На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 4 БМП та 1 артсистему, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам.

Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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