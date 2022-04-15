Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Більше 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.
14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
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