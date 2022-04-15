УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11570 відвідувачів онлайн
Новини
21 036 59
Абрамович (179) Джемілєв (283)

Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах

джемилев

Український політик, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про мотиви, якими керується російський олігарх Роман Абрамович, який є радником російської групи, яка веде переговори про мир з представниками української влади.

"Із бесід із ним складається враження, що він у такому становищі: і свої інтереси є, але в мене склалося враження, що найбільше він боїться за майбутнє своєї країни. Він так і казав мені: якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні", – зазначив Джемілєв в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії., передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні автомобілями та побутовою технікою, - Джемілєв

Наприкінці березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що російський олігарх Роман Абрамович виступає "посередником" між делегаціями Росії та України на переговорах. "Він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння "на вході". Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу", – заявив Подоляк.

На думку чиновника адміністрації президента України, Абрамович "вкрай ефективно" відпрацював посередництво між делегаціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+63
Джемилёв, эта война не "украинская проблема", а российское одичание в прямом эфире, от которого у нормальных людей волосы дыбом. А у Ромы Абрамовича одна забота : сохранить своё бабло, нажитое непосильныи трудом и в случае успеха заработать ещё на восстановлении Украины и ему глубоко плевать на страны и народы. А вот кто у нас взял деньги за его пропихивание, вот это вопрос
показати весь коментар
15.04.2022 02:35
+37
за свои яхты переживает абрамович и за свое португальское гражданство а не за развал рашки
показати весь коментар
15.04.2022 02:35
+36
Щойно виходив на подвір'я. Місяць сяє так, як ніколи. Я такого яскравого світіння давно не бачив. За весь час повномасштабної війни небо серед ночі, зазвичай, було чорним і понурим, а на дворі було трохи видніше, ніж у шахті. А зараз - хоч книжку читай. Та ще й згоріла й затонула "Мацква" не виходить з голови... І чутки про те, що Недопалок здох... Неначе знаки, які вказують на те, що перемога вже близько.
показати весь коментар
15.04.2022 02:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щойно виходив на подвір'я. Місяць сяє так, як ніколи. Я такого яскравого світіння давно не бачив. За весь час повномасштабної війни небо серед ночі, зазвичай, було чорним і понурим, а на дворі було трохи видніше, ніж у шахті. А зараз - хоч книжку читай. Та ще й згоріла й затонула "Мацква" не виходить з голови... І чутки про те, що Недопалок здох... Неначе знаки, які вказують на те, що перемога вже близько.
показати весь коментар
15.04.2022 02:32 Відповісти
До Перемоги трохи більше тижня. 😊 Воскресіння Христа - символ перемоги Життя над Смертю, Добра над Злом
показати весь коментар
15.04.2022 02:42 Відповісти
Це буде більш, ніж символічно.
показати весь коментар
15.04.2022 02:47 Відповісти
Досвід восьмирічної війни показує, що у них загострення перед святами
показати весь коментар
15.04.2022 02:49 Відповісти
-Дайте нам 50 танков!
-Извените, оружие это эскалации конфликта, так что нет. А против кого вы применять собрались танки?
- Против русни.
- Ааа. Тогда вот 100 танков! И подождите я ещё ракет вам заверну❗😁
показати весь коментар
15.04.2022 03:16 Відповісти
и еще сказочка в копилочку))

...и захотела старуха путя бьіть владічицею морскою, и чтоб Нептуньі бьіли у нее на посілках
ничего не сказали Нептуньі, только байрактаром вильнули да тризубьі поправили...
глядит старуха путя, а перед нею разбитое корьіто...

