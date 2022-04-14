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Зеленський (22448) Буча (530) воєнні злочини (1801) переговори з Росією (842)

Воєнні злочини військових РФ на Київщині і в Маріуполі звузили можливість мирних переговорів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.

Президент України зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "відчув весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день не відчуваючи нічого, крім "ненависті до російських військових". Зеленський також назвав Путіна і все командування армії Росії воєнними злочинцями.

Також читайте: Зеленський розкритикував країни, які продовжують купувати російську нафту: "Заробляють на чужій крові"

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Топ коментарі
+39
"Справа не в мені..." ©
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
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14.04.2022 22:30
+26
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14.04.2022 22:25
+23
от жи ж нєзадача
но єсть вєрноє срєдство

З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
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14.04.2022 22:26
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14.04.2022 22:25 Відповісти
от жи ж нєзадача
но єсть вєрноє срєдство

З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
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14.04.2022 22:26 Відповісти
хто тримає під контролним всі ЗМІ, той тримає всю думку суспільства. Чи не так? В кого сьогодні пульт від всіх каналів? Тай думати не потрібно, герої сидять в бункері, а на передовій то так, воюють собі хлопці. Головне відбили всі напади ворожої спецслужби біля банкової. Тоді питанняч, а де ж були наші спецслужби, що ті дійшли аж до Банкової?
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14.04.2022 22:30 Відповісти
***** собі... такий екшон пройшов поряд)))
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14.04.2022 22:41 Відповісти
я незнаю як відвідувачі цього сайту, но я би забанив назавжди цього порохобота, вже неодноразову бачу як ця особа пише зрадойобний комент в рандомній новині
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14.04.2022 23:55 Відповісти
як класно придумав дуполиз пирхатої зелені. Якщо хтось напише правду - то відразу порохобот.
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15.04.2022 00:29 Відповісти
Не помиляєтеся. Ніякої стрілянини біля офісу президента - не було. Це брехня.

Я живу неподалік.

Єдину стрілянину, найближче до урядового кварталу, я чув та бачив в районі олімпійського. Що там за В/Ч - казати не буду, кому потрібно і так все знає. А диверсанти - і поготів, раз туди лізли декілька ночей.
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15.04.2022 00:42 Відповісти
но! но как бы и чтобы их не суживало все равно надо каждый день униженно просить о них... да???
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14.04.2022 22:27 Відповісти
Какие вообще с Мордором могут быть переговоры. Если ***** захочет мира он просто как из под Киева и Чернигова заберет своих орков и свалит в свои ***беня. Если же ***** мира не хочет то смысл вообще в переговорах какой
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14.04.2022 22:28 Відповісти
На "переговорах" не тільки питання закінчення війни обговорюються. Гуманітарні коридори та обміни полоненими - це також результат "переговорів".

