На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 4 БМП та 1 артсистему, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам.
Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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@mhmck
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https://twitter.com/mhmck/status/1514670543659839500 1 год
Ukrainian counter-attacks threaten to cut-off the Russian salient at Izyum in southern Kharkiv region. To the east of Izyum, the invaders have been pushed back approximately 30 km. Ukrainian defenders have advanced almost to the strategic town of Borova.
якось, нав1ть, дуже символ1чно...))))))))))))))!!!