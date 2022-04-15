Вчора окупанти обстріляли Сумщину із заборонених снарядів, пошкоджено приватні будинки в Охтирському районі, - ОВА
Російські війська обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії, використовуючи заборонені снаряди. Така атака ворога по території регіону стала першою за десять днів.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, сьогодні (14 квітня. - Ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка", - йдеться у зверненні чиновника.
Живицький уточнив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.
За словами глави ОВА, в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.
Раніше повідомлялось, що напередодні територію Сумської області обстріляли з території Росії.
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Но наверное можно шугануть их свитчблэдами?
Вже і в Чернігівській, і в Сумській було. То треба або людей з цих сіл повідселяти, або отвєтку давати, щоб орки не нагліли.
Однак, керівництво наразі лише тільки каже, що це провокації. Ну то зрозуміло, що це провокації.
Але що далі?