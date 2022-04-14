Не ходіть до водойм, лісу та в поле, вони можуть бути замінованими, - патрульна поліція
Громадян України закликають не ходити на водойми, до лісу та в поле, оскільки вони можуть бути замінованими російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, задля вашої безпеки, у жодному разі не ходіть у такі місця:
- на водойми та городи;
- до лісу та в поле;
- уникайте руїни та ділянки, які ще не розміновані", - йдеться в повідомленні.
Російські окупанти замінували все на своєму шляху. Громадян закликають уникати:
- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
- ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
- залишки військової техніки;
- покинуті будинки та споруди.
Запам'ятайте:
- торкатися підозрілого предмета заборонено;
- не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
- удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.
Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен!
Будь ласка, зачекайте...
@UglyLepricon
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https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч
Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
а там працюють комунальники і влада наче б то теж на місці.
ЦЕ ЯК???? розуміти.
орки будуть в місті з горячою водою і свіжим хлібом??? з продовольством в крамницяз та складах?
то ж займайтесь саме такими справами, а про міни дільничий, голова, місцеві депутати хай розказують