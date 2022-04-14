Росія набирає контрактників для війни в Україні на сайтах з пошуку роботи
З початку березня на сайтах пошуку роботи HeadHunter та SuperJob було розміщено тисячі вакансій з пошуку військовослужбовців за контрактом в армію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.
Журналісти знайшли оголошення на популярному в Росії сайті пошуку роботи HeadHunter. Зазвичай на ньому розміщують цілком "мирні" вакансії - бухгалтерів, секретарів, менеджерів та програмістів. Після початку війни на цьому сайті з'явилися тисячі нових вакансій військовослужбовців за контрактом.
Традиційно контрактників не набирають через оголошення в інтернеті, зазначає військовий експерт, який попросив не називати його ім'я з міркувань безпеки. "Зазвичай це через військкомат все проводилося, через вербувальні центри", - пояснив він.
Цю думку підтверджують результати пошуку з рекрутингових сервісів. Наприклад, пошук HeadHunter видає понад 3 тисячі вакансій на запит "військовослужбовець за контрактом", розміщених за місяць. Та сама кількість, згідно з автоматичним пошуком, розміщена "за весь час".
На ще одному популярному рекрутинговому сайті Superjob, судячи з пошуку, за тиждень до 13 квітня було розміщено 18,1 тис. вакансій військовослужбовців за контрактом.
Ще близько 500 вакансій розміщено на сайті, який пов'язаний зі сторінкою Міністерства оборони Росії. Наразі вони всі датовані одним числом – 13 квітня. Дата розміщення вакансій постійно оновлюється.
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В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт
Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.
Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.
Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
Направлялся в Мурманск, судя по всему. Одновременно с ним в Мурманск летит два спецборта РФ. Затем вертолет снова появился и полетел в больницу в Норвегии.
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
Нуну...