(простите, че-то на ассоциации потянуло)
показати весь коментар
15.04.2022 03:59 Відповісти
Джемилёв, эта война не "украинская проблема", а российское одичание в прямом эфире, от которого у нормальных людей волосы дыбом. А у Ромы Абрамовича одна забота : сохранить своё бабло, нажитое непосильныи трудом и в случае успеха заработать ещё на восстановлении Украины и ему глубоко плевать на страны и народы. А вот кто у нас взял деньги за его пропихивание, вот это вопрос
показати весь коментар
15.04.2022 02:35 Відповісти
Відповідь на питання "хто" відома всім - "А того кто будєт жульнічать будєм біть по наглой зєльоной мордє!"
показати весь коментар
15.04.2022 04:08 Відповісти
недаремно Ромчик все своє олігархічне життя присвятив Заходу. А тепер переживає за Росію. За путіна він переживає, бо тоді молодий і шустрий таньчин кавалер Ромчик був у джерел росту крисьониша - сам їздив на днюху кондидата у Пітер-дивився і оцінював, Ось і пригодився- спасає Вольдемара. радником його там поставив особисто Вольдемар, а здругої сторони розшаркався тільки Андрюша Єлдак. Абрамович там влаштувався поштарем самого крисьониша - возить грипси і привозить ультиматуми.
показати весь коментар
15.04.2022 05:27 Відповісти
Ти, пісюн, Джемілеву щось роз'яснюешь?
показати весь коментар
15.04.2022 07:59 Відповісти
Джемілєв процитував абрамовича, а саме той назвав "проблемою" (бо їм заборонено говорити "війна"). Читайте уважніше.
показати весь коментар
15.04.2022 10:23 Відповісти
за свои яхты переживает абрамович и за свое португальское гражданство а не за развал рашки
показати весь коментар
15.04.2022 02:35 Відповісти
За арестованные счета и прочее.
показати весь коментар
15.04.2022 02:37 Відповісти
Переживает за свою "дойную корову" и "овец" которых он стрижет.
показати весь коментар
15.04.2022 02:49 Відповісти
Не треба Абрамович боятись. Для нього це буде не *****. 😊 А біль кацапів його ніколи не турбувала, як і біль українців. Хоча біль кацапів ще попереду, як похідна бід болю українців.
показати весь коментар
15.04.2022 02:39 Відповісти
Цікаво скільки абрамович дав бабок нашим корисним ідіотам.
показати весь коментар
15.04.2022 02:48 Відповісти
І походу вже і Джемільову теж. Ач як запереживав за записонощика.
показати весь коментар
15.04.2022 03:10 Відповісти
У страны 404 нет будущего. Росия - это страна которую выдумал ленин.
показати весь коментар
15.04.2022 02:52 Відповісти
Абрамович боїться за свої ГРОШІ!
А також хоче брати участь у організації виплат РЕПАРАЦІЙ!
Він зможе на цьому заробити собі багато грошей та влади.
А патріотизмом там і не пахне.
показати весь коментар
15.04.2022 03:02 Відповісти
Допоки він війну називає "украинская проблема" - нічого він "за свою страну" не переймається.
показати весь коментар
15.04.2022 03:02 Відповісти
Ви тут що, всі разом читати розучилися? Він лише цитував Абрамовича, а не власними думками.
показати весь коментар
15.04.2022 06:46 Відповісти
Роися должна рассыпатся с позором, преступлениями, судами❗Тогда сшить её обратно уже не получится возможно никогда👍💥❗
показати весь коментар
15.04.2022 03:06 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!!! Хай живе УКРАЇНА!... і бажано без абрамовичів!!!
показати весь коментар
15.04.2022 03:13 Відповісти
Амбрамович адекватный с кремлевских, не зря в англии живеть, думаю и рашку плевать ему, а хочеть, он за участие переговорах сняли санкции с него..
показати весь коментар
15.04.2022 03:41 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 03:58 Відповісти
За оці "мотиви" Абрамовича і взято до переговорної групи. Бо не тільки він боїться за майбутнє своєї рашки, її розвал лякає і "найвеличнішого" разом з його зеленою шоблою. Вони цього не хотіли і не передбачували, вони всі випадкові люди, що опинилися на гребені історичної хвилі. Їм лячно, вони вже хочуть, щоб все скоріше скінчилось, щоб все знов було по-старому - тепло і ситно, і щоб рашка залишалась ціла, тому закликають Пуйла до переговорів, - а він не розуміє і затягує процес, а це загрожує існуванню рашки.
Чому ж ніхто не розуміє, що Зеленський завжди любив рашку і ця прихильність нікуди не поділась? І що його страх перед розпадом рашки поки сильніше, ніж бажання нашої перемоги?
показати весь коментар
15.04.2022 04:11 Відповісти
Ми ще "другу хвилю" не знищили. Буде третя, і можливо навіть четверта "під ялинку". Ви розумієте з ким ми маємо справу - "Чернобаївка 15-0"!... Якщо вдасться знищувати падло переважно дистанційно артою і зберегти армію то наступною весною будемо деокуповувати Крим від деморалізованих залишків кацапських окупантів та колаборантів. І на цьому тоді вже все. Та воно як завжди "доки сонце зійде роса очі виїсть". Ще будуть і емоційні гойдалки від екстазу перемог до відчаю поразок, і депресії від "зелених холуїв" але головне це відмудохати кацапів так щоб при слові Україна починали тіпатись. А вже тоді кордони, репарації, контрибуції і ізоляція кацапів за порєбріком на довгі роки...
показати весь коментар
15.04.2022 04:28 Відповісти
Хм.....юда Абрамовича.. "логістік" !?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям ⁶

