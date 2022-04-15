Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря. Заплановані спільні навчання з естонськими морпіхами
Кораблі 1-ї постійної морської групи увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами.
Про це повідомив портал телерадіомовлення ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання - продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом", - випливає із повідомлення порталу.
За словами командора Військово-морських сил Естонії Юрі Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонськими морпіхами.
Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою "Холодна відповідь".
Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що перебувають у терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.
В https://nv.ua/tags/rossija.html российском Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, загорелся корабль, который строят на заводе Северная верфь для нужд Министерства обороны РФ.
Как сообщает https://tass.ru/proisshestviya/13234733 ТАСС , огонь охватил корвет Проворный проекта 20385.
По данным экстренных служб, пламя распространилось на 800 квадратных метров - это площадь почти всего корабля.
В России на верфи сгорел военный корабль
18 декабря 2021, 09:26
1883