Опозиційного політика Шлосберга затримали в Росії за звинуваченням у "дискредитації" армії РФ

У російському Пскові співробітники Центру з протидії екстремізму затримали голову місцевого відділення партії "Яблуко", опозиційного політика Лева Шлосберга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

Разом із ним затримали активіста Миколу Глушкова. Обидва наразі перебувають у відділі поліції. За даними ЗМІ, їх звинувачують у "дискредитації" дій збройних сил РФ.

Раніше у голови регіонального "Яблука" пройшли обшуки у справі про наклеп на губернатора Псковської області, члена партії "Єдина Росія" Михайла Ведернікова. Шлосберг заявляв, що "кримінальна справа повністю сфальшована і має всі ознаки прямого політичного замовлення".

Лев Шлосберг – один із небагатьох опозиційних політиків, які залишилися в Росії, хто відкрито виступив проти російського збройного вторгнення на територію України. До цього він публічно підтримував опозиціонера Олексія Навального і його команду, незважаючи на протилежну позицію федерального керівництва партії "Яблуко", а також критикував анексію Криму і дії Росії на Донбасі.

Після російського вторгнення в Україну влада РФ ввела новий закон про адміністративне і кримінальне покарання за "дискредитацію дій російської армії" і "публічне поширення свідомо неправдивої інформації" про російських військових. Обвинуваченим за цими статтями загрожують як великі штрафи, до 100 тисяч рублів, так і позбавлення волі на строк до 15 років. У Росії порушено вже десятки таких справ.

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