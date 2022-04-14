Український захисник Ігор Мороз загинув у боях з російськими окупантами

У боях з російськими окупантами загинув український захисник Ігор Мороз.

Про це у Facebook повідомили його рідні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігор Мороз - син мого двоюрідного брата Вадима, загинув при виконанні бойвого завдання у війні з рашистською ордою. ... Ти назавжди залишився в нашій пам'яті дуже світлою , доброю людиною ... Ми завжди будемо тебе пам'ятати і любити ! Пухом тобі земля! Герої не вмирають! Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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