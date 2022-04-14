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Донецька область (7581) Кириленко Павло (904)

14 квітня в результаті обстрілів окупантами на Донеччині загинули 3 особи, семеро отримали поранення, - ОВА

війна

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули три цивільні особи. Поранення отримали семеро осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Знищена техніка російських окупантів на Донеччині: ЗСУ стримують спроби прориву військових РФ. ФОТОрепортаж

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14.04.2022 21:37 Відповісти
 
 