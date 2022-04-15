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армія рф (16200) обстріл (27098) Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Вчора окупанти обстріляли Сумщину із заборонених снарядів, пошкоджено приватні будинки в Охтирському районі, - ОВА

сумщина,обстріл

Російські війська обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії, використовуючи заборонені снаряди. Така атака ворога по території регіону стала першою за десять днів.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, сьогодні (14 квітня. - Ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", - йдеться у зверненні чиновника.

Живицький уточнив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.

За словами глави ОВА, в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.

Раніше повідомлялось, що напередодні територію Сумської області обстріляли з території Росії.

Читайте: Окупанти обстріляли селище Велика Писарівка на Сумщині, - Живицький. ФОТО

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скрізь пишуть що вночі в Києві пролунало 7 потужних вибухів , дуже потужних ...
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15.04.2022 06:16 Відповісти
Та було трохи...
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15.04.2022 07:17 Відповісти
Мстят суки за мацкву утопленную
Но наверное можно шугануть их свитчблэдами?
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15.04.2022 06:29 Відповісти
Кацапські сучяри гатять зі своєї території?
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15.04.2022 07:21 Відповісти
Так, зі своєї. Підганяють до кордону, стріляють і тікають
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15.04.2022 08:00 Відповісти
Не можу зрозуміти позицію нашого керівництва. Це ж орки будуть постійно обстрілювати зі своєї території наші села у прикордонні.
Вже і в Чернігівській, і в Сумській було. То треба або людей з цих сіл повідселяти, або отвєтку давати, щоб орки не нагліли.
Однак, керівництво наразі лише тільки каже, що це провокації. Ну то зрозуміло, що це провокації.
Але що далі?
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15.04.2022 08:38 Відповісти
 
 