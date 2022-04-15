За добу війська РФ 24 рази обстрілювали цивільну інфраструктуру Луганщини, пошкоджено 12 будинків, є жертви, - ОВА
24 рази російські війська обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини минулої доби. Внаслідок обстрілів дві особи загинули, ще двох поранено.
Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії, – пояснив очільник області Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
За даними Гайдая, п’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан.
"Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини.
Гайдай також наголосив, що за будь-яку спробу мародерства на території області винні понесуть кримінальну відповідальність. Так, 14 квітня в Сєверодонецьку при спробі пограбування зачиненого магазину затримано чотирьох місцевих жителів.
Також в області зафіксовано шість фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.
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https://patrioty.org.ua/all/2019-09-09.html понеділок, 9 вересень 2019, 23:05
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Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.
Провісник заявив, що Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Передбачення відомого в XX столітті тульського старця, схіархімандрита Христофор про Третю світову війну було розшифровано лише нещодавно. Він заявляв ще за життя, що в масштабному військовому протистоянні зійдуться два суперники - Росія і Китай, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
"Вот как Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также и нас сожжет Господь огнем, этот мир сожжет. Такие крупные города, как Москва, Питер, погибнут", - казав тульський пророк за життя. Він не виключав, що Третя світова війна буде швидкою, з величезною кількістю різноманітної техніки, з великими людськими втратами.
https://patrioty.org.ua/society/khity-tyzhnia-snachala-yscheznet-moskva-a-potom-shynet-y-vsia-rossyia-prorotstvo-skhiarkhimandryta-pro-zahybel-rf-293482.html
москва вже згинула!