудова мішень!
До речі, сьогодні це корито було з ескортом і йому це не дуже допомогло!
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14.04.2022 22:00 Відповісти
і т64 і міг29 і С300 теж старі,але валять русню,РКР проекту 1164 мали недоліки але не на стільки критичні,його зрк цілком небезпечна штука.але воно має одну ваду,лише один радар,на кормі,тобто щоб контролювати ситуацію довкола він має постійно маневрувати,але то ж русня,і вони як завжди забили на всі приписи,от і вигребли повну панамку)))
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14.04.2022 22:07 Відповісти
Уінстон Черчиль казав: якщо хочете розорити невелику країну, подаруйте їй лінкор.
Так само крейсер.
Навіщо доводити до ума старезну залізяку, якщо можна взяти два есмінці з більш потужним озброєнням та ******** озброєнням?
Це була лише купа заліза до якої потрібно було безліч всього, розпочинаючи від систем управління вогнем, закінчуючи банальною каналізацією!
Його добудова, коштувала б більше ніж пара ******** есмінців!
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14.04.2022 22:24 Відповісти
Крейсер "Москва" палає у Чорному морі (Відео)https://www.footboom.com/ukrainian/news/1649960100-kreiser-moskva-palaie-u-chornomu-mori-video.html?utm_source=ukr.net.news&utm_medium=cpc

Відео відзнято вдень , а що з ним зараз - невідомо .
І таки да ,, схоже в нього влучили ракети . ! Хоч і поганенько , але на палубі видно зруйновані вибухом , ракетні пускові установки .
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14.04.2022 22:02 Відповісти
Це фейкове відео: це якийсь есьмінець чи навіть фрегат до 3 тисяч тон дедвейтом.
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14.04.2022 22:07 Відповісти
це походу списаний есмінець типу Спрюенс як мішень використали,дуже схожий по надбудові...
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14.04.2022 22:14 Відповісти
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14.04.2022 22:10 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=540516087434678&set=a.262209375265352 Журавель Юрій Zhuravel Yuriy Оголошую конкурс на найкращу назву для малюнку!
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14.04.2022 22:11 Відповісти
Я б порадив панові Юрію, попрацювати над ще однією фразою!
Ніяких пропозицій, та обмежень: головне щоб так само працювала!
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15.04.2022 14:29 Відповісти
"Кто Сильнее, тот и Прав".По смыслу это :"Сила есть-Ума не надо".А лишенный Ума человек, сказавший эту фразу публично в прошлом, обнулил себя в глазах народов всех стран(и китайцев) и сейчас сидит в кресле Президента страны,которая является восточным соседом Украины.
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14.04.2022 22:22 Відповісти
гори-гори моя звезда
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14.04.2022 22:27 Відповісти
ну так что пентагон гонит, что корабль идет курсом на севас??...я аж расстроился.
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14.04.2022 22:30 Відповісти
Пентагону немає сенсу брехати. Але річ не в тім - мацква більше не жилєц. Ніхто вміняємий цей корабель не буде ремонтувати.
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14.04.2022 22:34 Відповісти
так там была новость что корыто затонуло. турки спасли 54 орков, а почти 600 поплыли слушать оркестр.
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14.04.2022 22:39 Відповісти
отож...новости- кто в лес, кто по дрова...
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14.04.2022 22:42 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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14.04.2022 22:30 Відповісти
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14.04.2022 22:34 Відповісти
мы его вам дарим
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14.04.2022 22:43 Відповісти
Все іде по плану.
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14.04.2022 23:01 Відповісти
Мацква , таки затонуло
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14.04.2022 23:21 Відповісти
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