Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, міста України перебувають під небезпекою, - Пентагон
Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів з російського боку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву",- заявив він у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".
Представник Пентагону наголосив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.
Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети. Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.
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https://www.bestbomb24.info/z-mistsia-de-imovirno-buv-bunker-putina-shchoino-vyletiv-heliokopter-ekstrennoi-dopomohy-kazhut-putin-vso/?fbclid=IwAR2QN6vLEuQYIRFdiVyeG3ZGrp7js83nViai7VAeYxYmGQz7ckYyPiXW2NA З місця де ймовірно був бункер путіна щойно вилетів геліокоптер екстренної допомоги!? Кажуть путін - "всьо!".
У росіян більше 10 000 ракет.
Вони хіба 10% запасу розтратили.
14 апреля 2022, 23:10
Поврежденный российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет Forbes..
Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.
В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.
До «Москвы» самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость - 86 млн долларов.
С начала вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. Украинская армия превратила ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов