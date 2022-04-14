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корабель (1596) Пентагон (1381) Чорноморський флот рф (618)

Не впевнені, що російський крейсер "Москва" все ще здатний просуватись самотужки, - Пентагон

москва,крейсер

Станом на обід 14 квітня Пентагон більше не впевнений, що пошкоджений російський ракетний крейсер "Москва" здатний пересуватися самотужки.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці наша оцінка була, що корабель "Москва" рухається своїми силами. Ми більше не можемо мати такої впевненості. Станом на обід ми не впевнені, що корабель все ще здатний просуватись самотужки", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Раніше в Пентагоні заявляли, що, пошкоджений крейсер "Москва" досі бореться з пожежею на борту, рухається на схід і, ймовірно, прямуватиме до Севастополя для ремонту.

Також читайте: Російський крейсер "Москва" залишається на плаву, але сильно пошкоджений, - Пентагон

Увечері 14 квітня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російський крейсер "Москва", який учора підбили українські військові, наразі догорає в Чорному морі.

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Топ коментарі
+47
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14.04.2022 22:54
+45
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14.04.2022 22:56
+32
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14.04.2022 22:55
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Где спутниковые фото??? У вас же такая крутая разведка. Ну так покажите!
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14.04.2022 22:52 Відповісти
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14.04.2022 22:56 Відповісти
Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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14.04.2022 22:56 Відповісти
Это только что!!!
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14.04.2022 22:57 Відповісти
Вот так от анало говнета убыйцы авианосцев до незначительного.
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14.04.2022 23:04 Відповісти
"Крейсер "Москва", конечно, флагман, <...> но на результаты и ход спецоперации особого влияния не оказывает, потому что его ракеты не применяются по сухопутным объектам", (С) )))))))))))
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14.04.2022 23:28 Відповісти
Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. https://t.me/zerkalo_io/42424 https://t.me/zerkalo_io/42424

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14.04.2022 22:56 Відповісти
Ну наконец-то!
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14.04.2022 22:58 Відповісти
Походу он затонул сразу же. Просто ***** кто то с перепугу ляпнул что повреждения не значительные. Пришлось менять легенду находу.
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14.04.2022 23:06 Відповісти
так же как с жириком. думаю, путин как сдохнет то обьявят через пол года.
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14.04.2022 23:25 Відповісти
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14.04.2022 22:58 Відповісти
"Ґоріт!? Хорошо ґоріт!? Ґоворіш, пока прієдєм, сґоріт совсєм?" ©
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Невже не зрозуміло?
Шторм, хмари!
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14.04.2022 23:00 Відповісти
это не мы. ракеты прлетели с ямайки.
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14.04.2022 23:02 Відповісти
погодное зверство биндеры подогнали.....
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14.04.2022 23:09 Відповісти
І видати розвідувальний потенціал не лише "довгоносим", а ще й кацапні?
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14.04.2022 23:46 Відповісти
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14.04.2022 22:53 Відповісти
Інтрига зберігається.
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14.04.2022 22:53 Відповісти
Минуло 210 років і "Москва" палає знову? )


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14.04.2022 22:53 Відповісти
Так, завдяки тим трьом ракетам Нептуна, які вироблені до квітня 2019-го, і тим що замовила влада в кінці грудня 2021 (і ледве встигли зібрати вже після вторгнення) після медійного резонансу від опозиції.
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14.04.2022 22:58 Відповісти
То був сарказм )
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14.04.2022 23:02 Відповісти
Хіба трьом, а не двом?
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14.04.2022 23:02 Відповісти
Самі перші 3 схибили, бо їх було спеціяльно пошкоджено. В останніх ракетах дефект було виправлено. (Т.Чорновол)
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15.04.2022 02:44 Відповісти
Наче він має якесь відношення до цього.
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14.04.2022 23:01 Відповісти
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14.04.2022 23:04 Відповісти
Начебто має, але не він, не те, та не до цього. Це все, як кажуть, без нього програму нептунів мало не згорнули. І це без нього вона починалася. Тобто він до цього може хоч і непричетний, але усю славу собі забере. Бо це не він заважав... Як кажуть...
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14.04.2022 23:12 Відповісти
РИА Новости
Государственное издание, Россия