.
показати весь коментар
15.04.2022 04:49 Відповісти
"українську проблему"???? ЩО?

на своїх сусідів (і не тільки) постійно нападає ерефія, але проблема виявляється в усіх без винятку сусідах, але не в самій ерефії! абрам, давай ти не будеш перекладати зі слабої голови на здорову!

хочу в євреїв завжди були проблеми з логікою....
показати весь коментар
15.04.2022 05:35 Відповісти
"якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні"
то для абрамковича це "українська проблема" ?
ну не цинічна тварь це є?
і це теж запам'ятали.
показати весь коментар
15.04.2022 05:55 Відповісти
Він так і казав мені: якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні".

І це - прекрасно. Саме цього ми чекаємо.
Щоб більше ніколи не чути і не бачити цю наволоч.

Нехай якнайшвидше збувається !
Хай буде так !
показати весь коментар
15.04.2022 05:57 Відповісти
краще , щоб дід такої херні не писав...щось дуже воно погано віддає
показати весь коментар
15.04.2022 06:02 Відповісти
Ви уважно читали? Джемілєв тільки процитував абрамовича та видав його настрій.
показати весь коментар
15.04.2022 10:27 Відповісти
тобі, рожа курноса, Україна зробить проблему!
показати весь коментар
15.04.2022 06:26 Відповісти
Абрамовіч боїться лише за власні кишені...
показати весь коментар
15.04.2022 06:41 Відповісти
Твою м*ть!!!! Помимо нашей власти уже и татары принялись отбеливать абрамовича, сколько же он им отстегнул за это?? Татарам пора этого джамилева гнать туда куда ушел корабль!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.04.2022 07:09 Відповісти
В каком месте Джемилев отбеливает абрамовича? Вам лишь бы что написать.
показати весь коментар
15.04.2022 10:30 Відповісти
Абрамович дуже добре розуміє що його статки мають сенс тільки за умови існування російської держави. Він не сліпий, і добре бачить що відбувається з тим же Ахметовим або ж з Коломойським.
От і все. А Джемілев тільки вказав на цей факт.
показати весь коментар
15.04.2022 07:17 Відповісти
Людина з проблемами в арифметиці переживає за... що? Воно хитре, але тупе жидинятко, яке зрозуміло, що без ***** воно сирота і піде по світу дитям лейтенанта шмідта
показати весь коментар
15.04.2022 07:18 Відповісти
Переговоры нужны только зеле и компани. Бо у вована явно на величайшего есть убойный компромат. И если даже Украина выиграет войну то после слива зеле никак не светит второй срок. И на переговорах с глазу на глаз он хочет выменять часть суверенитета на компромат. Потому так и носятся с этой личной встречей с ************** ( ну здесь конешно подмешиваются ещё всякие консервы типа ермаков с хламидиями, которые тоже спят и видят как бы покуёвей для Украины заключить мир с рашей).
Ну тут нам немного " повезло" шо пуйло неадекватное и закусило удила.
Поэтому переговоры пока в кизде, а Украины с каждым днём укрепляет свои позиции.
показати весь коментар
15.04.2022 07:35 Відповісти
Да проще все. Он там для того, чтобы в нужный момент кинуть бабла для получения парашей нужного результата.
показати весь коментар
15.04.2022 07:58 Відповісти
Не допомагайте Абрамовичу- нехай рашка развалиться !!
показати весь коментар
15.04.2022 08:02 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 08:05 Відповісти
кацапів потрібно поділити, окремо колонізованих, окремо колонізаторів
показати весь коментар
15.04.2022 08:24 Відповісти
"Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ" - уже смешно.

