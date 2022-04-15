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дефолт (203) долар (522) росія (63594) рубль (442) облігації (1476) Moody’s (149)

Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня

moodys

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві рейтингового агентства.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.

За визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.

Крім того, Moody's акцентує увагу, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.

Також читайте: Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом, - S&P

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Топ коментарі
+27
Одна з причин чому нас вбивають і знищують все довкола. Ось, що їх дратує найбільше- ми красиво жили. І це ж абсолютна правда, ми жили, не просто заможно, а красиво. Гарні будинки, якісні авто і техніка, стильні речі. Наші крафтові малі виробники останнім часом перевершували навіть європейських. Майже цілий рік ми замовляли зелений салат з Запоріжжя. Так кожен пучечок був таким свіженьким і доглянутим, що мабуть кожному салатику співали колискову Як ви там, Fresh salat? Сири з Чернігова- кожен сирочок упакований як цккерочка, ще й подаруночок в кожній посилці. Сирна птаха, тримаєтесь? Шкарпетки від Грифонів з Харкова завжди приходили в супер стильній упаковці з листівкою і наклейками. Чи все у вас добре, Грифон?
Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.

Автор: Таня Доній
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15.04.2022 07:23
+12
Нехай пірнає за "мацквою", у нього це добре виходить
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15.04.2022 07:21
+11
Путлер підняв кацапію з колін.
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15.04.2022 07:18
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Путлер підняв кацапію з колін.
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15.04.2022 07:18 Відповісти
Нехай пірнає за "мацквою", у нього це добре виходить
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15.04.2022 07:21 Відповісти
Ага...и поставил раком...
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15.04.2022 07:33 Відповісти
поднял с колен .. и епанул со всей дури об землю
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15.04.2022 07:51 Відповісти
Одна з причин чому нас вбивають і знищують все довкола. Ось, що їх дратує найбільше- ми красиво жили. І це ж абсолютна правда, ми жили, не просто заможно, а красиво. Гарні будинки, якісні авто і техніка, стильні речі. Наші крафтові малі виробники останнім часом перевершували навіть європейських. Майже цілий рік ми замовляли зелений салат з Запоріжжя. Так кожен пучечок був таким свіженьким і доглянутим, що мабуть кожному салатику співали колискову Як ви там, Fresh salat? Сири з Чернігова- кожен сирочок упакований як цккерочка, ще й подаруночок в кожній посилці. Сирна птаха, тримаєтесь? Шкарпетки від Грифонів з Харкова завжди приходили в супер стильній упаковці з листівкою і наклейками. Чи все у вас добре, Грифон?
Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.

Автор: Таня Доній
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15.04.2022 07:23 Відповісти
Це правда.
Мені не довелося жити в Україні незалежній але навіть подорож з допомогою Google map вулицями які памятаю з совєцких часів, вражає змінами, що відбулися. Памятаю будинки на місці яких сьогодні нові і це не столиця з елітними районами а лиш звичайне місто Західної України, де благоустрій традиційно навіть за совєтів був дещо вищий від загального по Україні.
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15.04.2022 07:52 Відповісти
так зміни..чуть не кожен місяць...зробили громади..і кожна громада дає звіздюлєй мерам і місцевій владі.правда не знаю чи усюди..на західній то точно
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15.04.2022 08:10 Відповісти
попередливо вже обьявлено - попердоливо незабаром!
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15.04.2022 07:23 Відповісти
https://libking.ru/uploads/posts/books/614944.jpg
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15.04.2022 07:35 Відповісти
Жили балалаєшники в бруді, а тепер будуть борсатись в лайні. Хотіли совєцькій союз - ось вам! Дебіли ***!
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15.04.2022 07:39 Відповісти
Москалі, куди заникали долЯри ?
Давайте, платіть.
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15.04.2022 07:41 Відповісти
Это каким же надо быть идиотом, чтобы на начало войны за "прекращение доминирования США в мире" (лавров (с) ) оставить у них в банках 60% своих золотовалютных резервов? Стратеги уровня Бонапарт++
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15.04.2022 07:45 Відповісти
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15.04.2022 08:08 Відповісти
дефолт дефолт як гарно
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15.04.2022 08:30 Відповісти
***** рашке!
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15.04.2022 19:47 Відповісти
 
 