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Львівщина (2295) обстріл (27098) Козицький (125)

"Ракета змінює напрямок у польоті до 15 разів і невідомо, куди влучить", - глава Львівської ОВА Козицький закликав не нехтувати сигналом тривоги

ракета

Не варто нехтувати сигналом тривоги, тому що іноді не зрозуміло, куди саме влучить ракета окупантів.

Про це в інтерв'ю Zaxid.net розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми повідомляємо про повітряну тривогу – що мається на увазі? Є кілька коридорів, з яких може бути завданий удар. Один з таких коридорів – це район Чорного моря, інший – територія Білорусі. Коли злітають літаки з території Білорусі і рухаються у напрямку українського кордону, протиповітряна оборона бачить цей зліт літаків і бачить пуск ракет. Далі кожна ракета може повертати до 15 разів. Тому чітко сказати, куди вона летить – неможливо", - пояснив він.

Завдання влади, зазначив Козицький, повідомляти про всі ймовірні небезпеки, які можуть статися.

"Коли ми бачимо, що ракета летить не в нашому напрямку, ми не можемо гарантувати, що вона знову не поверне до нас. Тому тривога часто триває до години часу – це час дольоту ракет. І коли ми бачимо, що ракета йде на зниження чи потрапляє в іншу ціль – ми даємо відбій повітряній тривозі", - додав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару окупантів пошкоджено аеродром у Миргороді, - мер

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Топ коментарі
+11
Невже це хтось ще не знає на 50-й день 8 річної війни що триває вже століття?
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14.04.2022 21:40
+6
кривізну землі не вчитує, а вона є...
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14.04.2022 21:40
+6
Эта ***** рассчитана на кацапов, которые помнят как ихние вояки толкали оружие чеченцам. Вот только люди, у которых хоть какие-то мозги есть, отлично понимают, что у чеченцев не было особо каналов поставок оружия, а деньги были. У нынешних орков оружия, как у дурака фантиков, а денег нет.
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14.04.2022 22:09
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кривізну землі не вчитує, а вона є...
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14.04.2022 21:40 Відповісти
Невже це хтось ще не знає на 50-й день 8 річної війни що триває вже століття?
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14.04.2022 21:40 Відповісти
Що саме 15 разів має можливість маневру по курсу - я тільки зараз (між іншим - чому не 10 або 20?)
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14.04.2022 22:20 Відповісти
Це він образно, про 15 разів. Вона може повертати рівно стільки разів, скільки їй у маршруті прописали.
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14.04.2022 22:47 Відповісти
Ні, Калібрам якраз можна змінювати ціль поки вона летить, про це мова
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15.04.2022 00:10 Відповісти
Це добре. Але повідомлення запізнюється
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14.04.2022 21:42 Відповісти
разброс - кілометрів 100 в радіусі...
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14.04.2022 21:42 Відповісти
10-20 метрів. Це якщо вона долетіла туди, куди треба і не зламалася дорогою. А якщо зламалася - то впаде куди завгодно. Вже були випадки, коли падали туди, де їх запускали.
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14.04.2022 22:49 Відповісти
2 Нептуни врахували все.... - і мацква ние і зі дна подає сігнали.....
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14.04.2022 21:46 Відповісти
Внимание - для срыва поставок оружия, рашка начала разгонять фейки что бойцы ВСУ якобы продают иностранные ПТРК и другое вооружение.
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14.04.2022 21:46 Відповісти
О том что это является фейком говорит массовая публикация, словно кремлевские пропагандисты работают на СБУ а не на кремлевскую власть
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14.04.2022 22:00 Відповісти
Эта ***** рассчитана на кацапов, которые помнят как ихние вояки толкали оружие чеченцам. Вот только люди, у которых хоть какие-то мозги есть, отлично понимают, что у чеченцев не было особо каналов поставок оружия, а деньги были. У нынешних орков оружия, как у дурака фантиков, а денег нет.
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14.04.2022 22:09 Відповісти
Инетересно, и кому же они, по их мнению, продают? Фейк, чтобы прожить хотя бы день, должен хоть немного напоминать правду. А то, что кацапы разгоняют, это не фейк, это тупая брехня.
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14.04.2022 22:52 Відповісти
Зачем прятаться от мультяшных ракет? Они попадут в лучшем случае в чернозём полей, если вообще не упадут прямо на Воронеж.
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14.04.2022 21:49 Відповісти
я це бачив в )(уйловських мультиках..
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14.04.2022 21:59 Відповісти
7 махів
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14.04.2022 22:00 Відповісти
Непередбачувана траєкторія. Лапті самі не знають куди вона полетить.
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14.04.2022 22:01 Відповісти
ну крилата ракета може маневрувати як би
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14.04.2022 22:48 Відповісти
Дорогою ракета сама оцінює маршрут, може ухилятися від джерел радіолокаційного випромінювання, наприклад. Отже формально кажучи, так, кацапі й самі не знають, куди вона полетить. У неї є лише ціль, точка наприкінці маршруту.
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14.04.2022 22:55 Відповісти
Якщо ракета 15 разів змінить напрямок (а це Пн-Пд-Сх-Зх) то впаде там, де був запуск.
Лише де-які кацапськи крилаті ракети можуть трохи, на пару градусів коректувати курс.
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15.04.2022 07:10 Відповісти
 
 