Не впевнені, що російський крейсер "Москва" все ще здатний просуватись самотужки, - Пентагон
Станом на обід 14 квітня Пентагон більше не впевнений, що пошкоджений російський ракетний крейсер "Москва" здатний пересуватися самотужки.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці наша оцінка була, що корабель "Москва" рухається своїми силами. Ми більше не можемо мати такої впевненості. Станом на обід ми не впевнені, що корабель все ще здатний просуватись самотужки", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Раніше в Пентагоні заявляли, що, пошкоджений крейсер "Москва" досі бореться з пожежею на борту, рухається на схід і, ймовірно, прямуватиме до Севастополя для ремонту.
Увечері 14 квітня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російський крейсер "Москва", який учора підбили українські військові, наразі догорає в Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
Шторм, хмари!
Государственное издание, Россия
Минобороны заявило, что крейсер "Москва" затонул
@UglyLepricon
https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч
Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
@BarsukEV
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https://twitter.com/BarsukEV/status/1514433580184780809 17 ч
Крейсер " Moskva" был подожжён и потоплен по приказу В. В. Путина в качестве жеста доброй воли для улучшения переговорной ситуации.
притягти б його в Одесу поставити щоб туристи та діти сміялися з потуги ********* і для історії було б ідеально
Ана утонула, сказав ТАСС
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/5219329578118297?__cft__[0]=AZW_4w8mV55ICkemamWeqZ5z-16-JTAznC25NXsvIebf63MqlpdYEvslGKLtnceX9t3JEgO_YB2vLcad6YLblQSThfqMiYO20cE872OuG4qyVJeLn6z6Z1_TsjBLGQVpMseO7nj9CuasNgGjBIKnCBET&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 хв ·
Крейсер "москва" офіційно пішов *****! міноборони рф повідомило, що він затонув в умовах шторму під час буксирування.
Чудова подія, і я вбачаю в цій операції лише один недолік - що нам не вдалося поки що отримати картинку того, як об'єкт з мерзенною назвою горить і тоне. Питання навіть не у задоволенні мільйонів українців, а радше у переконливому візуальному аргументі для наших ворогів.
Аргумент полягає у тому, що усі ті азійські та напівазійські народи, котрі вийшли проти нас воювати - росіяни, буряти, тувинці тощо - мусять зараз думати, як рятувати себе у цій пожежі і цьому потопі.
Символізм цього військового досягнення важко переоцінити. Хіба що можна порівняти з битвою за Київ, котру вони програли. Київську військову поразку вони заховали в інформаційному шумі, а от з "Москвою" це не вдасться.
Факт втрати корабля, котрий слали за відомою адресою і таки послали українці - річ дуже вперта.
Глибоко релігійні керівники Кремля (марновірство їх аж ніяк не менше, аніж окультизм Третього рейху) дуже вразливі до символів. А тут суцільний символізм.
По-перше, ім'я столиці рф, по-друге, флагман, по-третє, саме Чорноморського, "віджатого" в України флоту.
По-четверте - вражений ракетою саме розробки України. Це не тільки тактичний, але стратегічний науково-технічний, державницький програш вдесятеро багатшої імперії своїй, як вона думала, слабкій і ні на що не здатній провінції. - https://gazeta.ua/blog/56894/********-znischila-moskvu-v-cij-operaciyi-ye-lishe-odin-nedolik
ведь не даром мацква спаленная пожаром
нептуну отдана ?
не даром.
а за баблосику русских унтерменшей.
трудно передвигаться, находясь на морском дне.
Слава Украине!
коли ми вже говоримо за "персуватись"? - то не корабель...
Ныряет он вполне себе самостоятельно, с помпой, я бы даже сказал "с огоньком"....
-як там лодка "Курск"?
-Она утонула...
- А крейсер "Москва"?
-Он утонул...
- А рашка?
Її тоже піздець...
(у напрямку вниз)