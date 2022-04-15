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Франція (2905) техніка (1783) швидка (262) ДСНС (4987) Макрон Емманюель (1326)

Сьогодні із Франції до України прибуде партія спецмашин для ДСНС та 50 тонн аварійно-рятувального обладнання, - Макрон

франція,техніка,пожежна

Сьогодні, 15 квітня, в Україну прибуде 24 машини для пожежників та медиків, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.

Про це повідомив у твітері президент Франції Емманюель Макрон після розмови із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"На підтримку України наші пожежники та рятувальники завтра доправлять 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання. Це друга колона за місяць. Нашим агентам, спільнотам, компаніям та громадянам, які роблять свій внесок: дякую", – написав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французькі жандарми допомагають в Україні збирати докази російських злочинів, - Макрон

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Топ коментарі
+6
Ось за цю допомогу-респект...
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15.04.2022 07:45
+6
І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
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15.04.2022 07:53
+4
То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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15.04.2022 08:00
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Ось за цю допомогу-респект...
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15.04.2022 07:45 Відповісти
І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
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15.04.2022 07:53 Відповісти
То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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15.04.2022 08:00 Відповісти
краще було б шо б вони не вешкалися під ногами.... - без соплівих Україна розбереться....
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15.04.2022 08:05 Відповісти
і да - Предітори, але це не Франція....
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15.04.2022 08:09 Відповісти
Франція боком скользом....
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15.04.2022 07:54 Відповісти
Це добре, але пожежу краше попередити, а не дивитися осторонь на палія.
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15.04.2022 07:59 Відповісти
навіть не убалтуй - краще ти ніж ля пен, хоча і обидва - очі б не бачили....
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15.04.2022 07:59 Відповісти
зранку смачні жаби на сніданок подали-от і результат
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15.04.2022 08:03 Відповісти
Подали смачних жаб або симпатичного слухняного хлопчика
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15.04.2022 08:06 Відповісти
Ще ж Хранція, неабищо.
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15.04.2022 08:07 Відповісти
Макрон міг би виграти цю президентську компанію з легкістю..але воно дурнувате )(уйлу видзвонює
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15.04.2022 08:31 Відповісти
вся снаряга и мазы от пороха и авакова шо пропили,,??
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15.04.2022 11:27 Відповісти
 
 