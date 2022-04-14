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Зеленський (22448) Макрон Емманюель (1326)

Зеленський та Макрон обговорили розслідування російських злочинів на території України

макрон,зеелнський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбнику. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, у Європі!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Воєнні злочини військових РФ на Київщині і в Маріуполі звузили можливість мирних переговорів, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+7
алжирці та французи адінарот!
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14.04.2022 23:28
+5
Про "братські" народи пояснив Макрону чи сам ще не розібрався?
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14.04.2022 23:26
+4
Перевожу с хфранцузского - промыл мозги Макрону , объяснив что москали НЕ БРАТЬЯ 🤣🤣
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14.04.2022 23:30
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https://charter97.org/ru/news/2022/4/14/463577/ Ви тільки подивіться що бульбофюрер робить! обкєкались *а я вот вам щас покажу карту*
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14.04.2022 23:25 Відповісти
о чем говорить с макароном? хотя говорить надо. даже с ким ченом.
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14.04.2022 23:25 Відповісти
Говорить потрібно з усіма, хто проти мордора. Говорити, переконувати, а не дулі тикати.
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14.04.2022 23:56 Відповісти
Про "братські" народи пояснив Макрону чи сам ще не розібрався?
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14.04.2022 23:26 Відповісти
Невже,нарешті, побрився?
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14.04.2022 23:28 Відповісти
алжирці та французи адінарот!
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14.04.2022 23:28 Відповісти
З паршивої вівці...упс, барана- хоч щось.
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14.04.2022 23:29 Відповісти
тут результат нулевой.
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14.04.2022 23:31 Відповісти
Цей "телефоніст" за*бе всіх...
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14.04.2022 23:34 Відповісти
Перевожу с хфранцузского - промыл мозги Макрону , объяснив что москали НЕ БРАТЬЯ 🤣🤣
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14.04.2022 23:30 Відповісти
собираются повторить Краматорск

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14.04.2022 23:31 Відповісти
Interesno ZE skazal Ma chto ruskije ni brati ukraincami , kak abeshchal ? hmm
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14.04.2022 23:37 Відповісти
Империалисты и на *** - империалисты
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14.04.2022 23:38 Відповісти
про "братушек" дорікнув чи як?
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14.04.2022 23:41 Відповісти
Уверен , что Владимир растолковал Єммануєлю все о "братском" русском народе , которьій три столетия изводил украинцев ради имперских амбиций Москвьі и Санкт-Петербурга .
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15.04.2022 00:39 Відповісти
Геноцида нет или как?Слал бы жабятника.
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15.04.2022 01:03 Відповісти
Що, навіть не обматюкав праклятава буржуя за "братскіє народи".
Це ж на думку тупорилого лохторату клоуна - найважливіше у зовнішній політиці
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15.04.2022 07:22 Відповісти
пошёл он вслед за русским кораблём этот макарон!
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15.04.2022 19:51 Відповісти
 
 