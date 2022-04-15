Майже 85% тіл усіх загиблих жителів Бучі - з отворами від куль, - мер Федорук

Практично на 85% тіл усіх загиблих мешканців міста Буча Київської області є отвори від кулі, що свідчить про вчинення умисного вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Практично 85% усіх тіл, які ми піднімаємо з братських могил чи індивідуальних поховань на городах, парках, скверах, дворах – з отворами від кулі. Тобто свідоме умисне вбивство сталося у Бучі", - зазначив він.

Водночас мер поінформував, що у п'ятницю, ймовірно, завершуватимуться роботи з вилучення тіл загиблих городян на території Церкви святого апостола Андрія Первозванного, де є друга братська могила.

"Завершуватимемо цю роботу: піднімемо тіла і відправимо в морги, щоб проводити вже відповідні процедури, а родичі могли отримати тіла загиблих і поховати їх так, як це має бути", – додав Федорук.

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