Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня
Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві рейтингового агентства.
"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.
За визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.
Крім того, Moody's акцентує увагу, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.
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Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.
Автор: Таня Доній
Мені не довелося жити в Україні незалежній але навіть подорож з допомогою Google map вулицями які памятаю з совєцких часів, вражає змінами, що відбулися. Памятаю будинки на місці яких сьогодні нові і це не столиця з елітними районами а лиш звичайне місто Західної України, де благоустрій традиційно навіть за совєтів був дещо вищий від загального по Україні.
Давайте, платіть.