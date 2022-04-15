Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах
Український політик, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про мотиви, якими керується російський олігарх Роман Абрамович, який є радником російської групи, яка веде переговори про мир з представниками української влади.
"Із бесід із ним складається враження, що він у такому становищі: і свої інтереси є, але в мене склалося враження, що найбільше він боїться за майбутнє своєї країни. Він так і казав мені: якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні", – зазначив Джемілєв в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії., передає Цензор.НЕТ.
Наприкінці березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що російський олігарх Роман Абрамович виступає "посередником" між делегаціями Росії та України на переговорах. "Він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння "на вході". Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу", – заявив Подоляк.
На думку чиновника адміністрації президента України, Абрамович "вкрай ефективно" відпрацював посередництво між делегаціями.
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-Извените, оружие это эскалации конфликта, так что нет. А против кого вы применять собрались танки?
- Против русни.
- Ааа. Тогда вот 100 танков! И подождите я ещё ракет вам заверну❗😁
...и захотела старуха путя бьіть владічицею морскою, и чтоб Нептуньі бьіли у нее на посілках
ничего не сказали Нептуньі, только байрактаром вильнули да тризубьі поправили...
глядит старуха путя, а перед нею разбитое корьіто...
(простите, че-то на ассоциации потянуло)
А також хоче брати участь у організації виплат РЕПАРАЦІЙ!
Він зможе на цьому заробити собі багато грошей та влади.
А патріотизмом там і не пахне.
Чому ж ніхто не розуміє, що Зеленський завжди любив рашку і ця прихильність нікуди не поділась? І що його страх перед розпадом рашки поки сильніше, ніж бажання нашої перемоги?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям ⁶
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на своїх сусідів (і не тільки) постійно нападає ерефія, але проблема виявляється в усіх без винятку сусідах, але не в самій ерефії! абрам, давай ти не будеш перекладати зі слабої голови на здорову!
хочу в євреїв завжди були проблеми з логікою....
то для абрамковича це "українська проблема" ?
ну не цинічна тварь це є?
і це теж запам'ятали.
І це - прекрасно. Саме цього ми чекаємо.
Щоб більше ніколи не чути і не бачити цю наволоч.
Нехай якнайшвидше збувається !
Хай буде так !
От і все. А Джемілев тільки вказав на цей факт.
Ну тут нам немного " повезло" шо пуйло неадекватное и закусило удила.
Поэтому переговоры пока в кизде, а Украины с каждым днём укрепляет свои позиции.
вот за что боится этот поц: "Королевский суд острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш, принял решение заморозить активы российского олигарха Романа Абрамовича более чем на $7 млрд, пишет Bloomberg." https://forbes.ua/ru/news/ostriv-dzhersi-zamoroziv-aktivi-abramovicha-na-7-mlrd-tse-polovina-usikh-yogo-statkiv-14042022-5429 https://forbes.ua/ru/news/ostriv-dzhersi-zamoroziv-aktivi-abramovicha-na-7-mlrd-tse-polovina-usikh-yogo-statkiv-14042022-5429
занятно, что сообщение о заморозке активов появилось 14.04.22, а 15.04.22 абрамович стал боятся развала какцапстана
Зараз санкційний список російських бізнесменів - список потенційних злочинців за гратами.