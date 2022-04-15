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армія рф (16200) Білорусь (7840) Генштаб ЗС (6075) Луганщина (4812) росія (63594)

Ворог безуспішно зосереджується на спробі захоплення Рубіжного та Попасної, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15 квітня

рубіжне

Розпочалася п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої Держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 15 квітня щодо російського вторгнення.

Як зазначається, противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

"На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 14.04.2022

"Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника. Разом переможемо! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.

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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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15.04.2022 06:48 Відповісти
Смерть цапам!
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15.04.2022 07:19 Відповісти
противник завдає ракетно бомбових ударів і все???
невже за сьогодняшню ніч немає ніякої інформації???
чи не сталося сьогодня щось страшніше чим завжди???
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15.04.2022 07:22 Відповісти
Ми в себе дома! Какцапи, совєцькій союз відміняється! Ідіть додому, поки є чим йти!
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15.04.2022 07:54 Відповісти
потрібен ракетний удар по містам росії, може тоді вони в оборону сядут.
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15.04.2022 08:52 Відповісти
Це блакитна мрія *****. Тоді воно оголосить повну мобілізацію в мордорі і закличе війська одкб.

Дамо можливість втілитися мрії *****?
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15.04.2022 09:40 Відповісти
Чайка Київ , это вряд-ли , после затонувшего к. москва ,дурных воевать не має Да и нечем им воевать , следующая стадия Т-34 ,как по Стругацким будут садить в танки всех подряд.
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15.04.2022 09:55 Відповісти
Украине нужно тысячами РСЗО выжигать врага целыми участками и нужно продвигаться и наступать. РСЗО зачищать, а дальше броней захватывать очищенные участки и дальше расчищать РСЗО и так продвигаться и помогать всеми другими вооружениями по ситуации.
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15.04.2022 10:59 Відповісти
 
 