Минобороны заявило, что крейсер "Москва" затонул
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14.04.2022 23:03 Відповісти
Ви даремно оминули літеру "п" у слові "********".
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14.04.2022 23:13 Відповісти
А ты гаваришь, шо шапка не идет.
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14.04.2022 23:08 Відповісти
Не можеш вибрати між - він потонув і він потонув при буксируванні?
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14.04.2022 23:03 Відповісти
А коли він тонув, то чи буксирував він буксир за собою, на поверхню дна?
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14.04.2022 23:16 Відповісти
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14.04.2022 22:54 Відповісти
Ні, він "парашон". Па-рашинськи, так би мовити.
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14.04.2022 23:15 Відповісти
Глобал хавк там літає сьогодні увесь день. Скоро будуть фото
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14.04.2022 22:54 Відповісти
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14.04.2022 22:54 Відповісти
Тю... Якісь поганенькі крейсери пішли в кацапів: коштує, як яхта *****...
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14.04.2022 22:57 Відповісти
Его кацапы 2019-м только модернизовали. на это 1 милиард только ушло и вот те на, яка сумна новина
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14.04.2022 23:54 Відповісти
Что-то самолётиков маловато на табличке нарисовано
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14.04.2022 23:05 Відповісти
Його курс всім відомий.
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14.04.2022 22:55 Відповісти
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14.04.2022 22:55 Відповісти
Може. Самотужки. На дно.
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14.04.2022 22:55 Відповісти
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14.04.2022 22:55 Відповісти
Кто бы сомневался.
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14.04.2022 23:33 Відповісти
Свой среди чужих, чужой среди своих

@UglyLepricon

https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч

Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
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14.04.2022 22:55 Відповісти
Може почати закопувати Чорне море, щоб про ту маааскву ніхто більш і не згадував?
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14.04.2022 23:19 Відповісти
Только что иисия сказала что крейсер москва затонул!!!!
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14.04.2022 22:55 Відповісти
так і є
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14.04.2022 23:00 Відповісти
То вiн на ракетному топливi вiд Нептунiв трошкi пересувався.
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14.04.2022 22:55 Відповісти
то по інерції від піздюліни ще гріб)))
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14.04.2022 22:58 Відповісти
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14.04.2022 22:56 Відповісти
копіпастєр


@BarsukEV

·
https://twitter.com/BarsukEV/status/1514433580184780809 17 ч



Крейсер " Moskva" был подожжён и потоплен по приказу В. В. Путина в качестве жеста доброй воли для улучшения переговорной ситуации.
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14.04.2022 22:57 Відповісти
москва затонула СКАЗАЛИ ПО ,,РОСИЯ 24,,
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14.04.2022 22:57 Відповісти
Якщо чесно , ніби і добре якщо воно втопилося, а з іншого боку це ж тисячі тон кацапського лайна будуть забруднювати наше море .
притягти б його в Одесу поставити щоб туристи та діти сміялися з потуги ********* і для історії було б ідеально
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14.04.2022 22:57 Відповісти
Не переживай, дістанемо.
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Пишут что уже затонул
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14.04.2022 22:57 Відповісти
Вроде как миннападение рф признал, что мааааскве все
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14.04.2022 22:57 Відповісти
https://tass.ru/armiya-i-opk/14383383 https://tass.ru/armiya-i-opk/14383383


Ана утонула, сказав ТАСС
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14.04.2022 22:57 Відповісти
носом хлюпає ....
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14.04.2022 22:58 Відповісти
Корито не може пересуватися самотужки.
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14.04.2022 22:58 Відповісти
Може, чому ж ні? Тільки в горизонтальному напрямку. Вниз))
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15.04.2022 00:27 Відповісти
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14.04.2022 22:58 Відповісти
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15.04.2022 17:16 Відповісти
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15.04.2022 17:22 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.04.2022 17:28 Відповісти
кацапи вже визнали: "утонул при буксировке в условиях шторма"
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14.04.2022 22:59 Відповісти
Ближе к ночи не будут уверены, что корыто все ещё сохраняет плавучесть.
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14.04.2022 22:59 Відповісти
А фото или видео для большего кайфа будут?
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Да, корыто утонуло еще до того как турки подошли ночью остатки орков спасать. Если бы было иначе, то турчаки фоток бы наделали. Остальное, про героическое спасение лоханки - это кацапские сказки для *****. Ну, и какой-то америкос с утреннего бодуна херню ляпнул
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15.04.2022 07:53 Відповісти
запиндячили ту кацапську .уйню в корінь!
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Даже если ето корыто еще на плаву то оно не жилец и никто его восстанавливать не будет после взрыва БК. Просто путинские жополизы боятся сказать ***** что его любимая Масква была уничтожена да еще кем, Украиной над которой ***** и вся его свита смеялись.
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14.04.2022 23:00 Відповісти
Усё мардовский апосраный ссарь знает и из сральни не вылазит апосся.
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.

Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.

По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.

Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
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14.04.2022 23:13 Відповісти
https://www.facebook.com/TVToronto/?__cft__[0]=AZW_4w8mV55ICkemamWeqZ5z-16-JTAznC25NXsvIebf63MqlpdYEvslGKLtnceX9t3JEgO_YB2vLcad6YLblQSThfqMiYO20cE872OuG4qyVJeLn6z6Z1_TsjBLGQVpMseO7nj9CuasNgGjBIKnCBET&__tn__=-UC%2CP-y-R Телебачення Торонто

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Крейсер "москва" офіційно пішов *****! міноборони рф повідомило, що він затонув в умовах шторму під час буксирування.
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14.04.2022 23:02 Відповісти
как то Джон Кирби оказался слабо информированным ...
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14.04.2022 23:03 Відповісти
"https://gazeta.ua/articles/np/_u-cornomu-mori-gorit-krejser-yakomu-******-zi-*********-vkazuvali-napryamok/1082302 Русский военный корабль ", що йде нах*й - це тепер не лише поезія солдатського подвигу. Це тепер військово-технологічна реальність.

Чудова подія, і я вбачаю в цій операції лише один недолік - що нам не вдалося поки що отримати картинку того, як об'єкт з мерзенною назвою горить і тоне. Питання навіть не у задоволенні мільйонів українців, а радше у переконливому візуальному аргументі для наших ворогів.

Аргумент полягає у тому, що усі ті азійські та напівазійські народи, котрі вийшли проти нас воювати - росіяни, буряти, тувинці тощо - мусять зараз думати, як рятувати себе у цій пожежі і цьому потопі.

Символізм цього військового досягнення важко переоцінити. Хіба що можна порівняти з битвою за Київ, котру вони програли. Київську військову поразку вони заховали в інформаційному шумі, а от з "Москвою" це не вдасться.

Факт втрати корабля, котрий слали за відомою адресою і таки послали українці - річ дуже вперта.

Глибоко релігійні керівники Кремля (марновірство їх аж ніяк не менше, аніж окультизм Третього рейху) дуже вразливі до символів. А тут суцільний символізм.

По-перше, ім'я столиці рф, по-друге, флагман, по-третє, саме Чорноморського, "віджатого" в України флоту.

По-четверте - вражений ракетою саме розробки України. Це не тільки тактичний, але стратегічний науково-технічний, державницький програш вдесятеро багатшої імперії своїй, як вона думала, слабкій і ні на що не здатній провінції. - https://gazeta.ua/blog/56894/********-znischila-moskvu-v-cij-operaciyi-ye-lishe-odin-nedolik
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14.04.2022 23:04 Відповісти
Та піпець йому.
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14.04.2022 23:05 Відповісти
Фсьо, москалі підтвердили, она (он) утанула ))
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14.04.2022 23:06 Відповісти
скажика дядя.
ведь не даром мацква спаленная пожаром
нептуну отдана ?

не даром.
а за баблосику русских унтерменшей.
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14.04.2022 23:06 Відповісти
Буксіровалі, буксіровалі, да нє вибуксіровалі.

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14.04.2022 23:06 Відповісти
це каліка невиліковний
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14.04.2022 23:06 Відповісти
все логично.
трудно передвигаться, находясь на морском дне.
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14.04.2022 23:09 Відповісти
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14.04.2022 23:09 Відповісти
С Днём Нептуна!
Слава Украине!
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14.04.2022 23:15 Відповісти
мацква не утонула. она со стыда на дне спряталась.
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14.04.2022 23:23 Відповісти
кораблі ходять,
коли ми вже говоримо за "персуватись"? - то не корабель...
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14.04.2022 23:25 Відповісти
*пересуватись
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14.04.2022 23:27 Відповісти
Нуу, не наговаривайте на "флагман"...
Ныряет он вполне себе самостоятельно, с помпой, я бы даже сказал "с огоньком"....
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14.04.2022 23:28 Відповісти
леєєндарний сівашaтопель - мацква фсьо
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14.04.2022 23:47 Відповісти
женить кузю - чекаемо...
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14.04.2022 23:49 Відповісти
пентагон тупит и делает нам нервы 2ые сутки...шо такое?
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15.04.2022 02:54 Відповісти
Картина маслом: пресконференція в кремлі:
-як там лодка "Курск"?
-Она утонула...
- А крейсер "Москва"?
-Он утонул...
- А рашка?
Її тоже піздець...
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15.04.2022 05:29 Відповісти
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15.04.2022 17:29 Відповісти
Ну як це не може? Усе він зміг... просунувся самотужки...
(у напрямку вниз)
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15.04.2022 06:59 Відповісти
 
 