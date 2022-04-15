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обстріл (27098) Пентагон (1381) Кірбі (522)

Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, міста України перебувають під небезпекою, - Пентагон

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів з російського боку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву",- заявив він у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

Представник Пентагону наголосив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети. Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не впевнені, що російський крейсер "Москва" все ще здатний просуватись самотужки, - Пентагон

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Топ коментарі
+20
Так помогите с пво, толку с констатаций
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15.04.2022 01:21
+19
Так дайте нам ракеты чтобы мы могли в ответ кацапов лупить. Поймите, что война может закончиться только тогда когда нападающий получит по морде.
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15.04.2022 01:34
+9
давайте ATACMS быстрее.
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15.04.2022 01:23
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Так помогите с пво, толку с констатаций
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15.04.2022 01:21 Відповісти
армия рф - кирпичная армия, способная воевать только с заборами, домами, туалетами, и сараями
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15.04.2022 01:23 Відповісти
давайте ATACMS быстрее.
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15.04.2022 01:23 Відповісти
Краще SM-3
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15.04.2022 07:32 Відповісти
Хвилин 10 назад до ......... прилетіло . Декілька потужних вибухів . Щоб шось горіло поки не видно .
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15.04.2022 01:25 Відповісти
Можливо ПВО спрацювало?
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15.04.2022 01:26 Відповісти
Дай бог
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15.04.2022 01:31 Відповісти
Декілька було вибухів . 2 хвилини тому бачив спалах / наземний / від вибуху в тому ж місці куди минулого нальоту були попадання . Ні зарева , ні диму не видно цього разу .
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15.04.2022 01:40 Відповісти
Якщо це те, що я бачив та чув, то точно не ППО, а влучення. Причому схоже, що подвійне.
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15.04.2022 01:46 Відповісти
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15.04.2022 01:26 Відповісти
Не знаю, наскільки достовірно, але...
https://www.bestbomb24.info/z-mistsia-de-imovirno-buv-bunker-putina-shchoino-vyletiv-heliokopter-ekstrennoi-dopomohy-kazhut-putin-vso/?fbclid=IwAR2QN6vLEuQYIRFdiVyeG3ZGrp7js83nViai7VAeYxYmGQz7ckYyPiXW2NA З місця де ймовірно був бункер путіна щойно вилетів геліокоптер екстренної допомоги!? Кажуть путін - "всьо!".
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15.04.2022 01:27 Відповісти
Скорее Бульбофюрера ***** удавил
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15.04.2022 02:11 Відповісти
Шойгу в реанимации
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15.04.2022 04:01 Відповісти
Так дайте нам ракеты чтобы мы могли в ответ кацапов лупить. Поймите, что война может закончиться только тогда когда нападающий получит по морде.
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15.04.2022 01:34 Відповісти
Та зрозуміло, що має
У росіян більше 10 000 ракет.

Вони хіба 10% запасу розтратили.
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15.04.2022 01:41 Відповісти
Нам вже прилетіло в Київ.
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15.04.2022 01:41 Відповісти
в какой район?
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15.04.2022 02:24 Відповісти
В ленінський. Там пам'ятник сраліну не далеко. Біля рассійськоаго корабля. На брайтон біч.
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15.04.2022 02:34 Відповісти
Дедушка "животворящий", також, знає, що небо України мала закривати протиракетна програма, яка була знищена три роки тому.
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15.04.2022 07:31 Відповісти
Кацапстан разваливается прямо на наших глазах, но его агония его ещё может попортить кровь миру(
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15.04.2022 02:52 Відповісти
Forbes назвал самую дорогую военную потерю России в Украине
14 апреля 2022, 23:10

Поврежденный российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет Forbes..



Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.

В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

До «Москвы» самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость - 86 млн долларов.

С начала вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. Украинская армия превратила ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов
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15.04.2022 04:47 Відповісти
...уточнення, затонулий, а не "повлежденний"
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15.04.2022 06:10 Відповісти
paljmovoe maslo naraZZiji budet dorožatj vdvoine opiatj.
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15.04.2022 13:22 Відповісти
а що хтось десь заявляв щось протилежне??? москалі ******** Україну ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!
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15.04.2022 05:43 Відповісти
Якесььлайно говорило, що у них ракети закінчуються
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15.04.2022 07:11 Відповісти
Та невже правда?
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15.04.2022 07:33 Відповісти
Спасибо США за всю оказываемую моей стране помощь, но передача более серьезных вооружений ускорило бы крах рашки и сохранило бы тысячи украинских жизней.
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15.04.2022 08:01 Відповісти
 
 