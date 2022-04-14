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Донбас (22348) операція Об'єднаних сил (6725)

На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 4 БМП та 1 артсистему, - штаб ООС

війна,зсу,оос,армія,воїн

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам.

Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте також: На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено танк, 4 одиниці бронетехніки, 1 артсистему, - штаб ООС

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Michael MacKay


@mhmck

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https://twitter.com/mhmck/status/1514670543659839500 1 год



Ukrainian counter-attacks threaten to cut-off the Russian salient at Izyum in southern Kharkiv region. To the east of Izyum, the invaders have been pushed back approximately 30 km. Ukrainian defenders have advanced almost to the strategic town of Borova.

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14.04.2022 22:32 Відповісти
kill them fucking all.
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14.04.2022 22:34 Відповісти
ну шо, харе...= массс...ква вт0нула..- домучилася..)))
якось, нав1ть, дуже символ1чно...))))))))))))))!!!
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14.04.2022 22:58 Відповісти
По данным Пентагона ЗСУ впервые успешно применли switchblade и согласно отзывам это было "even better than Ukraine can have imagined".
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15.04.2022 00:03 Відповісти
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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15.04.2022 00:11 Відповісти
 
 