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затримання (4313) Шлосберг Лев (5)

Опозиційного політика Шлосберга затримали в Росії за звинуваченням у "дискредитації" армії РФ

шлосберг

У російському Пскові співробітники Центру з протидії екстремізму затримали голову місцевого відділення партії "Яблуко", опозиційного політика Лева Шлосберга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

Разом із ним затримали активіста Миколу Глушкова. Обидва наразі перебувають у відділі поліції. За даними ЗМІ, їх звинувачують у "дискредитації" дій збройних сил РФ.

Раніше у голови регіонального "Яблука" пройшли обшуки у справі про наклеп на губернатора Псковської області, члена партії "Єдина Росія" Михайла Ведернікова. Шлосберг заявляв, що "кримінальна справа повністю сфальшована і має всі ознаки прямого політичного замовлення".

Лев Шлосберг – один із небагатьох опозиційних політиків, які залишилися в Росії, хто відкрито виступив проти російського збройного вторгнення на територію України. До цього він публічно підтримував опозиціонера Олексія Навального і його команду, незважаючи на протилежну позицію федерального керівництва партії "Яблуко", а також критикував анексію Криму і дії Росії на Донбасі.

Після російського вторгнення в Україну влада РФ ввела новий закон про адміністративне і кримінальне покарання за "дискредитацію дій російської армії" і "публічне поширення свідомо неправдивої інформації" про російських військових. Обвинуваченим за цими статтями загрожують як великі штрафи, до 100 тисяч рублів, так і позбавлення волі на строк до 15 років. У Росії порушено вже десятки таких справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропозиція визнати "ЛДНР" - це ще один аргумент РФ в переговорах, - російський опозиціонер Шлосберг

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Топ коментарі
+25
ОДИН З НЕБАГАТЬОХ ГРОМАДЯН РАШКИ,ЯКИЙ ЩЕ З 14-ГО ВИСТУПАВ ПРОТИ КРИМНАША І ЛУГАНДОНА,ЗА ЩО СТРУС МОЗКУ ОТРИМАВ. ЖАЛЬ,ЩО НЕ ВИЇХАВ ЗВІДТИ ВЧАСНО...
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15.04.2022 01:31
+24
Зря вы так про него, он один из немногих адекватных россиян
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15.04.2022 01:14
+24
До речі це він в 14 році першим засвітив могили " дєсантніков отпускніков овободітєлєй даунбасса".
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15.04.2022 01:19
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та і х%й на нього
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15.04.2022 01:05 Відповісти
не согласен. ктото должен начинать. быдло стоит в стойле и мычит. но думаю это не надолго. будет бунт пустых каструль. и дворцовый переворот гдето на подходе.
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15.04.2022 01:10 Відповісти
"будет бунт пустых каструль. и дворцовый переворот гдето на подходе."

і що далі?

якщо навіть піде одне *****, виберуть наступного такого ж самого.
З часів заснування тих улусів ханом Батий, там ніколи не було жодного дня! хоча б якоїсь примітивної форми свободи. Усі їхні "бунти" (пугачьовщіна, дєкабрісти і т.і.) були за правєльнава царя а не за свободу.
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15.04.2022 01:50 Відповісти
так что ты предлагаешь оставить старого? рашке кирдык скоро по-любому
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15.04.2022 04:05 Відповісти
рашка без царя і батога ніколи не існувала
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15.04.2022 05:10 Відповісти
ta i na tebe tezh za razom
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15.04.2022 19:13 Відповісти
Как он до сих пор сохранился?
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15.04.2022 01:06 Відповісти
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15.04.2022 01:06 Відповісти
Он не верит что утопили только один крейсер. По потраченным деньгам должно быть 3 штуки.
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15.04.2022 01:10 Відповісти
Ещё один "российский" "либерал". "Российский" "либерал" иди *****!!!!!!
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15.04.2022 01:09 Відповісти
Цей чувак з 2014 року відкрито виступав у рашці проти анексії Криму та вторгнення на Донбас.
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15.04.2022 01:40 Відповісти
да он из партии Яблоко умный к сожалению таких либералов очень мало ..
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15.04.2022 04:06 Відповісти
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15.04.2022 01:12 Відповісти
Зря вы так про него, он один из немногих адекватных россиян
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15.04.2022 01:14 Відповісти
Такий адекватний як Навальний? Чи ще більш нє бутєрброд?
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15.04.2022 01:15 Відповісти
Ні, він не кримнашист абсолютно
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15.04.2022 01:50 Відповісти
а ты если не знаешь так не трынди
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15.04.2022 04:07 Відповісти
Это пока он президентом не стал или же как минимум серьезную должность занял.
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15.04.2022 01:16 Відповісти
нет в рашке даже самые упоротые понимают что отдавать придется все территории и еще выплачивать репарации годами
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15.04.2022 04:09 Відповісти
Шлосберг - опозиційний політик регіонального рівня, ви серйозно шуткуєте, що в антисемітській рф людина з "п'ятою графою" могла б бути обрана президентом? Взагалі, що в росії президента обирають?
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15.04.2022 08:10 Відповісти
До речі це він в 14 році першим засвітив могили " дєсантніков отпускніков овободітєлєй даунбасса".
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15.04.2022 01:19 Відповісти
ОДИН З НЕБАГАТЬОХ ГРОМАДЯН РАШКИ,ЯКИЙ ЩЕ З 14-ГО ВИСТУПАВ ПРОТИ КРИМНАША І ЛУГАНДОНА,ЗА ЩО СТРУС МОЗКУ ОТРИМАВ. ЖАЛЬ,ЩО НЕ ВИЇХАВ ЗВІДТИ ВЧАСНО...
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15.04.2022 01:31 Відповісти
Шлоссберг - молодчина.
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15.04.2022 03:29 Відповісти
потому что образованный и независимый - жаль что быдла и ублюдков в ращке больше
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15.04.2022 04:10 Відповісти
То добре.Опозиційні московити зараз для України та Світу небезпечніші.
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15.04.2022 06:57 Відповісти
Такі одиниці як Шлосберг нічого не змінять. Їх просто вб'ють або посадять. Їм лише тікати.
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15.04.2022 07:22 Відповісти
Читала його в 2014-15 роках, Шлосберг залишив враження винятково порядної та інтелігентної людини, яка не піде на поступки зі своєю совістю. Тоталітарне російське суспільство вичавлює порядних людей поміж свого населення.
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15.04.2022 08:06 Відповісти
роSSіяни вміють з усього зробити лайно! Царську імперію розвалили, в совкі кричали далой самадєржавіє а отримували монархію і також розвалили, в рашиSSькій ********* кричали за демократію а отримали царя і мертву опозицію і вже розвалюються...
Хтось ще хоче сказати що нам з цими обізянами в лаптях по путі?!
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15.04.2022 08:19 Відповісти
 
 