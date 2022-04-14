Крейсер "Москва" догорає у Чорному морі, - глава Одеської ОВА Марченко

Ракетний крейсер РФ "Москва" наразі догорає у Чорному морі.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу ще раз поділитись радісною новиною. Ракетний крейсер "Москва" догорає у Чорному морі. Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові влучні попадання по російським кораблям", - зазначив він.

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