вот за что боится этот поц: "Королевский суд острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, принял решение заморозить активы российского олигарха Романа Абрамовича более чем на $7 млрд, пишет Bloomberg." https://forbes.ua/ru/news/ostriv-dzhersi-zamoroziv-aktivi-abramovicha-na-7-mlrd-tse-polovina-usikh-yogo-statkiv-14042022-5429 https://forbes.ua/ru/news/ostriv-dzhersi-zamoroziv-aktivi-abramovicha-na-7-mlrd-tse-polovina-usikh-yogo-statkiv-14042022-5429


занятно, что сообщение о заморозке активов появилось 14.04.22, а 15.04.22 абрамович стал боятся развала какцапстана
показати весь коментар
15.04.2022 08:36 Відповісти
так мивоюємодля того щоб рашка розвалилася.....це що тоді зелені зраджують намагаючись врятувати мордор
показати весь коментар
15.04.2022 08:56 Відповісти
Посередники - Абрамович боїться,що розвалиться країна -вбивця українського народу і окупант України, Джамілев боїться,щоб не було великих бойових дій в Херсонській області,та в Криму,бо там татарів багато Туреччина боїться за рашистських туристів,сезон на носі .США, Англія,Польща ,Словаки.Прибалти переживають за Україну,щоб рашист її не окупував,арахімія боїться за свої срібняки ,пропонуючи нейтральний,бозаблоковий статус .Німці, французи,мадяри сцуть за рашистським газом і нафтою.Не так вже й багато в України тих,хто за неї боїться і переживає ,Не багато їх ,але вони сильні і вірні .
показати весь коментар
15.04.2022 09:00 Відповісти
"Украинская проблема..." в чём? В том, что вован кровавый цену не сложит? А Орда должна исчезнуть.
показати весь коментар
15.04.2022 09:14 Відповісти
Крім усіх перерахованих страхів абрамовича, є ще реальний шанс опинитися на лаві підсудних: і за підтримку режиму, за аналогією з Нюрнбергом, і за всякі махінації, на які раніше Захід закривав очі, у зв'язку з близькістю до того самого режиму.
Зараз санкційний список російських бізнесменів - список потенційних злочинців за гратами.
показати весь коментар
15.04.2022 09:56 Відповісти
И ты Брут? Война срывает личины и показывает, кто чего стоит. Абрамович последние 10 лет проживая в Англии, так беспокоился о россии, что кушать не мог. Всегда осуждал агрессию против Украины и оккупацию Крыма. Хотя нет, его это вообще не парило. Абрамович, ищет подходы со всех сторон и жаль, что Джамилев, на старости лет, решил влезть в это дер..о.
показати весь коментар
15.04.2022 11:39 Відповісти
буба, пошуткуй
показати весь коментар
15.04.2022 11:44 Відповісти
Україна вирішіть цю рyсьськую праблему, курносий....
показати весь коментар
15.04.2022 11:52 Відповісти
Не верю в «патриотические чувства Абрамовича..ему просто нужно сохранить свою шкуру и свой богатый образ жизни..на все остальное ему наплевать иначе бы он действовал по другому ,а не был каким то там посредником в переговорах .Когда другие олигархи находятся под жесточайшими санкциями ,то Абрамович покупает в Турции футбольный клуб и по очень странным обстоятельствам санкции его не коснулись,поэтому не нужно скулить..
показати весь коментар
15.04.2022 12:04 Відповісти
Просто "кошелёк путина" - гарант торговцев кровью.
показати весь коментар
15.04.2022 14:11 Відповісти
Зеленский подписал Указ о составе делегации. Абрамовича там нет. В списке делегации от России его тоже нет. Как он там оказался? На основании чего Арахамия и Подоляк так прислушиваются к его мнению? Может и мне туда можно поехать?
показати весь коментар
15.04.2022 17:18 Відповісти
 
 