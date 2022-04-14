Воєнні злочини військових РФ на Київщині і в Маріуполі звузили можливість мирних переговорів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.
Президент України зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "відчув весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день не відчуваючи нічого, крім "ненависті до російських військових". Зеленський також назвав Путіна і все командування армії Росії воєнними злочинцями.
Топ коментарі
+39 Олександр Карін
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+26 Sophia-Maria Duglass
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+23 olele
показати весь коментар14.04.2022 22:26
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Будь ласка, зачекайте...
но єсть вєрноє срєдство
З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."
Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
Я живу неподалік.
Єдину стрілянину, найближче до урядового кварталу, я чув та бачив в районі олімпійського. Що там за В/Ч - казати не буду, кому потрібно і так все знає. А диверсанти - і поготів, раз туди лізли декілька ночей.
Тож - переговори потрібні. Але в політичних частинах - наша позиція повинна починатись з повного виведення військ рашки з УСІЄЇ території України, видачі військових злочинців та питання репарацій.
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
Вона 24 лютого казала, що цивільним немає загрози, не треба евакуюватись...
Може в тих мешканців Бучі, які залишились живими, є питання до неї?
І вивилося, що можна з геополітичної дошки або прибрати, або суттєво зменшити значення - давнього ворога. Причому чужими руками та за копійчану ціну - постачання другорядної і навіть списаної зброї. Якщо не знаєте - німецькі гайбиці М109, які до нас везуть - вони в Німеччині "на зберіганні" - тобто виведені з "актуального озброєння". А бронетранспортери М113 - це мамонти з 1960 року.
Але правда в тому, що в нас навіть такого або рівнозначного озброєння - критичний мінімум. Хлопці в пікапах та паркетних джипах з джавелінами в багажнику на завдання катають, а артилерію нашу - бережуть як зіницю, бо нема де взяти більше, окрім НАТО...
Назва тусовки: "До чого призводить тупий піздьож ********, які нічого в цьому житті не бачили, і нічого не знають".
Сподіваюся, що "можливості звузились" до нуля.
Я вважаю, що переговори треба вести: з солдатами, з їхніми командирами, з іншими виконавцями злочинних наказів, - і мотивувати виконавців злочинів не виконувати злочинних наказів оскаженілого вождя - Путлера. Але з самим Путлером вести переговори неможливо, бо він уже схиблений на ідеї знищити Україну і все українське, в т.ч. українське цивільне населення... - він від цієї ідеї, схоже, відмовитися вже не здатний.
Вот что Джонсон животворящий делает.....