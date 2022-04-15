"Українці показали, що російські кораблі можуть піти... хіба що на дно", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що 50 днів оборони - це досягнення мільйонів українців.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей час, ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. ... Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство.

Але це все – лише надбудова. Надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ. Ті, хто зупинили просування нескінченних колон російської техніки. Ті, хто стримують постійні атаки на Донбасі. Ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі. Ті, хто зупинив наступ із півдня. І зробив знаменитою нашу Чорнобаївку. Ті, хто вигнав ворога з півночі.

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Ті, хто показав, що російська авіація беззахисна, хоча Росія витратила десятки мільярдів доларів на різні системи, які мали б захищати її літаки. Ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти... хіба що на дно. Ті, хто допомагає армії та суспільству знайти все, що може бути необхідним. Ті, хто рятує, лікує, хто навчає. Проводить розмінування. Хто забезпечує нас усіх стабільним звʼязком. Ті, хто перебудував ланцюжки постачання для всієї країни. Ті, хто підтримує фінансову стабільність, хто зберіг бізнес і продовжив працювати. Ті, хто допомагає переселенцям. Ті, хто розпочав посівну", - наголосив президент.

За словами Зеленського, 50 днів нашої оборони – це досягнення. Досягнення мільйонів українців.

"Кожного й кожної, хто 24 лютого ухвалив для себе основне рішення в житті – битися. Бути людиною. Не здаватися. І не зраджувати", - підсумував глава держави.

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