Тож - переговори потрібні. Але в політичних частинах - наша позиція повинна починатись з повного виведення військ рашки з УСІЄЇ території України, видачі військових злочинців та питання репарацій.
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15.04.2022 00:46 Відповісти
выфсьовпьоти Буча, Бородянка, ета фсьо - бындэры, не верите? спросите у ХАспадина шыфэра, у него там папинька был, страшные вещи рачказывал!!!! кстати, интиресна, хде он сичас??
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14.04.2022 22:29 Відповісти
"Справа не в мені..." ©
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
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14.04.2022 22:30 Відповісти
Приємно несподіваний текст. Невже Єрмака паралізувало?
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14.04.2022 22:31 Відповісти
він застряг у туалеті ОП, не встиг на інтервью
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14.04.2022 22:35 Відповісти
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14.04.2022 22:54 Відповісти
"заузило" - не отменило -
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14.04.2022 22:56 Відповісти
Ермак отлучился на 5 минут и тут такое))
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14.04.2022 23:24 Відповісти
коли ми вже почуємо , що знищені аеродроми в Барановичах , Воронежі...Бєлгород..
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14.04.2022 22:35 Відповісти
Кажись, "найвеличнішому" таки вставили мозги на место.
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14.04.2022 22:43 Відповісти
"Волшєбний пєндаль" від Бориса Джонсона робить дива. А початок постачання дивізіону С-300, десятками самохідних гаубиць, сотенями бронетранспортерів та тисячами баражируючих *********** - ще більші.
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15.04.2022 00:50 Відповісти
"Зеленський також назвав Путіна і все командування армії Росії воєнними злочинцями" (с) - а ще нещодавно жадав заглянути йому в очко... аж цілих три роки мав таке бажання! Навіть не звертав уваги на ті попередження і застереження розумних та досвідчених, що така хотєлка тільки розпалює жагу злочинця!
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14.04.2022 22:45 Відповісти
А ну да, не Штайнмайер - тебе-то можно, если осторожно...Господи не дал ему совести, дай хоть мозги...
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14.04.2022 22:55 Відповісти
Зеля, а ти возив цю депутатшу від Слуг народу Смаглюк-Піздюк в Бучу?
Вона 24 лютого казала, що цивільним немає загрози, не треба евакуюватись...
Може в тих мешканців Бучі, які залишились живими, є питання до неї?
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14.04.2022 22:59 Відповісти
Вот что Джонсон животворящий делает . . .
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14.04.2022 23:05 Відповісти
Шото в лиси сдохло! Зеленский почти назвал ***** ******! А шо ж такоё? Раньше ни Буча, ни Гостамель, ни Ирпень не мешали вести Арахаму с Подлякой переговоры с кацапами. Шо случилось? "Справа нэ в мэни - справа в Росии" (с). Т.е. Зеленский и дальше страстно желает заглянуть в очко *****, но кто-то держит его за горло и не пускает. Желаю неизвестному так и держать. И за одно не подпускать Зеленского к ЗСУ. Пусть сидит в бункере на Банковой и отбивает атаки вражеских ДРГ в своей голове - больше пользы
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14.04.2022 23:06 Відповісти
А думаєте чого Борис Джонсон, як ошпарений, примчав до Києва, буквально на наступний день після фон дер Ляєн? Великобританія та США отримали просто грандіозний геополітичний подарунок - в рашки "здали нерви" (бо у розв'язаній нею самою війні лицемірства, пропаганди та брехні проти всіх чомусь виявилося, що найбільше повірила у свою брехню сама рашка) і вона "вскрилася" передчасно в цьому "раунді" геополітичного покеру.

І вивилося, що можна з геополітичної дошки або прибрати, або суттєво зменшити значення - давнього ворога. Причому чужими руками та за копійчану ціну - постачання другорядної і навіть списаної зброї. Якщо не знаєте - німецькі гайбиці М109, які до нас везуть - вони в Німеччині "на зберіганні" - тобто виведені з "актуального озброєння". А бронетранспортери М113 - це мамонти з 1960 року.

Але правда в тому, що в нас навіть такого або рівнозначного озброєння - критичний мінімум. Хлопці в пікапах та паркетних джипах з джавелінами в багажнику на завдання катають, а артилерію нашу - бережуть як зіницю, бо нема де взяти більше, окрім НАТО...
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15.04.2022 01:02 Відповісти
Може наступну тусовку Слуг народу провести не в Трускавці, а в Бучі?

Назва тусовки: "До чого призводить тупий піздьож ********, які нічого в цьому житті не бачили, і нічого не знають".
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14.04.2022 23:11 Відповісти
***** вбивця? оце так. вперше чую.
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14.04.2022 23:28 Відповісти
Как баран в новые ворота рвётся .
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14.04.2022 23:57 Відповісти
Та невже! Президент Зеленський почав прозрівати? - Чудова новина!

Сподіваюся, що "можливості звузились" до нуля.

Я вважаю, що переговори треба вести: з солдатами, з їхніми командирами, з іншими виконавцями злочинних наказів, - і мотивувати виконавців злочинів не виконувати злочинних наказів оскаженілого вождя - Путлера. Але з самим Путлером вести переговори неможливо, бо він уже схиблений на ідеї знищити Україну і все українське, в т.ч. українське цивільне населення... - він від цієї ідеї, схоже, відмовитися вже не здатний.
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15.04.2022 01:39 Відповісти
І, звісно, ніякої торгівлі територіями. - Переговори можуть бути тільки про звільнення всіх територій України від путінських окупантів - і то не протягом 15 років, а протягом максимум 15 діб.
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15.04.2022 01:41 Відповісти
с добрым утром, зеленский. Не прошло и 2 месяца, как до тебя дошло то, что ежу было понятно. Делал нервы всем нормальным людям.
Вот что Джонсон животворящий делает.....
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15.04.2022 02:58 Відповісти
Ага, "звужують"... Розширюють, і то не аби як...коли світ став на захист добра ти ще там хочеш глянути в одне місце?.. Звузити можеш своє кодло радників-порадників-гляди і "зачтьотся"...до речі, пока не пізно...
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15.04.2022 05:43 Відповісти
 
 