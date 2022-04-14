Зеленський та Макрон обговорили розслідування російських злочинів на території України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів перемовини з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Kristina Rubcova
показати весь коментар14.04.2022 23:28
+5 Trevor Tro
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+4 Sophia-Maria Duglass
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Це ж на думку тупорилого лохторату клоуна - найважливіше у зовнішній політиці