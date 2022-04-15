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Новини Війна
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корабель (1596) море (219) НАТО (6215) Балтія (310) військові навчання (2761) Естонія (1546)

Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря. Заплановані спільні навчання з естонськими морпіхами

нато,корабель

Кораблі 1-ї постійної морської групи увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами.

Про це повідомив портал телерадіомовлення ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання - продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом", - випливає із повідомлення порталу.

За словами командора Військово-морських сил Естонії Юрі Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонськими морпіхами.

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою "Холодна відповідь".

Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що перебувають у терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.

Також читайте: НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону

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Топ коментарі
+16
Русня кирпичами уже срет...или еще пока тужится???
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15.04.2022 08:37
+11
Страны друзья, помогите усилить ПВО Украины, чтобы перестали бомбить Луганскую область
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15.04.2022 08:40
+9
Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург. Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.

В https://nv.ua/tags/rossija.html российском Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, загорелся корабль, который строят на заводе Северная верфь для нужд Министерства обороны РФ.

Как сообщает https://tass.ru/proisshestviya/13234733 ТАСС , огонь охватил корвет Проворный проекта 20385.

По данным экстренных служб, пламя распространилось на 800 квадратных метров - это площадь почти всего корабля.

В России на верфи сгорел военный корабль

18 декабря 2021, 09:26
1883



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15.04.2022 08:37
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Русня кирпичами уже срет...или еще пока тужится???
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15.04.2022 08:37 Відповісти
Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург. Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.

В https://nv.ua/tags/rossija.html российском Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, загорелся корабль, который строят на заводе Северная верфь для нужд Министерства обороны РФ.

Как сообщает https://tass.ru/proisshestviya/13234733 ТАСС , огонь охватил корвет Проворный проекта 20385.

По данным экстренных служб, пламя распространилось на 800 квадратных метров - это площадь почти всего корабля.

В России на верфи сгорел военный корабль

18 декабря 2021, 09:26
1883



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15.04.2022 08:37 Відповісти
Знов Ярош. Фулюган.
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15.04.2022 08:57 Відповісти
І навіщо викладати новини 4-місячної давнини?
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15.04.2022 09:01 Відповісти
кацапы предупреждаем сразу туда Нептун не долетит.
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15.04.2022 08:38 Відповісти
После учений надо бы на москву и питер пойти, так сказать денацификацию им устроить.
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15.04.2022 08:39 Відповісти
Страны друзья, помогите усилить ПВО Украины, чтобы перестали бомбить Луганскую область
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15.04.2022 08:40 Відповісти
Дивлячись не те скільки території лугандона окуповано, то треба просити допомоги бомбити то кодло
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15.04.2022 14:25 Відповісти
більшого для знищення кацапії ніхто б не зробив.
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15.04.2022 08:44 Відповісти
НАТО потрібно активніше провокувати рашку і відволікати її. От можна провести навчання в Балтиці, на крайній півночі, взяти в оточення їхню базу в Сирії.
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15.04.2022 08:44 Відповісти
саме про це і новина, ні?
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15.04.2022 08:48 Відповісти
Люди хочуть поспілкуватись. Нічого страшного!
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15.04.2022 08:57 Відповісти
Уже как только притрушенные вроде Медведева начинают пугать "ух мы вам покажем", так сразу кольцо начинает туже сжиматься вокруг рашки... и в военном плане, и санкционном, и в политическом. Украина показала, что этих бояться - себя не уважать, с кремлевскими чертями нужно разговаривать по другому.
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15.04.2022 09:20 Відповісти
Лучше уж бы ученья в Черном море - тир по ру кораблям.
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15.04.2022 10:03 Відповісти
Турки через Босфор не пропускають
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15.04.2022 11:24 Відповісти
 
 