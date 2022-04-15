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Новини Війна Різня в Бучі
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Буча (530)

Майже 85% тіл усіх загиблих жителів Бучі - з отворами від куль, - мер Федорук

могила,буча,братська,ексгумація

Практично на 85% тіл усіх загиблих мешканців міста Буча Київської області є отвори від кулі, що свідчить про вчинення умисного вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від кулі. Тобто свідоме умисне вбивство сталося у Бучі", - зазначив він.

Водночас мер поінформував, що у п'ятницю, ймовірно, завершуватимуться роботи з вилучення тіл загиблих городян на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де є друга братська могила.

"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – додав Федорук.

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Сподіваюся в усіх загиблих кацапських учасників ьучанської масакри будуть пемерізані горлянки. Куль на цих тварюк шкода.
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15.04.2022 02:06 Відповісти
Багатьох тероборонівців снайпер постріляв через NLAW (підходити близько потрібно було). А сім'ї в машинах з БТР порозстрілювали кацапи при евакуації...
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15.04.2022 06:21 Відповісти
 
 