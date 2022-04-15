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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Миколаївська область (2208) Одеська область (3003) Херсонщина (5366)

За добу на Південному напрямку знищено 39 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативне командування оприлюднило результати протистояння російським агресорам за 14 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На завершення п’ятдесятої доби протистояння українського народу зухвалому вторгненню, ворог продовжує практику нехтування всіма можливими нормами міжнародного права і правил ведення війни. Так, при заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади.

Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших.

За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА

На Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується, продовжуючи тримати в ізоляції порти України та, зберігаючи імовірність ракетних ударів на достатньо високому рівні".

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Топ коментарі
+17
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15.04.2022 01:28
+11
Поверніть генерала Марченко. Схоже комусь не подобалось, що Марченко не дав захопити Миколаїв та Одесу.
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15.04.2022 01:26
+9
Кремлевский педофил ****** ракетами по Киеву. За потопленный крейсер этот недомерок нацистский решил ударить в ответ по гражданской инфраструктуре.
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15.04.2022 01:31
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Поверніть генерала Марченко. Схоже комусь не подобалось, що Марченко не дав захопити Миколаїв та Одесу.
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15.04.2022 01:26 Відповісти
а шо с ним не так??
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15.04.2022 01:29 Відповісти
Его переведут на Донбасс скорее всего, его наградили за успешную оборону Николаева, так что все четко.
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15.04.2022 02:06 Відповісти
Адепти зради? Не розглядали варіант, що цього досвідченого вояку переводять на більш важливе місце, і щоб про це знало якомога менше людей?
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15.04.2022 04:48 Відповісти
В Киеве жостко бахает. Беспомощное ***** видимо решило отыграться на мирных гражданах за потопленную Москву
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15.04.2022 01:27 Відповісти
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15.04.2022 01:28 Відповісти
Кремлевский педофил ****** ракетами по Киеву. За потопленный крейсер этот недомерок нацистский решил ударить в ответ по гражданской инфраструктуре.
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15.04.2022 01:31 Відповісти
Что то на Оболони тихо, где по Киеву то примерно
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15.04.2022 01:34 Відповісти
Знакомый на Борщаговке аж проснулся от взрыва
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15.04.2022 01:36 Відповісти
На левом берегу слышно хорошо ... Уже вроде 4 раза ...
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15.04.2022 01:41 Відповісти
На південному напрямку, а не на північному
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15.04.2022 01:51 Відповісти
"За добу на Північному напрямку знищено 39 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь". - Щось у вас заголовок "кульгає".
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15.04.2022 02:11 Відповісти
Яка шерепа писала текст? В школу нехай іде.
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15.04.2022 02:11 Відповісти
Я люблю ЗСУ!
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15.04.2022 07:05 Відповісти
 
 