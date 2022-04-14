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Росія набирає контрактників для війни в Україні на сайтах з пошуку роботи

рф,армія,окупанти

З початку березня на сайтах пошуку роботи HeadHunter та SuperJob було розміщено тисячі вакансій з пошуку військовослужбовців за контрактом в армію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.

Журналісти знайшли оголошення на популярному в Росії сайті пошуку роботи HeadHunter. Зазвичай на ньому розміщують цілком "мирні" вакансії - бухгалтерів, секретарів, менеджерів та програмістів. Після початку війни на цьому сайті з'явилися тисячі нових вакансій військовослужбовців за контрактом.

Традиційно контрактників не набирають через оголошення в інтернеті, зазначає військовий експерт, який попросив не називати його ім'я з міркувань безпеки. "Зазвичай це через військкомат все проводилося, через вербувальні центри", - пояснив він.

Росія набирає контрактників для війни в Україні на сайтах з пошуку роботи 01

Цю думку підтверджують результати пошуку з рекрутингових сервісів. Наприклад, пошук HeadHunter видає понад 3 тисячі вакансій на запит "військовослужбовець за контрактом", розміщених за місяць. Та сама кількість, згідно з автоматичним пошуком, розміщена "за весь час".

На ще одному популярному рекрутинговому сайті Superjob, судячи з пошуку, за тиждень до 13 квітня було розміщено 18,1 тис. вакансій військовослужбовців за контрактом.

Ще близько 500 вакансій розміщено на сайті, який пов'язаний зі сторінкою Міністерства оборони Росії. Наразі вони всі датовані одним числом – 13 квітня. Дата розміщення вакансій постійно оновлюється.

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Топ коментарі
+13
Свіжий брехунець:

В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт

Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.

Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.

Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
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14.04.2022 21:49
+12
они суки новых набирают !
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
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14.04.2022 22:15
+11
російські військові викрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні речі та надіслали їх рідним в рф - глава МВС Монастирський в ефірі телемарафону... які кончені і в прямому і переносному сенсі
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14.04.2022 22:09
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Свіжий брехунець:

В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт

Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.

Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.

Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
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14.04.2022 21:49 Відповісти
Скорая помощь Норвегии (вертолёт) пересёк границу с РФ через Финляндию, затем пропал.

Направлялся в Мурманск, судя по всему. Одновременно с ним в Мурманск летит два спецборта РФ. Затем вертолет снова появился и полетел в больницу в Норвегии.
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14.04.2022 21:58 Відповісти
у спецборту урядового авіазагону рф якийсь химерний безпосадковий маршрут, ніби він "літак Судного Дня" - https://www.flightradar24.com/RA85843/2b7d90c4 https://www.flightradar24.com/RA85843/2b7d90c4

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14.04.2022 22:06 Відповісти
Словаки передали днём по Авторадио , что у Лаврова инфаркт . В других СМИ еше не проверяла
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14.04.2022 22:10 Відповісти
Кобзон, напевно, там вже за*бався співати останнього часу, а тут "корпоратив" світить...
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14.04.2022 22:17 Відповісти
те саме зливали руськєлібєрали про шойгу
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14.04.2022 22:21 Відповісти
шойгу в реанімації з великим інфарктом, на рахунок Лаврова -не знаю, і навряд чи Шойгу вибереться, кажуть медики.
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15.04.2022 04:44 Відповісти
Надеюсь, что в кацапии положили всю верхушку
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14.04.2022 23:32 Відповісти
Можно совместить с сайтами похоронных услуг. Два в одном...
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14.04.2022 21:55 Відповісти
може хай на тіндері попробують???
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14.04.2022 21:55 Відповісти
Ага. В розділі для одностатевих знайомств.
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14.04.2022 22:07 Відповісти
Ще Х є
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14.04.2022 22:05 Відповісти
і не тільки.так говорять...из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.
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14.04.2022 21:57 Відповісти
шось сьогодні в рашці жу жу жу, на літаках було серйозне..напевно )(уйло наганяй давав..казали шо кидався табуретками ))))
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14.04.2022 21:58 Відповісти
Тільки табуретками на обмежився, почав кидатися стулом...
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14.04.2022 22:21 Відповісти
тобто армія по оголошенню .
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14.04.2022 22:01 Відповісти
На кацапстане открыто множество вакансий на должность "груз200". Питание подножное. Оплата- что украл. Возможно тесное общение с представителями животного мира. Спешите, "ваньки".
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14.04.2022 22:06 Відповісти
Возможно тесное общение с представителями животного мира - в качестве корма!
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15.04.2022 04:47 Відповісти
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14.04.2022 22:07 Відповісти
російські військові викрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні речі та надіслали їх рідним в рф - глава МВС Монастирський в ефірі телемарафону... які кончені і в прямому і переносному сенсі
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14.04.2022 22:09 Відповісти
Osobeno kacapam nuzni dolzni byt tankisti,tut zelajucix ne tak mnogo
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14.04.2022 22:11 Відповісти
нам до сраки як вони їх збирають, головне щоб чорні пакети їм давали з собою, бо бюджет України не резиновий!
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14.04.2022 22:14 Відповісти
они суки новых набирают !
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
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14.04.2022 22:15 Відповісти
Кацапня теж не зовсім ідіоти та розуміють, що якщо б все "йшло за планом", то в новому гарматному м'ясі потреби б не було.
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14.04.2022 22:21 Відповісти
Вони їх вже списали заднім числом. Іх там нєт.
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14.04.2022 22:26 Відповісти
50 тис дерев'яних - це приблизно $400, вам не соромно, клоуни? Посудомийки в Польщі вдвічі більше отримують.
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14.04.2022 22:21 Відповісти
путц фрау в германии 3500 евро.
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14.04.2022 22:52 Відповісти
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14.04.2022 22:25 Відповісти
ПОД ЛОЗУНГОМ - ПОЙДУ ХОТЬ В КАРАГАНДУ !)
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14.04.2022 23:01 Відповісти
Рубрика "Досуг для суицидников"...
Нуну...
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14.04.2022 23:22 Відповісти
 
 