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Не ходіть до водойм, лісу та в поле, вони можуть бути замінованими, - патрульна поліція

міни

Громадян України закликають не ходити на водойми, до лісу та в поле, оскільки вони можуть бути замінованими російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, задля вашої безпеки, у жодному разі не ходіть у такі місця:

- на водойми та городи;
до лісу та в поле;
уникайте руїни та ділянки, які ще не розміновані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Через окупантів територія України сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами у світі, - Зеленський

Російські окупанти замінували все на своєму шляху. Громадян закликають уникати:

- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
залишки військової техніки;
покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:

- торкатися підозрілого предмета заборонено;
не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен!

Також читайте: ДСНС створила інтерактивну мапу замінованих і небезпечних ділянок

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@UglyLepricon

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https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч



Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
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14.04.2022 22:46 Відповісти
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14.04.2022 22:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8 https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8

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14.04.2022 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cIJiM1jKyOE https://www.youtube.com/watch?v=cIJiM1jKyOE

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15.04.2022 00:51 Відповісти
в Олешках на адмінбудівлі орський триколор
а там працюють комунальники і влада наче б то теж на місці.
ЦЕ ЯК???? розуміти.
орки будуть в місті з горячою водою і свіжим хлібом??? з продовольством в крамницяз та складах?
то ж займайтесь саме такими справами, а про міни дільничий, голова, місцеві депутати хай розказують
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14.04.2022 23:01 Відповісти
Хiба шо у вас э москалик, якого можна на цепку пустити поперед себе...
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14.04.2022 23:32 Відповісти
 
 