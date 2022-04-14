Російська ракета зруйнувала один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь" у Краматорську, - нардеп Єфімов. ФОТО
Внаслідок ракетного обстрілу рашистів зруйнований один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь", розташованому у Краматорську.
Про це повідомив народний депутат з групи "Довіра" Максим Єфімов, інформує Цензор.НЕТ.
"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає. Під@раси", - написав Єфімов.
Топ коментарі
+7 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+1 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар14.04.2022 22:11
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Будь ласка, зачекайте...
А сьогодні його розбомбили.
Він точно не навідник?
https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=-UC%2CP-R Maxim Efimov
https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·
Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.
Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
От і робіть висновки.