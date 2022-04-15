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Зеленський (22448)

"Українці показали, що російські кораблі можуть піти... хіба що на дно", - Зеленський

москва,крейсер

Президент Володимир Зеленський наголосив, що 50 днів оборони - це досягнення мільйонів українців.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей час, ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. ...  Побачив політиків, які поводилися так, ніби в них немає жодної влади. І побачив не політиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство. 

Але це все – лише надбудова. Надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ. Ті, хто зупинили просування нескінченних колон російської техніки. Ті, хто стримують постійні атаки на Донбасі. Ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі. Ті, хто зупинив наступ із півдня. І зробив знаменитою нашу Чорнобаївку. Ті, хто вигнав ворога з півночі.

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Ті, хто показав, що російська авіація беззахисна, хоча Росія витратила десятки мільярдів доларів на різні системи, які мали б захищати її літаки. Ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти... хіба що на дно. Ті, хто допомагає армії та суспільству знайти все, що може бути необхідним. Ті, хто рятує, лікує, хто навчає. Проводить розмінування. Хто забезпечує нас усіх стабільним звʼязком. Ті, хто перебудував ланцюжки постачання для всієї країни. Ті, хто підтримує фінансову стабільність, хто зберіг бізнес і продовжив працювати. Ті, хто допомагає переселенцям. Ті, хто розпочав посівну", - наголосив президент.

За словами Зеленського, 50 днів нашої оборони – це досягнення. Досягнення мільйонів українців.

"Кожного й кожної, хто 24 лютого ухвалив для себе основне рішення в житті – битися. Бути людиною. Не здаватися. І не зраджувати", - підсумував глава держави.

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Топ коментарі
+26
а вот с маркой за день до этого-ну было же красиво
Прямо как метку поставили
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15.04.2022 00:54
+25
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15.04.2022 01:00
+20
Тем не менее, ключевым вопросом для России является то, что с потерей ключевого корабля в Черном море, начинает сыпаться вся южная группировка, которая действует в Херсонской и Запорожской областях. .

Учитывая наличие у Украины «Нептунов», а также скорое появление противокорабельных систем из Великобритании выходить со своих баз российским кораблям будет делом весьма рискованным. Таким образом, есть большое сомнение, что оставшиеся корабли будут теперь обеспечивать с моря прикрытие сухопутных сил РФ.

Что это означает уничтожение «Москвы» для Москвы? В первую очередь, срыв наступления на юге, а также вероятный откат войск обратно в сторону Крыма. Ходят слухи, что наступательные возможности украинской армии усиливают с каждым днем за счет поставок с запада. Таким образом, кремлевская «спецоперация» рискует завершиться для руководства РФ оглушительным провалом. Вопрос только в том, сколько времени это займет.https://lenta.ua/konets-moskvy-chto-oznachaet-dlya-rossii-poterya-flagmana-chernomorskogo-flota-118239/
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15.04.2022 00:46
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Тем не менее, ключевым вопросом для России является то, что с потерей ключевого корабля в Черном море, начинает сыпаться вся южная группировка, которая действует в Херсонской и Запорожской областях. .

Учитывая наличие у Украины «Нептунов», а также скорое появление противокорабельных систем из Великобритании выходить со своих баз российским кораблям будет делом весьма рискованным. Таким образом, есть большое сомнение, что оставшиеся корабли будут теперь обеспечивать с моря прикрытие сухопутных сил РФ.

