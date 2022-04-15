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Німеччина (7097) зброя (7281) Габек (76)

Українці мужньо дають відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю, - міністр економіки ФРН Хабек

зброя,німеччина

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну. Також чиновник рекомендував німцям економити енергоносії, щоб досадити Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова чиновника цитує ZDF.

"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю. В той самий час у нас є відповідальність не стати мішенню. Це рамки, в яких ми робимо все, що можливо", - зазначив Хабек.

Міністр також закликав німців економити енергоносії. Так, рекомендується мінімізувати використання автомобіля, а роботодавцям радять по максимуму перейти на віддалений режим роботи. Всі ці заходи спрямовані на зниження закупівель енергоносіїв у Росії.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
Втішає те, що остання "многохадовачка" дєрьмака розісрати Україну з ФРН у момент коли остання визнала свої помилки і висловила готовність активно допомагати Україні, виглядає як не спрацювала.
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15.04.2022 07:03
+4
Німці потроху роздупляються. Вище наведена думка одного Міністра. А що на це скаже пан Канцлер? Бундестаг?
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15.04.2022 07:32
+2
На жаль німці крім лозунгів іншого постачають мало. Забули ганси як їх в подібній ситуації рятували США від дяді Джо ризикуючи куди більше ніж зараз німці. Зажирівші німці не можуть ніяк зрозуміти що у випадку поразки України майже неминуче асвабадітєлі могут павтаріть Бучу тільки вже на їх території
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15.04.2022 07:20
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ФРН? - кинувся до мапи - нема феерену...
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15.04.2022 06:40 Відповісти
А куди ділася? Коли розпустили?
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15.04.2022 09:05 Відповісти
може це феерично риготативне ніщо?
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15.04.2022 06:44 Відповісти
дві порціі айсбану в студію і келих пива
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15.04.2022 06:46 Відповісти
Втішає те, що остання "многохадовачка" дєрьмака розісрати Україну з ФРН у момент коли остання визнала свої помилки і висловила готовність активно допомагати Україні, виглядає як не спрацювала.
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15.04.2022 07:03 Відповісти
На жаль німці крім лозунгів іншого постачають мало. Забули ганси як їх в подібній ситуації рятували США від дяді Джо ризикуючи куди більше ніж зараз німці. Зажирівші німці не можуть ніяк зрозуміти що у випадку поразки України майже неминуче асвабадітєлі могут павтаріть Бучу тільки вже на їх території
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15.04.2022 07:20 Відповісти
коли це німців рятував дядя Джо? і від кого?
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15.04.2022 07:22 Відповісти
план маршала читав? одоробло
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15.04.2022 08:04 Відповісти
До кого відноситься слово одоробло?) Щодо рятування то я крім плану Маршалла мав на увазі і повітряний міст в західній Берлін і декілька інших інцидентів, в яких тільки США рятували німців від жаху, який вони нещодавно пережили
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15.04.2022 10:05 Відповісти
Стрелок, не дядя Джо рятував, а від нього союзники рятували наприклад західний Берлін, коли всі комунікації з постачання західного Берліна були обрізані
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15.04.2022 10:08 Відповісти
Дякуємо
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15.04.2022 07:26 Відповісти
Німці потроху роздупляються. Вище наведена думка одного Міністра. А що на це скаже пан Канцлер? Бундестаг?
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15.04.2022 07:32 Відповісти
скаже бітте 2 келихи Оболоні
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15.04.2022 08:05 Відповісти
Вас не відвідувала думка що міністер призначається і утверджується на посаді канцлером і Бундестагом і в значній мірі публічно висловлює тільки ті речі, за які не буде відправлений у відставку?
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15.04.2022 08:05 Відповісти
Зараз йому подзвонлять з Банкової, і скажуть що його ніхто нє пріглашаєт в кієв
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15.04.2022 07:43 Відповісти
Это не тот, который послу Мельнику говорил о том, что оружие нам давать нет смысла? Потому что все закончится через 49 часов? Если да, то лицемер он редкостный.
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15.04.2022 07:56 Відповісти
Чому лицемір, все правильно, вони не знали чи в нашої армії є зброя чи бітум, чи буде армія і народ чинити опір, а слухали зеЛоха та про шашлики.
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15.04.2022 08:38 Відповісти
Может я конечно и пессимист но от Франции и Германии я большего чем аптечки и палатки и словесн обеспокоенность и "поддержки" ничего не ожидаю.
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15.04.2022 09:10 Відповісти
 
 