Что это означает уничтожение «Москвы» для Москвы? В первую очередь, срыв наступления на юге, а также вероятный откат войск обратно в сторону Крыма. Ходят слухи, что наступательные возможности украинской армии усиливают с каждым днем за счет поставок с запада. Таким образом, кремлевская «спецоперация» рискует завершиться для руководства РФ оглушительным провалом. Вопрос только в том, сколько времени это займет.https://lenta.ua/konets-moskvy-chto-oznachaet-dlya-rossii-poterya-flagmana-chernomorskogo-flota-118239/
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15.04.2022 00:46 Відповісти
А ещё, Нептун-то может работать и по наземным целям
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15.04.2022 00:55 Відповісти
1. це символічно і не просто символічно, це удар під сраку персонально куйлу та іншим!
2. москалями втрачено протиповітряний захист флоту.
3. окрім протиповітряного захисту флоту та можливості атак на кораблі, ця лоханка нічого не давала!
4. висновок з п.3 Тепер гівняний (нєпотопляємий) флот 10 разів замислмться, куди йому піздувати, на дно або в зАД.
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15.04.2022 01:02 Відповісти
Можливо не всі знали, але перед ракетами Нептун до корабля підлетів Байрактар і точно влучив у той радар, що на самому верху, вивівши з ладу протиракетний захист, вони їх навіть не побачили...
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15.04.2022 03:13 Відповісти
говорят самые крупные корыта ЧФ с перепугу отползли в Новороссийск
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15.04.2022 04:13 Відповісти
Ура-патриотичная статья. У русни еще куча плавающего металлолома с ракетами, которыми могут обстреливать сушу. Уничтожение "Москвы" это в первую очередь моральная и политическая победа, издевательство над отупевшим командованием русни, которое притарабанило свой флагман туда, где его никак нельзя было ставить с точки зрения военной тактики. С точки зрения расстановки сил на Черном море затопление "Москвы" незначительно меняет обстановку.
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15.04.2022 07:12 Відповісти
Delo pomeniajet v more garpun kotoryx Ukraina polucila 400 stuk Smysl v tom sto ix nezbjios PVO
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15.04.2022 07:43 Відповісти
шо там с нашим пукиным? какието скорые катаются, лавруха вроде с инфарктом, чукча опять исчез. кто чё знает?
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15.04.2022 00:48 Відповісти
Шойгу з великим інфарктом точно не виживе, на рахунок Лаврова не знаю. Якщо ще Лавров приєднається до Шойгу буде чудово.
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15.04.2022 01:12 Відповісти
путлер всех перестрелял а сам застрелится боится?
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15.04.2022 04:14 Відповісти
- Президент путін, Москва згоріла!
- Місто чи Корабель?
- Спочатку один потім інший
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15.04.2022 00:48 Відповісти
- Президент путін, У мене для вас дві новини. Москва згоріла!
- А друга яка
- Це обидві
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15.04.2022 01:17 Відповісти
а вот с маркой за день до этого-ну было же красиво
Прямо как метку поставили
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15.04.2022 00:54 Відповісти
Ти була реклама "Укр Пошти". "Доставимо за адресою"
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15.04.2022 01:06 Відповісти
Надо марки с ****** и его стадом, включая пропагандонов
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15.04.2022 01:07 Відповісти
А ще ГШ за декілька днів казав "чекайте 20000". Всі подумали - наступ на Херсон, чи на Куп'янськ. Аж оно воно що - 2ма ракетами зажмурили ~500 морячків на ракетному крейсері!
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15.04.2022 01:17 Відповісти
Трохи відволіку(
Схоже друга хвиля почалася, повітряні тривоги постійно(
Наснаги нам та перемоги.
Смерть москалям!
Слава Україні!
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15.04.2022 00:55 Відповісти
Так, по усій Україні тревоги, окрім Криму. Зараз почнуть нас кошмарити, мстя за мАскву.
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15.04.2022 01:03 Відповісти
не по всей Украине не истери
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15.04.2022 04:15 Відповісти
Подивись на «Молнії» вся карта України червона.

Взагалі-то, я не істерію, і ніколи цього не робила. А як у тебе там на расії ракети над головою не літають?
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15.04.2022 08:52 Відповісти
У нас (Суми) теж хвилин 30 тому сирена ревіла. Після перемоги буду щоразу згадувати сраних орків, переглядаючи "Сайлент Хілл".
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15.04.2022 01:04 Відповісти
Уже просто можно поднимать авиацию и херячить их
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15.04.2022 00:57 Відповісти
крейсер масква утонул. уже все офф источники подтвердили. в том числе и москальня.
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15.04.2022 00:58 Відповісти
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15.04.2022 01:00 Відповісти
скучив за Пастором - він людина!
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15.04.2022 01:02 Відповісти
Українці показали!
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15.04.2022 01:00 Відповісти
В рашке какой то олигарх успел свою яхту в Владивосток загнать, пусть ее берут во флагманны черноморского флота, она современней и красивее.
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15.04.2022 01:16 Відповісти
А за сколько загнал?
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15.04.2022 01:44 Відповісти
Скажи-ка, дядя, ведь не даром "Москва", спалённая пожаром Нептуну отдана!
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15.04.2022 01:19 Відповісти
Гарна промова, Вова. Випиши спічрайтерам премію і вчасно протирай телесуфлер!
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15.04.2022 01:58 Відповісти
всё верно.
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15.04.2022 02:35 Відповісти
Что там по ядерным боеголовкам с корыта, может стать ядерной державой на правах трофея
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15.04.2022 06:22 Відповісти
Лучше бы "Москва" сразу же пошла туда, куда её посылали с острова Змеинный.
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15.04.2022 07:04 Відповісти
Так, саме українці, але ними не можуть називатися совкові недоумки, які ******* руцкіх мам, ненавидять усе Західне на цивілізоване, особисто дружить з усіма диктаторами-ізгоями на континенті та більш за все у житті намагаються зустрітися з ******
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15.04.2022 07:29 Відповісти
Ну взагалі ракети дуже фаллічний символ! Так що "москва" пішла наз*й 2 рази та згоріла а потім потонула! Тобто у гості до Нептуна. (Посейдона).
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15.04.2022 07:31 Відповісти
Ати і твоє шобло тут до чого?
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15.04.2022 07:40 Відповісти
Ждём спуска на воду крейсера "Россия".
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15.04.2022 08:08 Відповісти
 
 